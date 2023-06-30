https://ukraina.ru/20230630/1047725988.html

Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео

Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео - 30.06.2023 Украина.ру

Ищенко об организаторах мятежа, реакции властей и о том, на что рассчитывали США. Видео

C политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру подробно обсудили военный мятеж ЧВК "Вагнер": Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T15:33

2023-06-30T15:33

2023-06-30T16:21

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C политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте "Ищенко о главном" на Украина.ру подробно обсудили военный мятеж ЧВК "Вагнер": 00:25 – Кто и как использовал Пригожина? 14:50 – На что надеялись организаторы? 20:42 – Заявления Пригожина о нехватке снарядов: имело ли это отношение к реальности? 38:40 - Уместно ли проводить какие-либо исторические аналогии? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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