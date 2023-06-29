https://ukraina.ru/20230629/1047687017.html

Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня

Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру

Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня

Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T17:30

2023-06-29T17:30

2023-06-29T17:30

эксклюзив

вс рф

всу

контрнаступление

украина

нато

переговоры

"ланцет"

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Провал контрнаступления изменит поддержку Киева со стороны ЗападаКомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в частном порядке на прошлой неделе сказал, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли значительных успехов, украинские военные сталкиваются с трудностями из-за обороны ВС РФ, сообщает Financial Times. Также генерал отметил "преимущество массы" российских сил.В свою очередь европейский дипломат на условиях анонимности признался корреспонденту издания: "Так или иначе исход контрнаступления повлияет на всё, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем: финансирование, поддержка, политическое участие и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут. Нравится нам это или нет".Величайшая угроза для ВСУНа Западе не перестают восхищаться российским беспилотником "Ланцет", который военнослужащие РФ применяют в зоне боевых действий."Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары", - отмечает обозреватель портала 19FortyFive Питер Сучиу."Ланцет" он описывает как очень эффективное и экономичное оружие, которое можно использовать для разведки и атаки на вражеские силы. Отдельное внимание автор уделяет весу беспилотника – всего 12 кг, включая 3 кг боевого заряда."Барражирующий боеприпас "Ланцет" всё чаще рассматривается как одна из величайших угроз для украинских войск", - отмечает Сучиу.Одну из главных ошибок относительно Украины Запад совершил 15 лет назадВ колонке для портала 19FortyFive подполковник Вооружённых Сил США в отставке Дэниел Дэвис подчёркивает, что нынешний украинский конфликт запустили страны НАТО ещё 15 лет назад, когда объявили о намерении предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе."Одна из самых больших ошибок Запада с самого начала (и сегодня она всё ещё актуальна) — это нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада, которые они считают противоречащими их интересам", - заявил он.Военная поддержка любых гарантий безопасности Украины со стороны США или принятие страны в НАТО могут быть восприняты Россией как угроза."Любые твёрдые обещания Украине о том, что Соединённые Штаты или НАТО будут готовы вступить в войну с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску. Начинать однажды войну против России, обладающей ядерным оружием, от имени обиженной Украины, - не в интересах Америки", - предупреждает Дэвис.

https://ukraina.ru/20230628/1047638111.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, вс рф, всу, контрнаступление, украина, нато, переговоры, "ланцет"