https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html
"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов
"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов - 30.06.2023 Украина.ру
"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов
На заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер". Киев считает это угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов
2023-06-30T17:14
2023-06-30T17:14
2023-06-30T17:14
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украина
белоруссия
алексей данилов
снбо
александр лукашенко
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
владимир зеленский
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Размещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии обсудили на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины. Киев считает присутствие бойцов в регионе угрозой. Украинские власти пристально отслеживают ситуацию, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.
https://ukraina.ru/20230630/1047725022.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, алексей данилов, снбо, александр лукашенко, чвк "вагнер", "вагнеровцы", владимир зеленский
Новости, Украина, Белоруссия, Алексей Данилов, СНБО, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Владимир Зеленский
"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов
На заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер". Киев считает это угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов
Размещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии обсудили на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины. Киев считает присутствие бойцов в регионе угрозой. Украинские власти пристально отслеживают ситуацию, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Будем очень внимательно наблюдать, для чего все это будет там происходить. То ли для раздражения Литвы, то ли для раздражения Польши, то ли чтобы наши войска на границе находились в напряжении", - заявил Данилов.
Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.
При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.