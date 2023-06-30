Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием - 30.06.2023 Украина.ру
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Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием
Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием - 30.06.2023 Украина.ру
Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием
Западные политики пытаются заморозить конфликт для накачки Украины оружием. Такое мнение 30 июня высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2023-06-30T13:12
2023-06-30T13:12
новости
россия (рф)
украина
запад
оружие
донбасс
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На Западе пытаются добиться заморозки конфликта, чтобы выиграть время для новых военных поставок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Сценарий заморозки продвигают американские политологи, считает Лавров.Отечественные и зарубежные эксперты неоднократно заявляли, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Минские соглашения были приняты в 2014–2015 годах. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Она также призналась, что в 2014 году НАТО и коллективный Запад не могли обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором Альянс это делает сейчас.В НАТО заявляют, что не ведут войну против России. Одновременно с этим там признают, что без поставок оружия, без предоставления разведывательных данных и информации со спутников, постановки целей, украинский конфликт давно бы уже завершлся.Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
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новости, россия (рф), украина, запад, оружие, донбасс
Новости, Россия (РФ), Украина, Запад, оружие, Донбасс

Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием

13:12 30.06.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Делового совета при МИД России
Заседание Делового совета при МИД России
© МИД РФ
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Западные политики пытаются заморозить конфликт для накачки Украины оружием. Такое мнение 30 июня высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
На Западе пытаются добиться заморозки конфликта, чтобы выиграть время для новых военных поставок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Моя оценка заключается в том, что они (страны коллективного Запада. – Ред.) пытаются как-то временно заморозить конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения", - сказал Лавров.
Сценарий заморозки продвигают американские политологи, считает Лавров.
Отечественные и зарубежные эксперты неоднократно заявляли, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
Минские соглашения были приняты в 2014–2015 годах. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.
Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Она также призналась, что в 2014 году НАТО и коллективный Запад не могли обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором Альянс это делает сейчас.
В НАТО заявляют, что не ведут войну против России. Одновременно с этим там признают, что без поставок оружия, без предоставления разведывательных данных и информации со спутников, постановки целей, украинский конфликт давно бы уже завершлся.
Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
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