https://ukraina.ru/20230629/1047685491.html

Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории

Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории - 29.06.2023 Украина.ру

Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории

Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при нынешней скорости наступления, написал американский журналист и правозащитник Сеймур Херш на платформе Substack

2023-06-29T17:11

2023-06-29T17:11

2023-06-29T17:13

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Не раньше 2140 года Украина могла бы вернуть в свой состав ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области при нынешней скорости наступления. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.За последние десять дней украинские силы не пробились через российскую оборону каким-либо значительным образом, сообщил Херш. По словам журналиста, следующий "военный шаг" будет за Россией из-за медлительности ВСУ.ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года. Украинские власти не признают их легитимность и продолжают обстреливать возвращенные Россией территории.

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

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новости, украина, новые регионы, россия (рф), сеймур херш, киев, контрнаступление, всу