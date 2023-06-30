https://ukraina.ru/20230630/1047732896.html

Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"

Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами" - 30.06.2023 Украина.ру

Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами"

Бойцы группы "Вагнера" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанс Науседа в интервью изданию Politico

2023-06-30T17:49

2023-06-30T17:49

2023-06-30T17:49

новости

литва

гитанас науседа

белоруссия

чвк "вагнер"

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Бойцы ЧВК "Вагнер" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии, и Запад должен быть к этому готов, заявил Науседа. При этом он признал, что у него нет сведений о прибытии бойцов ЧВК в Белоруссию, кроме его руководителя Евгения Пригожина.Литва соседствует с Белоруссией, поэтому в Вильнюсе чрезвычайно обеспокоены тем, что на территории этой страны будут размещены подразделения ЧВК "Вагнер". Об этом ранее заявил президент Литвы перед открытием саммита ЕС в Брюсселе.Размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер" Киев считает угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов.Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.

https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html

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новости, литва, гитанас науседа, белоруссия, чвк "вагнер"