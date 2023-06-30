https://ukraina.ru/20230630/1047728559.html

Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео

Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео - 30.06.2023 Украина.ру

Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Херсонской области, где пообщался с волонтерами из молодежной организации "Юг Молодой". Только что... Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T16:33

2023-06-30T16:33

2023-06-30T16:33

александр чаленко

видео

россия (рф)

украина

сво

херсонская область

геническ

волонтеры

молодежь

прорыв

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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Херсонской области, где пообщался с волонтерами из молодежной организации "Юг Молодой". Только что окончившие школу ребята и девчата рассказали, почему они решили посвятить себя служению людям, как на это реагируют окружающие и близкие и чего они ждут от вступления их региона в состав Российской Федерации.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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