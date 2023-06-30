Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки - 30.06.2023 Украина.ру
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Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки
Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки - 30.06.2023 Украина.ру
Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки
В случае прекращения зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга 30 июня
2023-06-30T14:23
2023-06-30T14:23
новости
зерновая сделка
сергей лавров
мид рф
экспорт
россия (рф)
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В случае прекращения действия зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Россия продолжает поставки сельхозпродукции за границу.Часть черноморской инициативы, которая касается вывоза украинского зерна, приобрела коммерческий характер, сказал Лавров. В беднейшие страны вывозится "чуть больше 2,5% зерновых. В случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.Черноморскую зерновую инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Соглашение предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог. Сделка не особенно нужна и самой Украине, потому что все своё зерно она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – большой вопрос, указал Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, зерновая сделка, сергей лавров, мид рф, экспорт, россия (рф)
Новости, зерновая сделка, Сергей Лавров, МИД РФ, экспорт, Россия (РФ)

Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки

14:23 30.06.2023
 
© РИА Новости . Н. Селюченко / Перейти в фотобанкПшеница сорта "Мироновская-808"
Пшеница сорта Мироновская-808 - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Н. Селюченко
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В случае прекращения зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга 30 июня
В случае прекращения действия зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Россия продолжает поставки сельхозпродукции за границу.

"Экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Мы обеспечиваем соответствующие операции, обходя и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, которые выстроены Западом", ― подчеркнул Лавров.

Часть черноморской инициативы, которая касается вывоза украинского зерна, приобрела коммерческий характер, сказал Лавров. В беднейшие страны вывозится "чуть больше 2,5% зерновых. В случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.
Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.
Черноморскую зерновую инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Соглашение предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог. Сделка не особенно нужна и самой Украине, потому что все своё зерно она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – большой вопрос, указал Ищенко.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Заседание Делового совета при МИД России
13:12
Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружиемЗападные политики пытаются заморозить конфликт для накачки Украины оружием. Такое мнение 30 июня высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 
Новостизерновая сделкаСергей ЛавровМИД РФэкспортРоссия (РФ)
 
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