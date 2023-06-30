Бразилия отказалась поставлять Украине бронетранспортеры Guarani
Бразильские власти отклонили секретный запрос правительства Украины о поставках бронетранспортеров для нужд ВСУ. Документы опубликовали авторы профильного испанского издания Infodefensa.com
В МИД Бразилии отклонили запрос правительства Украины на поставку итальянских бронетранспортеров Guarani. Машины нужны были Киеву якобы для эвакуации мирных жителей и раненых солдат. Секретный запрос украинские власти направили в Бразилию конце апреля. Документы опубликовали авторы профильного испанского издания Infodefensa.com.
Украинским властям потребовалось 450 бронетранспортеров. В документе указывалось, что заплатят за них союзники Украины. Также бразильским властям на словах обещали, что ВСУ будут использовать военную технику в мирных целях.
В середине мая сотрудники департамента по стратегическим вопросам, обороне и разоружению отказали Киеву. В июне бразильские власти отклонили запрос на переговоры.
Guarani - 20-тонный бронетранспортер, разработка компании Iveco Defence Vehicles Brazil (IDV Brazil). Производство началось в 2009 году. По данным из открытых источников, всего произведено более 500 единиц техники.