Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории
17:11 29.06.2023 (обновлено: 17:13 29.06.2023)
Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешней скорости наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш на платформе Substack
Не раньше 2140 года Украина могла бы вернуть в свой состав ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области при нынешней скорости наступления. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.
"При таких темпах [контрнаступления ВСУ], сказал один информированный чиновник, военным Зеленского потребуется 117 лет, чтобы избавить (вернуть утраченные территории. - Ред.)", - заявил Херш.
За последние десять дней украинские силы не пробились через российскую оборону каким-либо значительным образом, сообщил Херш. По словам журналиста, следующий "военный шаг" будет за Россией из-за медлительности ВСУ.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.
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