"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран - 30.06.2023 Украина.ру
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"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран - 30.06.2023 Украина.ру
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф
2023-06-30T10:08
2023-06-30T10:08
новости
зарубежье
ирак
ислам
швеция
оскорбление
посольство
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Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом. В связи с этим посол Швеции в Ираке была вызван в МИД республики.Накануне сотни протестующих атаковали посольство Швеции в Багдаде. Некоторые забрались на крышу и хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полицейских.Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика. 29 июня депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана.Депутаты осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html
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новости, зарубежье, ирак, ислам, швеция, оскорбление, посольство
Новости, Зарубежье, Ирак, ислам, Швеция, оскорбление, посольство

"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

10:08 30.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНачало священного для мусульман месяца Рамадан
Начало священного для мусульман месяца Рамадан - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф
Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом. В связи с этим посол Швеции в Ираке была вызван в МИД республики.
"Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами", — отметил представитель МИД.
Накануне сотни протестующих атаковали посольство Швеции в Багдаде. Некоторые забрались на крышу и хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полицейских.
Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика.
29 июня депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана.
Депутаты осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Начало священного для мусульман месяца Рамадан - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Вчера, 16:02
Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают КоранШвеция ворвалась в заголовки мировых новостей – после того, как там в очередной раз демонстративно сожгли священную книгу Ислама
 
НовостиЗарубежьеИракисламШвецияоскорблениепосольство
 
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