https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html

"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов

"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов - 30.06.2023 Украина.ру

"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – Данилов

На заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер". Киев считает это угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов

2023-06-30T17:14

2023-06-30T17:14

2023-06-30T17:14

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белоруссия

алексей данилов

снбо

александр лукашенко

чвк "вагнер"

"вагнеровцы"

владимир зеленский

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Размещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии обсудили на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины. Киев считает присутствие бойцов в регионе угрозой. Украинские власти пристально отслеживают ситуацию, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Данилов отметил, что сначала нужно посмотреть, где "вагнеровцы" окажутся, каким будет их количество, какие будут угрозы, появятся ли 8-8,5 тысяч наемников в Белоруссии. По его же словам, сейчас такого количества бойцов ЧВК "Вагнер" там нет.При этом польские власти оценивают численность "вагнеровцев" в Белоруссии в 8 тысяч человек, в связи с чем усиливают оборону на восточной границе, заявил заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны не будет пунктов по набору в группу "Вагнер", строительства лагерей этой ЧВК в стране также не планируется. Также бойцы Вагнера не будут охранять тактическое ядерное оружие, полученное от России.

https://ukraina.ru/20230630/1047725022.html

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новости, украина, белоруссия, алексей данилов, снбо, александр лукашенко, чвк "вагнер", "вагнеровцы", владимир зеленский