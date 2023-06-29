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Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС - 29.06.2023 Украина.ру
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения, заявил официальный представитель МИД республики Мелес Алем. Его слова приводит портал ENA
2023-06-29T17:31
2023-06-29T17:31
2023-06-29T17:31
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Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС и ожидает положительного ответа, заявили в МИД Эфиопии.Эфиопия намерена сотрудничать с международными организациями, которые могут защитить ее интересы, подчеркнул дипломат.Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш и Египет. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зарубежье, эфиопия, брикс, китай, мид
Новости, Зарубежье, Эфиопия, БРИКС, Китай, МИД
Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС и надеется на положительное решение государств-членов объединения, заявил официальный представитель МИД республики Мелес Алем. Его слова приводит портал ENA
Эфиопия официально подала заявку на вступление в БРИКС и ожидает положительного ответа, заявили в МИД Эфиопии.
"Мы ожидаем, что страны БРИКС положительно ответят на нашу заявку", — заявил дипломат Мелес Алем.
Эфиопия намерена сотрудничать с международными организациями, которые могут защитить ее интересы, подчеркнул дипломат.
Ранее официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш и Египет. Китай поддержал идею расширения БРИКС за счёт новых стран-участниц.
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.