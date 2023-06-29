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В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед - 29.06.2023 Украина.ру
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
2023-06-29T18:04
2023-06-29T18:04
2023-06-29T18:04
новости
зарубежье
нато
украина
саммит
йенс столтенберг
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Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО.Кариньш призвал к тому, чтобы Украина получила полноправное членство в НАТО сразу после окончания боевых действий.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что члены военного альянса согласуют "многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО" на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.Лидеры ЕС намерены заявить, что они "готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по безопасности перед Украиной" по итогам саммита.По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Польша и страны Балтии могут попытаться предложить более точную формулировку, что обязательства будут включать вооружение и обучение украинских сил до окончания конфликта.Члены альянса опасаются, что некоторые страны, в том числе Франция, могут попытаться увязать обязательства с мирными переговорами, добавил он.В то же время США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности для Украины, которые, как ожидается, будут включать обязательства по продолжению поставок оружия, обучению и финансированию.Столтенберг выразил полную уверенность в том, что на саммите в Вильнюсе "союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг
В ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины и программу финансирования на много лет вперед
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg
Лидеры ЕС пытаются договориться о шагах по военной поддержке Украины в долгосрочной перспективе, чтобы предоставить Киеву дополнительные обязательства по безопасности и более четкий путь к вступлению в НАТО.
"Всякие другие гарантии, они, наверное, интересны, но то, что нужно Украине и остальной Европе, — это полноценное членство в НАТО после окончания войны", — сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Кариньш призвал к тому, чтобы Украина получила полноправное членство в НАТО сразу после окончания боевых действий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что члены военного альянса согласуют "многолетнюю программу помощи Украине в продвижении к НАТО" на саммите, который пройдёт 11-12 июля в Вильнюсе.
Лидеры ЕС намерены заявить, что они "готовы внести свой вклад вместе с партнерами в будущие обязательства по безопасности перед Украиной" по итогам саммита.
По словам высокопоставленного дипломата ЕС, Польша и страны Балтии могут попытаться предложить более точную формулировку, что обязательства будут включать вооружение и обучение украинских сил до окончания конфликта.
Члены альянса опасаются, что некоторые страны, в том числе Франция, могут попытаться увязать обязательства с мирными переговорами, добавил он.
В то же время США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности для Украины, которые, как ожидается, будут включать обязательства по продолжению поставок оружия, обучению и финансированию.
Столтенберг выразил полную уверенность в том, что на саммите в Вильнюсе "союзники по НАТО направят Украине очень сильный сигнал поддержки".