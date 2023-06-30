Американский конгрессмен назвала украинскую армию нацистской - 30.06.2023 Украина.ру
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Американский конгрессмен назвала украинскую армию нацистской
Американский конгрессмен назвала украинскую армию нацистской - 30.06.2023 Украина.ру
Американский конгрессмен назвала украинскую армию нацистской
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) 29 июня на своей странице в Twitter назвала украинскую армию нацистской и упрекнула президента Владимира Зеленского в отмене выборов
2023-06-30T07:12
2023-06-30T07:25
нацизм
конгрессмен
новости
украина
сша
зарубежье
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"Как много смысла в (словах) этого актера, который каждый день носит армейскую зеленую одежду, полностью финансируется подстрекателями войны из США, только недавно отменил выборы, контролирует свои государственные СМИ и имеет нацистскую армию", - написала она.Таким образом законодатель прокомментировала встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по вопросам экологических последствий конфликта на Украине, которая состоялась в Киеве в четверг.В начале июня Грин в Twitter обвинила власти США в глупости из-за поддержки Украины и сообщила, что проголосует против выделения средств Киеву.
https://ukraina.ru/20230616/1047317118.html
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нацизм, конгрессмен, новости, украина, сша, зарубежье
нацизм, конгрессмен, Новости, Украина, США, Зарубежье

Американский конгрессмен назвала украинскую армию нацистской

07:12 30.06.2023 (обновлено: 07:25 30.06.2023)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) 29 июня на своей странице в Twitter назвала украинскую армию нацистской и упрекнула президента Владимира Зеленского в отмене выборов
"Как много смысла в (словах) этого актера, который каждый день носит армейскую зеленую одежду, полностью финансируется подстрекателями войны из США, только недавно отменил выборы, контролирует свои государственные СМИ и имеет нацистскую армию", - написала она.
Таким образом законодатель прокомментировала встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по вопросам экологических последствий конфликта на Украине, которая состоялась в Киеве в четверг.
В начале июня Грин в Twitter обвинила власти США в глупости из-за поддержки Украины и сообщила, что проголосует против выделения средств Киеву.
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