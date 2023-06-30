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Офис Зеленского назвал условие для участия президента Украины в саммите НАТО

Офис Зеленского назвал условие для участия президента Украины в саммите НАТО - 30.06.2023 Украина.ру

Офис Зеленского назвал условие для участия президента Украины в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужества" пригласить Украину в свои ряды. Об этом 29 июня заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает Reuters

2023-06-30T07:40

2023-06-30T07:40

2023-06-30T07:54

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вильнюс

владимир зеленский

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Жовква уточнил, что речь идет о том, чтобы на саммите в Вильнюсе был дан ответ на заявку вступление в НАТО, которую Украина подала 30 сентября. По его словам, под ответом подразумевается приглашение к членству.Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Как отмечает агентство, окончательные решения крупных саммитов, как правило, являются результатом длительных переговоров и часто завершаются незадолго до официального начала мероприятий.Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ukraina.ru/20230629/1047661272.html

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нато, украина, новости, саммит, вильнюс, владимир зеленский