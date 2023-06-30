https://ukraina.ru/20230630/1047733609.html
"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС
"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС - 30.06.2023 Украина.ру
"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС
Заявления Киева о том, что персонал Запорожской АЭС должен покинуть станцию, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"
2023-06-30T18:05
2023-06-30T18:05
2023-06-30T18:05
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Заявления Киева о том, что сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) было предписано до 5 июля покинуть станцию, являются ложью или "очередным припадком шизофрении", считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Ранее в военной разведке Украины заявили, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля.Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя."Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия (рф), украина, запорожская аэс, ренат карчаа , владимир зеленский, сергей лавров, небензя
Новости, Россия (РФ), Украина, Запорожская АЭС, Ренат Карчаа , Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Небензя
"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС
Заявления Киева о том, что персонал Запорожской АЭС должен покинуть станцию, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"
Заявления Киева о том, что сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) было предписано до 5 июля покинуть станцию, являются ложью или "очередным припадком шизофрении", считает советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"На самом деле это либо очередной припадок шизофрении, или очередная спланированная ложь в рамках того сценария, который сегодня украинский режим реализует. Конечно же нет – ни о каких отъездах никто никому никаких указаний не давал", - сказал Карчаа.
Ранее в военной разведке Украины заявили, что персонал Запорожской АЭС якобы получил рекомендации постепенно эвакуироваться в Крым до 5 июля.
Неоднократные заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы хочет взорвать ЗАЭС, посеяли панику в стране. Украинцы массово скупают йод, необходимый для защиты организма от радиации, а власти намерены провести учения в ответ на "возможную ядерную угрозу".
Заявления Зеленского о том, что Москва якобы хочет взорвать Запорожскую АЭС, вызывают крайнюю тревогу, отметил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Международное агентство по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, который недавно посетил станцию, несмотря на все препятствия со стороны Украины, увидело абсурдность этих заявлений", — сказал Небензя.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о ядерной угрозе "бурным потоком сознания", отметив, что не может нести ответственность за психологическое состояние людей, которые "ежедневно доказывают свою невменяемость".