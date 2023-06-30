https://ukraina.ru/20230630/1047733609.html

"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС

"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС - 30.06.2023 Украина.ру

"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС

Заявления Киева о том, что персонал Запорожской АЭС должен покинуть станцию, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"

2023-06-30T18:05

2023-06-30T18:05

2023-06-30T18:05

новости

россия (рф)

украина

запорожская аэс

ренат карчаа

владимир зеленский

сергей лавров

небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1e/1047733478_0:125:2870:1739_1920x0_80_0_0_db6485979fa3152b2b4f7c65231dfebc.jpg

Заявления Киева о том, что сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) было предписано до 5 июля покинуть станцию, являются ложью или "очередным припадком шизофрении", считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее в военной разведке Украины заявили, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля.Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя."Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".

https://ukraina.ru/20230630/1047711772.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, ренат карчаа , владимир зеленский, сергей лавров, небензя