https://ukraina.ru/20230630/1047726786.html

ВСУ ничего не могут поделать с российской обороной: что говорили об Украине в мире 30 июня

ВСУ ничего не могут поделать с российской обороной: что говорили об Украине в мире 30 июня - 30.06.2023 Украина.ру

ВСУ ничего не могут поделать с российской обороной: что говорили об Украине в мире 30 июня

Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T16:17

2023-06-30T16:17

2023-06-30T16:17

эксклюзив

спецоперация

вс рф

всу

оружие

ядерное оружие

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Сопротивление ВС РФ вынудило ВСУ сократить применение западного вооруженияАмериканская газета The Wall Street Journal, пообщавшись с украинскими военнослужащими, находящимися в зоне боевых действий, рассказывает об изменившейся стратегии ВСУ в ходе контрнаступления."Столкнувшись с жёстким сопротивлением России, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции", - говорится в публикации.Теперь украинские военные используют дальнобойные западные вооружения с целью нарушить маршруты снабжения ВС РФ. Так, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар британскими крылатыми ракетами по "ключевому мосту, который Кремль использовал для переброски грузов из Крыма" к линии фронта на юге Украины. А чтобы поражать российскую артиллерию, склады боеприпасов, средства радиоэлектронной борьбы и "подточить первую линию обороны", применяют более дешёвые вооружения."Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны. Это были простые вещи, но, если брать всё вместе, получается большая система обороны", - признался американскому изданию сержант Георгий Волков, командующий подразделением ВСУ, ведущим разведку при помощи БПЛА.Что же так удивило украинских военнослужащих? Российские войска подготовили по фронту не менее трёх оборонительных рубежей - окопы, вырытые тракторами и укреплённые бетоном, - а также сделали укрытия для техники, вымостили гравием дорожки, чтобы во время ливня тяжёлые машины не увязли в грязи.Украинские военные продолжают совершать пробные атаки, но не добились больших успехов, пишет The Wall Street Journal. ВСУ не смогли приблизиться к оборонительным сооружениям, построенным ВС РФ, включая противотанковые окопы и другие барьеры, примерно в дюжине миль (около 16 километров) за линией фронта.Другой украинский боец рассказал журналистам, что неделей ранее ВСУ потеряли боевую машину пехоты Puma немецкого производства после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы нарушили работу украинских средств связи.На Украине вскоре может появиться запрещённое вооружениеЦелый ряд американских СМИ сообщил о том, что власти США всерьёз рассматривают возможность передачи Украине в ближайшее время кассетных боеприпасов- зарядов, снаряжённых большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковых, противопехотных, зажигательных.Этот тип боеприпасов запрещён международной конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года. При этом ни США, ни Украина, ни Россия её не подписали.За последнюю неделю дебаты на тему поставок Украине кассетных боеприпасов активизировались на фоне "застопорившихся усилий Украины пробиться через российскую линию фронта", сказали источники издания Politico."Чиновники сообщили, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома. В случае одобрения оружие могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце", - передаёт телеканал CNN.Один из собеседников телеканала NBC уточнил, что речь идёт об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition) - боеголовках класса "земля-земля", которые взрываются и разбрасывают несколько небольших боеприпасов или бомб на обширной территории, вызывая более масштабные разрушения, чем отдельные снаряды, способны пробить бронетехнику. Правозащитники предупреждают, что неразорвавшиеся бомбы и снаряды представляют опасность для мирного населения, поскольку могут взрываться спустя время после окончания боевых действий.Надежды на успешность контрнаступления таютПрофессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл в статье для гонконгского англоязычного издание Asia Times отмечает, что ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления, хоть армия уже задействовала основную часть полученной западной техники."После нескольких недель боёв становится очевидным, что прежние оптимистичные ожидания относительно успеха этого контрнаступления вряд ли оправдаются", — заявил он.ВСУ не могут позволить себе несколько контрнаступлений, какую бы технику ни предоставил Запад, какие бы дополнительные ресурсы ни направила на поле боля Украина, вряд ли они окажутся решающими, уверен Хилл."Дальнейшая эскалация, возможно, с участием войск НАТО, действительно может привести к применению ядерного оружия", - предупреждает профессор военной истории.

https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html

https://ukraina.ru/20230111/1042516090.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, спецоперация, вс рф, всу, оружие, ядерное оружие