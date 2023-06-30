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Роман Шухевич: не гетман, но просто гауптман

Роман Шухевич: не гетман, но просто гауптман - 30.06.2023 Украина.ру

Роман Шухевич: не гетман, но просто гауптман

При всём отвращении, которое мы испытываем к гитлеровским приспешникам из числа украинских националистов нельзя не отдавать им должное – это были харизматичные лидеры и сильные управленцы, которые были действительно опасными врагами. Не стоит преуменьшать подвиг людей, которые сумели обезвредить того же Шухевича

2023-06-30T18:00

2023-06-30T18:00

2023-06-30T18:00

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Роман Иосифович* Шухевич 30 июня 1907 года в городке Краковец неподалёку от Львова.В нынешней Украине Роман Шухевич известен как "генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии" (УПА**). В своей жизни Роман Шухевич служил и в настоящих армиях: польской, где так и не смог стать сержантом, и немецкой, где дослужился до капитана (гауптмана - от этого слова происходит польско-украинский титул гетмана).С немецкой армией, точнее, с её разведкой, Шухевич впервые столкнулся в 18 лет, сразу же после вступления в Украинскую войсковую организацию (УВО). УВО, созданная Евгением Коновальцем в Праге в 1920 году, с момента переезда в Берлин в 1923-м тесно сотрудничала с абвером (военной разведкой Германии).Неудивительно, что осенью 1925 года, когда выпускника престижной Академической гимназии во Львове Шухевича по политическим причинам не приняли во Львовскую политехнику, он отправился учиться в Вольный город Данциг (ныне Гданьск в Польше). А там располагалась не только одна из штаб-квартир УВО, но и мощная резидентура абвера.В 1926 году отец Романа, Иосиф-Зиновий Шухевич, всё же сумел договориться с профессором Львовской политехники Антоном Ломницким, по протекции которого парня приняли на учёбу, причём сразу на второй курс дорожно-мостового отделения.В 1928 году Романа призвали на службу в Войско Польское. Как студент, он имел право служить всего один год вместо положенных двух, плюс парень сразу же попал в сержантскую школу, которую успешно окончил. Но сержантские петлицы Роман Шухевич так и не получил: на него поступил донос с информацией о принадлежности к УВО, и пришлось "тащить службу" два года рядовым артиллеристом на Волыни.Получив армейский опыт, весной 1929-го Шухевич опять едет в Данциг, где прошёл военное обучение в местной структуре УВО (на самом деле речь шла о разведшколе абвера, в которой позже учился и Степан Бандера).В то время УВО проходила процесс трансформации в Организацию украинских националистов (ОУН**), созданной под руководством Коновальца в феврале 1929 года, и Шухевич становится одним из первых её членов. Несмотря на молодость и отсутствие реального военного опыта, в 1930 году Роман Шухевич был назначен "боевым референтом Краевой Экзекутивы ОУН**", то есть ответственным за террористические акции на территории Польши.Собственно, после самой громкой такой акции — убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого 15 июня 1934 года — Роман Шухевич был арестован (к тому моменту он уже успел диплом инженера и даже поработать несколько месяцев в строительной фирме "Левински" во Львове). Несмотря на то, что именно Шухевич был техническим организатором убийства польского министра, в 1935 году он получил всего четыре года тюрьмы, а в январе 1937-го и вовсе был выпущен в рамках всеобщей амнистии, после чего занялся во Львове упомянутым выше рекламным бизнесом.Однако осенью 1938 года, после того, как вследствие Мюнхенских соглашений Чехословакия потеряла Судеты (отошли Германии) и Тешинскую область (отошла Польше), украинские националисты на базе автономной Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область) решили создать "Карпатскую Украину", ориентированную на Третий Рейх.Из местных украинских националистов и членов ОУН**, приехавших с территории Польши, была создана паравоенная организация "Карпатская сечь", одним из командиров которой стал Роман Шухевич. Кстати, именно в рядах "Карпатской сечи" он получил свой первый офицерский чин — поручика. Однако пользоваться 15 марта 1939-го "Карпатская Украина" была занята венгерскими войсками, а Шухевич через Румынию, Югославию и Австрию опять оказался в Данциге.