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"Сожгут города за выброшенного на берег дельфина": зачем к Зеленскому приехала Грета Тунберг

"Сожгут города за выброшенного на берег дельфина": зачем к Зеленскому приехала Грета Тунберг - 30.06.2023 Украина.ру

"Сожгут города за выброшенного на берег дельфина": зачем к Зеленскому приехала Грета Тунберг

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг

2023-06-30T12:41

2023-06-30T12:41

2023-06-30T14:57

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В офисе Зеленского сообщили, что президент провел встречу с членами международней рабочей группы по поводу экологических последствий войны: экс-вице-премьер-министром и бывшим министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президентом Европейского парламента Хейди Хауталой, президентом Ирландии в 1990–1997 годах Мэри Робинсон и активисткой Гретой Тунберг.Украинские наблюдали отметили важность визита всесильной и, при этом, скандальной Греты, которая по степени влияния иногда перевешивает целые международные организации.Политический эксперт Вадим Трухачев:Новость о том, что Зеленский встретился с Гретой Тунберг и обсудил с ней глобальные вопросы звучит как анекдот. Но всё правда. Такие пошли политики сегодня.Общественный деятель Татьяна Поп:Пришлось задействовать сильную «артиллерию». Подростка Грету Тунберг вчера отправили на встречу с Зеленским для обсуждения последствий разрушения Каховской ГЭС. Грета вошла в рабочую группу, которая будет оценивать последствия боевых действий для окружающей среды.Была бы включена в эту группу ещё наша Чебурашка — степень серьёзности и значимости побила бы все рекорды. — Кандидат в президенты США от республиканцев Майк Пенс (вслед за Гретой) приехал попиариться на Украину. Его сводили на экскурсию куда? Правильно, туда, куда всех заморских гостей, по обкатанному маршруту: Буча, Ирпень и Мощун — города и села Киевской области, где насиловали младенцев ложечкой и воровали стиральные машины с унитазами.Журналист Аркадий Бабченко:Не, вы не подумайте. Мой сарказм — такой себе сарказм. Дружелюбный. Ну в данном конкретном случае.Встреча Зеленского с Гретой — это хорошо. Если она начнёт выступать против войны — она перетянет чёртову кучу народу на сторону Украины. Главное, чтоб она не пришла к выводу: война уничтожает природу — война это плохо — надо остановить войну любыми путями — садитесь за стол переговоров. Ну а вопрос, а как так получилось, что две самые влиятельные медийные персоны мира на данный момент — один из которых руководит государством, а вторая вообще половиной молодежи планеты — это комик из быдлосериалов и малолетняя девочка- школьница — это же не к ним вопрос, правда? Рейган и Тэтчер, которых мы заслужили.Политолог Сергей Марков:В Киев приехала знаменитая экоактивистка Грета Тумберг, поддержать неофашистский режим на Украине. Также приехал и бывший вице-президент США Пенс. Это ярко показывает, что Киев абсолютно безопасный город и армия России не обстреливает центр столицы Украины. Политический туризм в Киев идет поэтому нонстоп.Народный депутат Украины Макс Бужанский:Те, кто с пренебрежением относятся к визиту Греты Тунберг в Киев, просто не понимают, о чем речь. У нас во фракции есть люди, не интересующиеся ничем вообще, кроме какой-то очень узко очерченной ниши. Но в этой нише они абсолютные фанатики и сносят на своем пути любые препятствия, словно бульдозер. Аудитория у них точно такая же, невосприимчивая ни к каким возражениям и аргументам.Так вот, Грета — это всё тоже самое, только в гипермасштабе.И, начав клепать Россию, она достучится до той аудитории, до которой мы бы не смогли достучаться за века. Есть люди, которым безразлична судьба пылающего города, но которые сожгут еще три за выброшенного на берег дельфина. Пример метафорический, но суть, я надеюсь, вы уловили. Хорошо, что приехала, точно хорошо, лишней помощи не бывает.Украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук:Чем больше пустой информационной шумихи и имитации бурной деятельности, тем ближе «зрада»…* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230609/1047062065.html

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