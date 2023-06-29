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В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед

В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед - 29.06.2023 Украина.ру

В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед

Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg

2023-06-29T18:04

2023-06-29T18:04

2023-06-29T18:04

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зарубежье

нато

украина

саммит

йенс столтенберг

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Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО.Кариньш призвал к тому, чтобы Украина получила полноправное членство в НАТО сразу после окончания боевых действий.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что члены военного альянса согласуют "многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО" на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.Лидеры ЕС намерены заявить, что они "готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по безопасности перед Украиной" по итогам саммита.По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Польша и страны Балтии могут попытаться предложить более точную формулировку, что обязательства будут включать вооружение и обучение украинских сил до окончания конфликта.Члены альянса опасаются, что некоторые страны, в том числе Франция, могут попытаться увязать обязательства с мирными переговорами, добавил он.В то же время США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности для Украины, которые, как ожидается, будут включать обязательства по продолжению поставок оружия, обучению и финансированию.Столтенберг выразил полную уверенность в том, что на саммите в Вильнюсе "союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки".

https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

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новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг