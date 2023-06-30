https://ukraina.ru/20230630/1047703590.html

"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран - 30.06.2023 Украина.ру

"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф

2023-06-30T10:08

2023-06-30T10:08

2023-06-30T10:08

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Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом. В связи с этим посол Швеции в Ираке была вызван в МИД республики.Накануне сотни протестующих атаковали посольство Швеции в Багдаде. Некоторые забрались на крышу и хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полицейских.Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика. 29 июня депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана.Депутаты осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html

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новости, зарубежье, ирак, ислам, швеция, оскорбление, посольство