https://ukraina.ru/20230630/1047709995.html

Марочко: В ЛНР обнаружили массовые захоронения украинских боевиков

Марочко: В ЛНР обнаружили массовые захоронения украинских боевиков - 30.06.2023 Украина.ру

Марочко: В ЛНР обнаружили массовые захоронения украинских боевиков

В районах населённых пунктов Макеевка и Невское в ЛНР при проведении аэроразведки обнаружены стихийные захоронения украинских солдат. Об этом 29 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:27

2023-06-30T11:27

новости

потери всу

захоронение

лнр

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Стихийные захоронения украинских военнослужащих обнаружили на краснолиманском направлении. По словам Марочко, захоронения были найдены в районах Макеевки и Невского.Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на Донецком направлении. При этом украинские войска усиливают действия наступательного характера в районе Артемовска и Соледара.ВСУ испытывают серьезные проблемы с эвакуацией раненых и подвозом боеприпасов из-за размытых дождем грунтовых дорог. Такая ситуация наблюдается на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си признал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, с начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.Российская разведка вскрывает все перемещения противника с точностью до сотни человек, рассказал в интервью Украина.ру военный журналист Роман Сапоньков.Во многом именно поэтому у Украины не удалось наступление. Потому на направлении главного удара ВСУ не смогли сосредоточить силы так, чтобы это не стало сюрпризом для наших войск, добавил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230629/1047661417.html

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новости, потери всу, захоронение, лнр, макеевка, андрей марочко, новые регионы