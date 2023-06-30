https://ukraina.ru/20230630/1047732896.html
Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"
Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами" - 30.06.2023 Украина.ру
Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"
Бойцы группы "Вагнера" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанс Науседа в интервью изданию Politico
2023-06-30T17:49
2023-06-30T17:49
2023-06-30T17:49
новости
литва
гитанас науседа
белоруссия
чвк "вагнер"
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Бойцы ЧВК "Вагнер" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии, и Запад должен быть к этому готов, заявил Науседа. При этом он признал, что у него нет сведений о прибытии бойцов ЧВК в Белоруссию, кроме его руководителя Евгения Пригожина.Литва соседствует с Белоруссией, поэтому в Вильнюсе чрезвычайно обеспокоены тем, что на территории этой страны будут размещены подразделения ЧВК "Вагнер". Об этом ранее заявил президент Литвы перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.Размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер" Киев считает угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов.Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.
https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, гитанас науседа, белоруссия, чвк "вагнер"
Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"
Бойцы группы "Вагнера" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанс Науседа в интервью изданию Politico
Бойцы ЧВК "Вагнер" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии, и Запад должен быть к этому готов, заявил Науседа. При этом он признал, что у него нет сведений о прибытии бойцов ЧВК в Белоруссию, кроме его руководителя Евгения Пригожина.
"Однажды нелегальные мигранты могут стать бойцами Вагнера. Готовы ли мы к такому вызову?" – риторически спросил Науседа. - "Мы не имеем права отвергать такую возможность".
Литва соседствует с Белоруссией, поэтому в Вильнюсе чрезвычайно обеспокоены тем, что на территории этой страны будут размещены подразделения ЧВК "Вагнер". Об этом ранее заявил президент Литвы перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы соседи Белоруссии, и мы крайне обеспокоены событиями в данной стране", - сказал он, комментируя события в России.
Размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер" Киев считает угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов.
Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.
При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.