Из Данцига Роман Шухевич отправился в Мюнхен, где прошёл обучение в Баварской военной академии, хотя официальной информации об этом нет.Осенью 1939-го Шухевич был уже в оккупированном нацистами Кракове, который стал главной точкой сбора "бандеровского" крыла ОУН**. Кстати, туда без проблем прибыла из занятого советскими войсками Львова его жена с малолетним сыном. После того, как 10 февраля 1940 года в этом городе был создан "Революционный Провод ОУН**" во главе со Степаном Бандерой, Роман Шухевич был назначен Краевым проводником ОУН**(б) на части польских земель, на тот момент занятых Германией.25 февраля 1941 года было достигнуто соглашение о создании из числа бандеровцев двух спецподразделений, и обучении в лагерях абвера 800 боевиков с этой целью.Когда же курсанты прибыли в эти лагеря, одним из их инструкторов оказался… обер-лейтенант абвера Роман Шухевич. При этом, по свидетельству полковника абвера Альфреда Бизанца, Шухевич работал инструктором в диверсионно-разведывательной школе немецкой военной разведки в польском городе Криница с 1940 года.На данный момент в открытом доступе нет документов о том, когда именно Шухевич получил упомянутый чин, а также когда он стал гауптманом (капитаном) абвера.Согласно показаниям его жены, он отбыл из Кракова в Германию "для прохождения военной подготовки" в мае 1941-го. Однако именно в чине капитана Роман Шухевич был назначен заместителем командира легиона "Нахтигаль" созданного из бандеровцев весной 1941-го и входившего в состав первого батальона полка спецназначения абвера "Бранденбург-800".Стоит отметить, что капитан Шухевич отвечал лишь за политико-идеологическую работу с личным составом, командиром легиона был обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер.После курса огневой подготовки и идеологической обработки всех курсантов перебросили на учебный полигон в городе Нойхаммер (ныне Свентошув в Польше) для обучения действиям совместно с 1-м батальоном полка "Бранденбург-800".Как и других военнослужащих полка "Бранденбург-800", бандеровцев готовили к войне с полным пренебрежением ко всем гуманитарным ограничениям. Допускалось применение любых видов оружия, пытки при допросе пленных, захват заложников, убийство женщин и детей, террор против некомбатантов и т.п.18 июня 1941 года "Нахтигаль", к тому времени насчитывавший около 300 бойцов, был передислоцирован к немецко-советской границе, в район Жешува и Перемышля.22 июня в 3 часа утра бойцы "Нахтигаля" в составе 1-го батальона полка "Бранденбург-800" перешли реку Сан, но в боях по овладению пограничным укрепрайоном не участвовали. После прорыва советской обороны 24 июня батальон, не встречая сопротивления, быстрым маршем направился к Львову.26 июня Красная армия покинула этот город, который остались прикрывать лишь милиция и подразделения НКВД, однако немецкое командование предпочло не форсировать события.В украинских источниках циркулирует легенда о том, что Шухевич требовал (!) от немецкого командования ускорить наступление на Львов, чтобы спасти от смерти узников львовских тюрем, в том числе брата "политвоспитателя" — Юрия Шухевича. Мол, именно под влиянием своего заместителя обер-лейтенант Герцнер самостоятельно (!) решил занять Львов в ночь с 29 на 30 июня 1941 года силами "Нахтигаля", не дожидаясь подхода основных сил немецкой армии.Подобная версия, естественно, не выдерживает критики.Во-первых, "занять" огромный по площади город с почти 300-тысячным населением силами 300 бойцов просто невозможно.Во-вторых, решение о вступлении во Львов боевых групп 1-го батальона полка "Бранденбург-800" принял его командир майор Гейнц. И произошло это, согласно дневнику Гейнца, "ночью 29 июня".Шухевич 30 июня 1941 года не только искал своего брата (тот оказался среди расстрелянных), но также организовывал церемонию, на которой был зачитан так называемый "Акт провозглашения Украинской Державы", подготовленный бандеровцами.Кроме того, Шухевич лично помогал организовывать "украинскую милицию", которая сыграла ключевую роль во Львовском погроме в начале июля 1941 года.