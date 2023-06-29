https://ukraina.ru/20230629/1047690851.html

Посланник Папы Римского, учения по ЗАЭС. Итоги 29 июня на Украине

Посланник Папы Римского, учения по ЗАЭС. Итоги 29 июня на Украине - 29.06.2023 Украина.ру

Посланник Папы Римского, учения по ЗАЭС. Итоги 29 июня на Украине

Посланник Папы Римского Франциска по Украине Маттео Дзуппи прибыл в Данилов монастырь. В подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Николаевской и Днепропетровской областях начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС

2023-06-29T18:22

2023-06-29T18:22

2023-06-29T18:22

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_796a91338ff9e71ac6c605f5008e34a9.jpg.webp

Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Данилов монастырь в Москве для встречи с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, сообщили "Известия".Дзуппи прибыл в Москву днём ранее, 28 июня. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет переговоры со спецпосланником Папы Римского Франциска."В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры", — заявил Песков.По его словам, стороны должны были обсудить ситуацию вокруг конфликта на Украине и возможные пути политико-дипломатического урегулирования.Позже председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци рассказал о том, что встреча состоялась. По его словам, Ушаков и Дзуппи обсудили гуманитарные вопросы, связанные с беженцами."Встреча кардинала с Ушаковым прошла хорошо, положительно. Главной составляющей [переговоров] был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними", — рассказал он.Других подробностей встречи Пецци не привел.Ранее, 6 июня, Дзуппи провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти переговоры были безуспешными."Глава [украинского] государства акцентировал, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира", — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.По его мнению, Россия должна вывести все свои войска с территории Украины "в пределах её международно признанных границ". Зеленский подчеркнул, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на РФ способны повлиять на Москву.Также Зеленский призвал Ватикан поддержать его "мирный план"."Мы приветствуем готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку [спецоперация] продолжается на территории Украины, алгоритм достижения мира может быть только украинским", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что почти за месяц до этого — 13 мая — Зеленский фактически отверг помощь Ватикана."При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", - заявил он в эфире итальянского телеканала Rai.В свою очередь Папа Римский Франциск продолжил настаивать на необходимости переговоров между двумя странами при помощи посредников."Мира можно будет достигнуть тогда, когда [Россия и Украина] смогут говорить друг с другом", - заявил он 26 мая.В России же указывали на необходимость учитывать и российские интересы."Насчет диалога мы неоднократно говорили — сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет. Но мы констатируем, что вокруг всё больше экспертных рассуждений о некоем мирном процессе. Но в них не звучит политическая воля, чтобы принимать во внимание цели нашей страны, а для нас это главный приоритет", — рассказал Песков в ходе брифинга 2 июня.На настоящий момент подробности переговоров в Даниловом монастыре неизвестны.Учения по ЗАЭСВ подконтрольной Украине части Запорожской области начались командно-штабные учения по ликвидации возможной аварии на ЗАЭС, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев."Внимание! В Запорожье начались командно-штабные учения. Цель тренировок, в которых задействованы органы управления и службы чрезвычайной защиты — слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. В течение дня в городе возможны временные ограничения на отдельных участках. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации. Просим граждан сохранять спокойствие. Ситуация на ЗАЭС контролируется", - заявил Куртев.Позже стало известно, что аналогичные учения начались в Николаевской и Днепропетровской областях, а также занятой ВСУ части Херсонской области.Также днём 29 июня министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае аварии на ЗАЭС киевлянам ничего не грозит."Сейчас по имеющимся прогнозам Киев находится вне границ влияния. Но мы должны чётко понимать: давайте делать всё возможное, чтобы предотвратить этот теракт. Это ключевое задание, которое нужно делать. Второе — не создавать панику и искусственного ажиотажа", - подчеркнул Ляшко.В ночь на 26 июня президент Украины Зеленский снова обвинил Россию в якобы минировании Запорожской АЭС. При этом он также обвинил мир в недостаточной реакции на его слова, а также сообщил, что обсуждал "угрозы на ЗАЭС" с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой вечером 25 июня."Довёл партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утверждён. Должны и должны сделать – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов", - заявил Зеленский.При этом он снова подчеркнул, что внимание мира к угрозе инцидента на ЗАЭС "пока недостаточно".Днём ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью издание The New Statesman заявил, что вероятность происшествия на ЗАЭС чрезвычайно высока."Ситуация никогда не была настолько серьезной, как сейчас", - заявил он.По его словам, план взрыва на ЗАЭС якобы полностью "разработан и утверждён". Единственный элемент, которого не хватает - это приказ действовать."Тогда это может произойти за считанные минуты", - отметил он.При этом Буданов заявил, что "для ускорения катастрофы могут быть использованы технические средства".Он обвинил Россию в минировании водоёма-охладителя. По его словам, без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней. Он заявил, что Россия сможет повысить напряжение в линиях электропередач на станции, что приведет к ядерной аварии в нижней части этого временного промежутка. Также Буданов заявил, что к четырём энергоблокам якобы переместили транспортные средства, начинённые взрывчаткой.Однако уже 26 июня на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва Запорожской АЭС силами РФ, как утверждают представители украинской власти.При этом ранее именно украинские военные наносили удары по ЗАЭС. Кроме того, с учётом того, как был нанесён украинскими военными урон дамбе Каховской ГЭС, что вызвало экологическую катастрофу, нельзя исключать аналогичного удара ВСУ по стенкам водоёма-охладителя.

https://ukraina.ru/20230629/1047676366.html

https://ukraina.ru/20230629/1047663997.html

https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив