https://ukraina.ru/20230630/1047732175.html

Ответ на высадку десанта ВСУ, штурмовая тактика Украины. О чём говорили эксперты 30 июня

Ответ на высадку десанта ВСУ, штурмовая тактика Украины. О чём говорили эксперты 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру

Ответ на высадку десанта ВСУ, штурмовая тактика Украины. О чём говорили эксперты 30 июня

Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T17:27

2023-06-30T17:27

2023-06-30T17:27

эксклюзив

франция

протест

эммануэль макрон

реформы

сергей федоров

илья мощанский

всу

артемовск

бмп

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Удар по Антоновскому мостуРанее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ нанесли удар ракетой комплекса "Искандер" по позициям ВСУ в районе Антоновского моста, в результате которого 30 боевиков были убиты, а 10 получили ранения.По его словам, остатки десанта прячутся по обе стороны от моста в районе дач на Антоновском острове. Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После нее спецназ группировки "Днепр" начнет окончательную зачистку, добавил глава региона.ВСУ засели под этим мостом, выбить их оттуда иначе не удавалось, поясняет капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин."Искандер" - это мощная ракета, которую почти невозможно сбить, отметил он. По своим скоростным характеристикам она почти предгиперзвуковая. Видимо, иначе мы бы не смогли уничтожить плацдарм ВСУ, куда они на лодках постоянно перебрасывали подкрепления. А теперь этого острова там нет."Напомню, что когда мы уходили из Херсона, мы сами взорвали Антоновский мост. Да, его полотно изрешетили "Хаймарсы", но сами опоры выстояли. Потому что его делали на совесть. Поэтому мы решили ударить "Искандером". По-другому мы с этими ребятами не справились бы", – заявил Дандыкин.По его словам, ВСУ не отказались от самоубийственных решений по форсированию Днепра. Но в любом случае это будет вспомогательный удар.Основные бои продолжатся на выступе между ДНР и Запорожьем, который пытается срезать противник, чтобы перерезать сухопутные коммуникации с Крымом."Кроме того, США на саммите НАТО в Вильюсе все же поставят ВСУ американские ракеты и норвежские ракеты наземного базирования. Да, в НАТО Киев не возьмут, но в качестве утешительного приза ему дадут F-16, который тоже может нести крылатую ракету с дальностью до 1000 километров. Так что работы у нашей ПВО будет много", – предупредил эксперт.Штурмовая тактика ВСУВСУ перешли на стандарты НАТО, но дело в том, что советская и российская армия продолжает базироваться на концепции глубокой наступательной операции, говорит главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский.Мы делали упор на тотальное превосходство в технике, в людях и в огневом поражении. А сейчас в зоне СВО сражаются две равные армии (400 тысяч ВСУ против 350 тысяч ВС РФ). Причем Киев постоянно проводит мобилизации, чтобы наше превосходство в авиации компенсировать количеством боевого мяса."В этой позиционной войне важно наличие штурмовой пехоты. И противник по западным стандартам разделил свои мотомеханизированные бригады на штурмовые и механизированные.Штурмовые бригады ВСУ имеют не три, а четыре батальона. Они более мощные. Это полудивизия. И в ней есть подготовленные части для ведения индивидуального штурмового боя небольшими группами. Ими руководят сержанты. Офицеры выводят в бой только основные направления.И постоянные удары этих штурмовых бригад под Артемовском постоянно проламывают наши более слабые мотострелковые бригады, которые по идее не предназначены для таких задач", – рассказал Мощанский.При этом пока противник ни одного населенного пункта под Артемовском не взял. Но ожидается увеличение атак. Тем более, что ВСУ передали 50 шведских БМП – это самые тяжелые БМП в мире.о сути это бронированный 58-тонный танк, защищенный от всего, чего только можно, сообщил эксперт. И эти шведские БМП как раз замечены в районе Артемовска.Протесты во ФранцииЧисло задержанных во время протестов во Франции превысило 600 человек в третью ночь протестов во Франции, сообщают местные СМИ. Большинству из них 14–18 лет. МВД страны назвало задержания "рекордными". Беспорядки набирают обороты.Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров уверен, что протесты свидетельствуют о тяжелых проблемах во Франции. В частности, не решены вопросы интеграции иммигрантских слоёв населения во французское общество. Между ними и коренным населением страны – огромный разлом.По словам Федорова, сохраняется кризис трудных кварталов (это пригороды крупных французских агломераций), где в основном селятся выходцы из иммигрантских слоёв."Там, конечно, социальное положение далеко от благополучного: преступность, засилье этнических банд, распространение наркотиков; безработица среди молодежи значительно выше, чем в среднем по Франции.Многие подростки не заканчивают школы, не сдают бакалавриат, а ищут какие-то пути, зачастую незаконные, для того чтобы нормально жить.В трудных районах Франции много раз пытались проводить политику по улучшению социальной обстановки: пытались улучшить общественные пространства, провести там ремонты, модернизировать систему образования. Но это не приводит к изменению ситуации", – отметил эксперт.Президенту Макрону, продолжает Федоров, приходится очень тяжело: не успели утихнуть бунты против пенсионной реформы, как кризис разгорелся по новой."Предшественники Макрона ведь тоже не могли (в силу тех же озвученных мною причин) проводить серьёзные структурные реформы во Франции. А изменения государству нужны, потому что страна катится если не к банкротству, то, по крайней мере, к большим трудностям в макроэкономике", – заявил эксперт.

https://ukraina.ru/20230630/1047724638.html

https://ukraina.ru/20230630/1047692100.html

https://ukraina.ru/20230630/1047725795.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, франция, протест, эммануэль макрон, реформы, сергей федоров, илья мощанский, всу, артемовск, бмп, сальдо, херсон, десант