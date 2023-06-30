https://ukraina.ru/20230630/1047725988.html
Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео
Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео - 30.06.2023 Украина.ру
Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео
C политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру подробно обсудили военный мятеж ЧВК "Вагнер": Украина.ру, 30.06.2023
2023-06-30T15:33
2023-06-30T15:33
2023-06-30T16:21
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
чвк "вагнер"
минобороны
мятеж
москва
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C политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру подробно обсудили военный мятеж ЧВК "Вагнер": 00:25 – Кто и как использовал Пригожина? 14:50 – На что надеялись организаторы? 20:42 – Заявления Пригожина о нехватке снарядов: имело ли это отношение к реальности? 38:40 - Уместно ли проводить какие-либо исторические аналогии? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, ЧВК "Вагнер", Минобороны, мятеж, Москва, Ростов, Сергей Шойгу, Пригожин, бойцы, оппозиция, армия, США, ФСБ, диверсии, Владимир Путин
Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео
15:33 30.06.2023 (обновлено: 16:21 30.06.2023)
C политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру подробно обсудили военный мятеж ЧВК "Вагнер":
00:25 – Кто и как использовал Пригожина?
14:50 – На что надеялись организаторы?
20:42 – Заявления Пригожина о нехватке снарядов: имело ли это отношение к реальности?
38:40 - Уместно ли проводить какие-либо исторические аналогии?