https://ukraina.ru/20230630/1047703590.html
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран - 30.06.2023 Украина.ру
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф
2023-06-30T10:08
2023-06-30T10:08
2023-06-30T10:08
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ирак
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швеция
оскорбление
посольство
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Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом. В связи с этим посол Швеции в Ираке была вызван в МИД республики.Накануне сотни протестующих атаковали посольство Швеции в Багдаде. Некоторые забрались на крышу и хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полицейских.Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика. 29 июня депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана.Депутаты осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047680963.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зарубежье, ирак, ислам, швеция, оскорбление, посольство
Новости, Зарубежье, Ирак, ислам, Швеция, оскорбление, посольство
"Оскорбление святыни". Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран
Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта Салвана Момика, который провел акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф
Власти Ирака потребовали у Швеции выдать иммигранта, который публично сжёг Коран, чтобы тот предстал перед судом. В связи с этим посол Швеции в Ираке была вызван в МИД республики.
"Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами", — отметил представитель МИД.
Накануне сотни протестующих атаковали посольство Швеции в Багдаде. Некоторые забрались на крышу и хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полицейских.
Акция сожжения священного Корана прошла в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма, рядом с главной мечетью города. Ее организатором выступил иммигрант из Ирака Салван Момика.
29 июня депутаты Госдумы единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана.
Депутаты осудили одобренную властями Швеции акцию вандализма и призвали принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.
Когда кто-то сжигает священную книгу чуждой ему религии, это можно объяснить глубокими убеждениями на фоне недостатка общей культуры, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.
Но когда в эту священную книгу предварительно заворачивают продукт, являющийся с точки зрения этой религии табу — это откровенная умышленная провокация, указал политолог. Он добавил, что правоверный мусульманин не может в такой ситуации не броситься защищать священную книгу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь