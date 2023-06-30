https://ukraina.ru/20230630/1047720260.html

Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки

Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки - 30.06.2023 Украина.ру

Лавров: РФ поставит пшеницу в беднейшие страны в случае прекращения зерновой сделки

В случае прекращения зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга 30 июня

2023-06-30T14:23

2023-06-30T14:23

2023-06-30T14:23

новости

зерновая сделка

сергей лавров

мид рф

экспорт

россия (рф)

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В случае прекращения действия зерновой сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Россия продолжает поставки сельхозпродукции за границу.Часть черноморской инициативы, которая касается вывоза украинского зерна, приобрела коммерческий характер, сказал Лавров. В беднейшие страны вывозится "чуть больше 2,5% зерновых. В случае прекращения зерновой сделки РФ обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт в необходимом объёме.Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что зерновая сделка не будет функционировать, если Запад не выполнит свою часть договорённостей.Шансов на продление зерновой сделки нет, потому что не сделано то, что было обещано России, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". Он добавил, что Москва неоднократно "шла на уступки", однако так и не увидела реализации обещаний.Ранее президент России Владимир Путин заявил на встречи с военными корреспондентами в Кремле, что Россия может прекратить участие в этом договоре.Черноморскую зерновую инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Соглашение предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Единственное, что удерживало зерновую сделку на плаву – это необходимость переизбрания Эрдогана, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Сейчас Россия решила свои проблемы, поэтому сделка становится, в принципе, никому не нужна, добавил политолог. Сделка не особенно нужна и самой Украине, потому что все своё зерно она уже продала, а вырастит ли она что-то в этом году – большой вопрос, указал Ищенко.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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новости, зерновая сделка, сергей лавров, мид рф, экспорт, россия (рф)