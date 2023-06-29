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"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах

"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах - 29.06.2023 Украина.ру

"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах

В Гааге фермеры вышли на протестную акцию из-за провала переговоров с властями по выработке сельскохозяйственного соглашения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости 29 июня

2023-06-29T17:32

2023-06-29T17:32

2023-06-29T17:33

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сельское хозяйство

нидерланды

гаага

фермеры

зарубежье

протесты

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29 июня фермерская организация Farmers Defense Force (FDF) планировала устроить демонстрацию на тракторах в Гааге. Однако полиция Нидерландов начала останавливать ее участников на трассах, чтобы не дать технике проехать в город.Первоначально фермеры заявили о протестной акции у здания Палаты представителей (нижней палате парламента). Однако городские власти развернули демонстрацию в городской парк Маливелд.На акцию протеста аграрии вышли с плакатами: "Всем, кто бросит сельское хозяйство, будет нечего есть!" и "Эту политику нужно остановить!".Из-за высоких цен на сельхозпродукцию ситуация может превратиться в "маленькую внутреннюю войну", добавила участница акции.Переговоры по реформированию фермерских хозяйств в Нидерландах, которые длятся уже шесть месяцев, провалились 21 июня, после того, как основная фермерская организация LTO покинула стол переговоров.Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в атмосферу.Фермеры заявили, что такая политика властей приведет к разорению, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. В знак протеста прошлым летом фермеры в Нидерландах блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено.

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новости, сельское хозяйство, нидерланды, гаага, фермеры, зарубежье, протесты