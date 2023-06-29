Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории - 29.06.2023 Украина.ру
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Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории
Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории - 29.06.2023 Украина.ру
Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории
Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешней скорости наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш на платформе Substack
2023-06-29T17:11
2023-06-29T17:13
новости
украина
новые регионы
россия (рф)
сеймур херш
киев
контрнаступление
всу
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Не раньше 2140 года Украина могла бы вернуть в свой состав ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области при нынешней скорости наступления. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.За последние десять дней украинские силы не пробились через российскую оборону каким-либо значительным образом, сообщил Херш. По словам журналиста, следующий "военный шаг" будет за Россией из-за медлительности ВСУ.ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, новые регионы, россия (рф), сеймур херш, киев, контрнаступление, всу
Новости, Украина, Новые регионы, Россия (РФ), Сеймур Херш, Киев, контрнаступление, ВСУ

Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории

17:11 29.06.2023 (обновлено: 17:13 29.06.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешней скорости наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш на платформе Substack
Не раньше 2140 года Украина могла бы вернуть в свой состав ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области при нынешней скорости наступления. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.
"При таких темпах [контрнаступления ВСУ], сказал один информированный чиновник, военным Зеленского потребуется 117 лет, чтобы избавить (вернуть утраченные территории. - Ред.)", - заявил Херш.
За последние десять дней украинские силы не пробились через российскую оборону каким-либо значительным образом, сообщил Херш. По словам журналиста, следующий "военный шаг" будет за Россией из-за медлительности ВСУ.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
07:00
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