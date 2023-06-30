https://ukraina.ru/20230630/1047727510.html

Бразилия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры Guarani

Бразилия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры Guarani - 30.06.2023 Украина.ру

Бразилия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры Guarani

Бразильские власти отклонили секретный запрос правительства Украины о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ. Документы опубликовали авторы профильного испанского издания Infodefensa.com

2023-06-30T16:55

2023-06-30T16:55

2023-06-30T16:55

новости

бразилия

украина

поставки

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В МИД Бразилии отклонили запрос правительства Украины на поставку итальянских бронетранспортеров Guarani. Машины нужны были Киеву якобы для эвакуации мирных жителей и раненых солдат. Секретный запрос украинские власти направили в Бразилию конце апреля. Документы опубликовали авторы профильного испанского издания Infodefensa.com.Украинским властям потребовалось 450 бронетранспортеров. В документе указывалось, что заплатят за них союзники Украины. Также бразильским властям на словах обещали, что ВСУ будут использовать военную технику в мирных целях. В середине мая сотрудники департамента по стратегическим вопросам, обороне и разоружению отказали Киеву. В июне бразильские власти отклонили запрос на переговоры. Guarani - 20-тонный бронетранспортер, разработка компании Iveco Defence Vehicles Brazil (IDV Brazil). Производство началось в 2009 году. По данным из открытых источников, всего произведено более 500 единиц техники.

https://ukraina.ru/20230623/1047504953.html

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новости, бразилия, украина, поставки