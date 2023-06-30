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Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский
Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский - 30.06.2023 Украина.ру
Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский
Папа Римский Франциск заявил, конфликт на Украине не закончится, сообщил портал VaticanNews
2023-06-30T17:47
2023-06-30T17:47
2023-06-30T17:47
новости
ватикан
зарубежье
украина
россия (рф)
конфликт
патриарх кирилл
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
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Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине не имеет конца. Об этом он заявил в своём обращении на частной аудиенции делегатов Вселенского Константинопольского Патриархата. Текст обращения размещён на официальном сайте Ватикана.Понтифик заявил, что "как ученики Христа, мы не можем смириться с войной, но обязаны сотрудничать ради мира". Но в одиночку достичь справедливого и стабильного мира нельзя, "ибо мир – это прежде всего дар Господа".Ранее Папа Римский Франциск поручил итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи выполнить мирную миссию, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.В начале июня посланник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.Накануне кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они обсудили гуманитарные шаги, которые могут облегчить поиск мирного разрешения конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20230607/1046976662.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ватикан, зарубежье, украина, россия (рф), конфликт, патриарх кирилл, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)
Новости, Ватикан, Зарубежье, Украина, Россия (РФ), конфликт, Патриарх Кирилл, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский
Папа Римский Франциск заявил, конфликт на Украине не закончится, сообщил портал VaticanNews
Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине не имеет конца. Об этом он заявил в своём обращении на частной аудиенции делегатов Вселенского Константинопольского Патриархата. Текст обращения размещён
на официальном сайте Ватикана.
"Трагические реалии этой войны – похоже, не имеющей конца, – требуют от всех общих креативных усилий, чтобы наметить и реализовать пути к справедливому и стабильному миру", - говорится в обращении Папы Римского Франциска.
Понтифик заявил, что "как ученики Христа, мы не можем смириться с войной, но обязаны сотрудничать ради мира". Но в одиночку достичь справедливого и стабильного мира нельзя, "ибо мир – это прежде всего дар Господа".
Ранее Папа Римский Франциск поручил итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи выполнить мирную миссию, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.
В начале июня посланник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".
А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.
Накануне кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они обсудили гуманитарные шаги, которые могут облегчить поиск мирного разрешения конфликта на Украине.