https://ukraina.ru/20230630/1047733133.html

"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие

"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие - 30.06.2023 Украина.ру

"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие

Польша попросила разместить у себя американское ядерное оружие (ЯО) в ответ на размещение российского в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по окончании саммита Европейского совета

2023-06-30T18:06

2023-06-30T18:06

2023-06-30T18:06

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польша

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сша

зарубежье

вооружение

белоруссия

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Варшава попросила разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на склады с тактическим ядерным оружием России в Белоруссии, сказал Моравецкий.Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее, однако решение остается за властями США.Программа Nuclear Sharing позволяет Штатам размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые не обладают своим ЯО. Программа является частью политики альянса по ядерному сдерживанию.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.

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новости, польша, ядерное оружие, сша, зарубежье, вооружение, белоруссия