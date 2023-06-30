https://ukraina.ru/20230630/1047713701.html

Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием

Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием - 30.06.2023 Украина.ру

Лавров: Заморозка конфликта нужна Западу, чтобы успеть накачать Украину оружием

Западные политики пытаются заморозить конфликт для накачки Украины оружием. Такое мнение 30 июня высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2023-06-30T13:12

2023-06-30T13:12

2023-06-30T13:12

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На Западе пытаются добиться заморозки конфликта, чтобы выиграть время для новых военных поставок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Сценарий заморозки продвигают американские политологи, считает Лавров.Отечественные и зарубежные эксперты неоднократно заявляли, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Минские соглашения были приняты в 2014–2015 годах. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.Документ предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Она также призналась, что в 2014 году НАТО и коллективный Запад не могли обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором Альянс это делает сейчас.В НАТО заявляют, что не ведут войну против России. Одновременно с этим там признают, что без поставок оружия, без предоставления разведывательных данных и информации со спутников, постановки целей, украинский конфликт давно бы уже завершлся.Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

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