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Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский

Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский - 30.06.2023 Украина.ру

Конфликт на Украине вряд ли закончится, заявил Папа Римский

Папа Римский Франциск заявил, конфликт на Украине не закончится, сообщил портал VaticanNews

2023-06-30T17:47

2023-06-30T17:47

2023-06-30T17:47

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франциск (хорхе марио бергольо)

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Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине не имеет конца. Об этом он заявил в своём обращении на частной аудиенции делегатов Вселенского Константинопольского Патриархата. Текст обращения размещён на официальном сайте Ватикана.Понтифик заявил, что "как ученики Христа, мы не можем смириться с войной, но обязаны сотрудничать ради мира". Но в одиночку достичь справедливого и стабильного мира нельзя, "ибо мир – это прежде всего дар Господа".Ранее Папа Римский Франциск поручил итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи выполнить мирную миссию, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.В начале июня посланник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский сказал тогда посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".А примерно за месяц - в мае - после собственного визита в Ватикан Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола в урегулировании конфликта.Накануне кардинал Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Они обсудили гуманитарные шаги, которые могут облегчить поиск мирного разрешения конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20230607/1046976662.html

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новости, ватикан, зарубежье, украина, россия (рф), конфликт, патриарх кирилл, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)