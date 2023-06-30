Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео - 30.06.2023 Украина.ру
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Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео
Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео - 30.06.2023 Украина.ру
Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Херсонской области, где пообщался с волонтерами из молодежной организации "Юг Молодой". Только что... Украина.ру, 30.06.2023
2023-06-30T16:33
2023-06-30T16:33
александр чаленко
видео
россия (рф)
украина
сво
херсонская область
геническ
волонтеры
молодежь
прорыв
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Херсонской области, где пообщался с волонтерами из молодежной организации "Юг Молодой". Только что окончившие школу ребята и девчата рассказали, почему они решили посвятить себя служению людям, как на это реагируют окружающие и близкие и чего они ждут от вступления их региона в состав Российской Федерации.
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александр чаленко, видео, россия (рф), украина, сво, херсонская область, геническ, волонтеры, молодежь, прорыв, дамба, беженцы, гуманитарная помощь, видео
Александр Чаленко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Херсонская область, Геническ, волонтеры, молодежь, прорыв, дамба, беженцы, гуманитарная помощь

Территория добрых дел: как молодежь Херсонской области помогает людям. Видео

16:33 30.06.2023
 
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко побывал в Херсонской области, где пообщался с волонтерами из молодежной организации "Юг Молодой". Только что окончившие школу ребята и девчата рассказали, почему они решили посвятить себя служению людям, как на это реагируют окружающие и близкие и чего они ждут от вступления их региона в состав Российской Федерации.
 
Александр ЧаленкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОХерсонская областьГеническволонтерымолодежьпрорывдамбабеженцыгуманитарная помощь
 
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