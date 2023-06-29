В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед - 29.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230629/1047690329.html
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед - 29.06.2023 Украина.ру
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
2023-06-29T18:04
2023-06-29T18:04
новости
зарубежье
нато
украина
саммит
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_0:107:4329:2542_1920x0_80_0_0_c24aa093032cf87b509175833383f9ee.jpg.webp
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО.Кариньш призвал к тому, чтобы Украина получила полноправное членство в НАТО сразу после окончания боевых действий.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что члены военного альянса согласуют "многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО" на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.Лидеры ЕС намерены заявить, что они "готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по безопасности перед Украиной" по итогам саммита.По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Польша и страны Балтии могут попытаться предложить более точную формулировку, что обязательства будут включать вооружение и обучение украинских сил до окончания конфликта.Члены альянса опасаются, что некоторые страны, в том числе Франция, могут попытаться увязать обязательства с мирными переговорами, добавил он.В то же время США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности для Украины, которые, как ожидается, будут включать обязательства по продолжению поставок оружия, обучению и финансированию.Столтенберг выразил полную уверенность в том, что на саммите в Вильнюсе "союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки".
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/78/1033697808_245:0:4229:2988_1920x0_80_0_0_dc885372d76736b1f640dfb166a4b265.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг
Новости, Зарубежье, НАТО, Украина, саммит, Йенс Столтенберг

В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед

18:04 29.06.2023
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО.
"Всякие другие гарантии, они, наверное, интересны, но то, что нужно Украине и остальной Европе, — это полноценное членство в НАТО после окончания войны", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш призвал к тому, чтобы Украина получила полноправное членство в НАТО сразу после окончания боевых действий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что члены военного альянса согласуют "многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО" на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.
Лидеры ЕС намерены заявить, что они "готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по безопасности перед Украиной" по итогам саммита.
По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Польша и страны Балтии могут попытаться предложить более точную формулировку, что обязательства будут включать вооружение и обучение украинских сил до окончания конфликта.
Члены альянса опасаются, что некоторые страны, в том числе Франция, могут попытаться увязать обязательства с мирными переговорами, добавил он.
В то же время США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности для Украины, которые, как ожидается, будут включать обязательства по продолжению поставок оружия, обучению и финансированию.
Столтенберг выразил полную уверенность в том, что на саммите в Вильнюсе "союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки".
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
26 июня, 08:00
США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокацийНе может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.
 
НовостиЗарубежьеНАТОУкраинасаммитЙенс Столтенберг
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Посланник Папы Римского, учения по ЗАЭС. Итоги 29 июня на Украине
18:04В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
18:01На Украине призвали жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться
18:00День Дуная. Как Россия завоёвывала и теряла выход к великой реке Европы
17:55Боррель предложил переименовать фонд мира в фонд обороны Украины
17:32"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах
17:31Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
17:30Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня
17:11Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории
17:09"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"
16:51Секс, наркотики и Украина: что мешает Джо Байдену снова стать президентом США
16:43Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
16:41Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня
16:28Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину
16:05Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
16:05"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным
16:02Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают Коран
15:57 Из-за санкций мир не рухнул – Путин
15:20Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны
15:11Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны
Лента новостейМолния