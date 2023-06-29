https://ukraina.ru/20230629/1047687017.html
Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня
Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру
Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня
Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T17:30
2023-06-29T17:30
2023-06-29T17:30
эксклюзив
вс рф
всу
контрнаступление
украина
нато
переговоры
"ланцет"
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Провал контрнаступления изменит поддержку Киева со стороны ЗападаКомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в частном порядке на прошлой неделе сказал, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли значительных успехов, украинские военные сталкиваются с трудностями из-за обороны ВС РФ, сообщает Financial Times. Также генерал отметил "преимущество массы" российских сил.В свою очередь европейский дипломат на условиях анонимности признался корреспонденту издания: "Так или иначе исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем: финансирование, поддержка, политическое участие и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут. Нравится нам это или нет".Величайшая угроза для ВСУНа Западе не перестают восхищаться российским беспилотником "Ланцет", который военнослужащие РФ применяют в зоне боевых действий."Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", - отмечает обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу."Ланцет" он описывает как очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Отдельное внимание автор уделяет весу беспилотника – всего 12 кг, включая 3 кг боевого заряда."Барражирующий боеприпас "Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", - отмечает Сучиу.Одну из главных ошибок относительно Украины Запад совершил 15 лет назадВ колонке для портала 19FortyFive подполковник Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис подчёркивает, что нынешний украинский конфликт запустили страны НАТО ещё 15 лет назад, когда объявили о намерении предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе."Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и сегодня она всё ещё актуальна) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", - заявил он.Военная поддержка любых гарантий безопасности Украины со стороны США или принятие страны в НАТО могут быть восприняты Россией как угроза."Любые твёрдые обещания Украине о том, что Соединённые Штаты или НАТО будут готовы вступить в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску. Начинать однажды войну против России, обладающей ядерным оружием, от имени обиженной Украины, - не в интересах Америки", - предупреждает Дэвис.
https://ukraina.ru/20230628/1047638111.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, вс рф, всу, контрнаступление, украина, нато, переговоры, "ланцет"
Эксклюзив, ВС РФ, ВСУ, контрнаступление, Украина, НАТО, переговоры, "Ланцет"
Провал контрнаступления изменит поддержку Киева со стороны Запада
Командующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в частном порядке на прошлой неделе сказал, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли значительных успехов, украинские военные сталкиваются с трудностями из-за обороны ВС РФ, сообщает Financial Times.
Также генерал отметил "преимущество массы" российских сил.
В свою очередь европейский дипломат на условиях анонимности признался корреспонденту издания:
"Так или иначе исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем: финансирование, поддержка, политическое участие и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут. Нравится нам это или нет".
Величайшая угроза для ВСУ
На Западе не перестают восхищаться российским беспилотником "Ланцет", который военнослужащие РФ применяют в зоне боевых действий.
"Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", - отмечает обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу.
"Ланцет" он описывает как очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Отдельное внимание автор уделяет весу беспилотника – всего 12 кг, включая 3 кг боевого заряда.
"Барражирующий боеприпас "Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", - отмечает Сучиу.
Одну из главных ошибок относительно Украины Запад совершил 15 лет назад
В колонке для портала 19FortyFive подполковник Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис подчёркивает, что нынешний украинский конфликт запустили страны НАТО ещё 15 лет назад, когда объявили о намерении предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе.
"Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и сегодня она всё ещё актуальна) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", - заявил он.
Военная поддержка любых гарантий безопасности Украины со стороны США или принятие страны в НАТО могут быть восприняты Россией как угроза.
"Любые твёрдые обещания Украине о том, что Соединённые Штаты или НАТО будут готовы вступить в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску.
Начинать однажды войну против России, обладающей ядерным оружием, от имени обиженной Украины, - не в интересах Америки", - предупреждает Дэвис.