Батальон "Нахтигаль" принимал участие как в еврейском погроме, так и в уничтожении по заранее составленным спискам польской и украинской интеллигенции, советских и партийных работников, и обычных людей, сочувствовавших советской власти.После недельного пребывания во Львове Шухевич вместе с батальоном "Нахтигаль" убыл с немецкими войсками далее на Восток. В Тернопольской и Винницкой областях бойцы "Нахтигаля" принимали участие в массовых убийствах местных евреев.Согласно легенде летописцев ОУН**(б), в конце августа 1941 года Роман Шухевич будто бы направил в адрес Верховного командования Вермахта письмо, в котором указал, что в "результате ареста нашего правительства и лидера легион не может больше пребывать под командованием немецкой армии". Действительно, 13 августа 1941-го рядовые бойцы "Нахтигаля" были разоружены, а батальон из Жмеринки направлен в Нойхаммер.Но уже в конце сентября 1941-го оружие всем вернули, а в октябре 1941 года большинство военнослужащих батальона "Нахтигаль" вступили в 201-й батальон шуцманшафта (охранной полиции), подписав контракт на один год. Из 300 оставшихся отказались вступать в шуцманшафт только 15 человек.После подготовки в Германии батальон в феврале-марте 1942 года был переброшен в Белоруссию для борьбы с партизанами. Он был прикреплён к 62-му охранному полку 201-й охранной дивизии тылового района группы армий "Центр", однако оперативно батальон находился в подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха.Роман Шухевич получил в новом подразделении должность заместителя командира батальона, командира роты (Kompanieführer). В подразделениях шуцманшафта в целом употреблялись ранги, заимствованные у фольксштурма, однако стоит отметить, что у Шухевича был тот же ранг, что и у фактического командира батальона, немца Вильгельма Мохи. Формально же подразделением командовал Bataillonsführer Евгений Побегущий, позже один из создателей дивизии СС "Галичина".За 9 месяцев пребывания в Белоруссии, по данным командования, 201-й батальон шуцманшафта уничтожил более 2000 советских партизан, потеряв 49 человек убитыми и 40 — ранеными. Военнослужащие батальона были на хорошем счету у немцев.В феврале 1942 года Роман Шухевич встречался с советником генерал-губернатора Дистрикта Галиция полковником Бизанцем по поводу обеспечения семей служащих батальона пайком и денежным содержанием, а также освобождения их от вывоза на работы в Германию. В мае 1942 года на повторной встрече с Шухевичем Бизанц сообщил, что вопрос решён положительно.А в ноябре 1942 года Шухевич привёз Бизанцу список дезертиров для исключения их семей из списков обеспечения — при том, что к тому времени руководство ОУН*(б) уже дало команду военнослужащим батальона не продолжать контракты с немцами (окончательно батальон был расформирован в начале декабря 1942-го).Ровно пять лет назад Служба безопасности Украины опубликовала ряд документов, которые, по её мнению, должны были опровергнуть сотрудничество Романа Шухевича с нацистами. Однако в протоколе допроса, опубликованном СБУ, жена Шухевича Наталья призналась, что Шухевич по приказу немецкого командования воевал с белорусскими партизанами, а также что она сама получала питание и деньги от нацистов на протяжении полугода — как член семьи немецкого военного.По утверждениям историков ОУН**(б), в январе 1943 года Роман Шухевич и ряд других бывших офицеров "Нахтигаля" и 201-го батальона шуцманшафта, которых немцы содержали под охраной во Львове, смогли убежать и занялись формированием "Украинской повстанческой армии" (УПА*). А что эта "армия" с самого начала создавалась на основе немецких запасов вооружения, боеприпасов и продовольствия — так контракты с нацистами бывали различного характера. Просто пайки для семей коллаборационистов они предусматривали не всегда…* Иосиф (Йосып) – распространённое в Западной Украине библейское имя. Само по себе оно о родстве с евреями не свидетельствует (та же, как русское имя Михаил или другие подобные имена).** Организация, запрещённая в Российской Федерации

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Олег Хавич

история, история украины, галичина, оун, оун-упа, роман шухевич, бандера, германия, великая отечественная война