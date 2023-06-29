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"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах
"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах - 29.06.2023 Украина.ру
"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах
В Гааге фермеры вышли на протестную акцию из-за провала переговоров с властями по выработке сельскохозяйственного соглашения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости 29 июня
2023-06-29T17:32
2023-06-29T17:32
2023-06-29T17:33
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сельское хозяйство
нидерланды
гаага
фермеры
зарубежье
протесты
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29 июня фермерская организация Farmers Defense Force (FDF) планировала устроить демонстрацию на тракторах в Гааге. Однако полиция Нидерландов начала останавливать ее участников на трассах, чтобы не дать технике проехать в город.Первоначально фермеры заявили о протестной акции у здания Палаты представителей (нижней палате парламента). Однако городские власти развернули демонстрацию в городской парк Маливелд.На акцию протеста аграрии вышли с плакатами: "Всем, кто бросит сельское хозяйство, будет нечего есть!" и "Эту политику нужно остановить!".Из-за высоких цен на сельхозпродукцию ситуация может превратиться в "маленькую внутреннюю войну", добавила участница акции.Переговоры по реформированию фермерских хозяйств в Нидерландах, которые длятся уже шесть месяцев, провалились 21 июня, после того, как основная фермерская организация LTO покинула стол переговоров.Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в атмосферу.Фермеры заявили, что такая политика властей приведет к разорению, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. В знак протеста прошлым летом фермеры в Нидерландах блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сельское хозяйство, нидерланды, гаага, фермеры, зарубежье, протесты
Новости, Сельское хозяйство, Нидерланды, Гаага, фермеры, Зарубежье, протесты
"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах
17:32 29.06.2023 (обновлено: 17:33 29.06.2023)
В Гааге фермеры вышли на протестную акцию из-за провала переговоров с властями по выработке сельскохозяйственного соглашения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости 29 июня
29 июня фермерская организация Farmers Defense Force (FDF) планировала устроить демонстрацию на тракторах в Гааге. Однако полиция Нидерландов начала останавливать ее участников на трассах, чтобы не дать технике проехать в город.
Первоначально фермеры заявили о протестной акции у здания Палаты представителей (нижней палате парламента). Однако городские власти развернули демонстрацию в городской парк Маливелд.
На акцию протеста аграрии вышли с плакатами: "Всем, кто бросит сельское хозяйство, будет нечего есть!" и "Эту политику нужно остановить!".
"Мы здесь собрались потому, что правительство хочет избавиться от фермерских хозяйств. Не все граждане хорошо понимают, что это будет значить для них. Есть риск, что продукты будут стоить очень дорого", - сообщила в беседе с агентством член FDF Айрин.
Из-за высоких цен на сельхозпродукцию ситуация может превратиться в "маленькую внутреннюю войну", добавила участница акции.
Переговоры по реформированию фермерских хозяйств в Нидерландах, которые длятся уже шесть месяцев, провалились 21 июня, после того, как основная фермерская организация LTO покинула стол переговоров.
Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в атмосферу.
Фермеры заявили, что такая политика властей приведет к разорению, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. В знак протеста прошлым летом фермеры в Нидерландах блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено.