Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру
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Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня
Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру
Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня
Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T16:41
2023-06-29T17:17
дмитрий выдрин
эксклюзив
чвк "вагнер"
чвк
мятеж
михаил онуфриенко
польша
ярослав качиньский
всу
украина
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Польша опасается ЧВК "Вагнер"…Ранее автор Украина.ру Олег Хавич в своем материале подробно описал, как под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша готовится ввести бригаду стран "Люблинского треугольника" (LITPOLUKRBRIG) на Волынь, чтобы прикрыть белорусско-украинский участок границы в этом регионе.Поляки никогда не простят Волынскую резню – они память об этой трагедии впитали с молоком матери, уверен военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он напоминает, что 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, будет 80-летие этих кровавых событий, когда за один день украинские националисты вырезали от 30 до 60 тысяч этнических поляков."Эта "миротворческая бригада" "Люблинского треугольника" была создана еще в 2016 году. После начала СВО ее цели и задачи поменялись. Но в любом случае поляки руководствуются своими соображениями.Разговоры о братстве с украинцами и дружба с Зеленским – это лишь информационная пена. Они по-прежнему хотят взять под свой контроль западные области Украины. И Варшава пытается использовать СВО, чтобы добиться своих целей", – заявил Алёхин.По его словам, и Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" началось уже давно – и она будет продолжаться."Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши. Но, повторюсь, поляки, по мере изменения хода СВО и военно-политической обстановки на границе с Белоруссией, будут использовать любую возможность, чтобы завести свои подразделения на территорию западной Украины", – сообщил военный эксперт.…и готовится зайти на Западную УкраинуТакже ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт, напоминает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы.Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации.Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии", – сказал Онуфриенко.Причем поляков, продолжил он, не интересует реальное положение дел – им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции, прогнозирует эксперт.Кроме того, Онуфриенко ответил на вопрос "чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе – на каких рубежах остановятся войска?"По мнению эксперта, и российские силы, и противник предпринимают широкомасштабные боевые действия, а чем они завершатся – бесполезно гадать.Но гибкая оборона, отмечает Онуфриенко, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если после истощения наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление.Попытка мятежа: что это былоПолиттехнолог, политолог Дмитрий Выдрин рассказал о собственных выводах после "пригожинского мятежа".Выдрин подчёркивает – это системный конфликт. Он прежде всего связан с конкуренцией и столкновением интересов базовых российских элит. Грубо говоря, можно выделить четыре элитных кластера: корпоративный, административный, национальный и смысловой.Роль каждого из них, поясняет политолог, соразмерна социальной базе, медиаподдержке, финансовому потенциалу и прочему."Частная военная компания (ЧВК) в любой стране — это силовая проекция именно корпоративного капитала. Да, частный капитал во многих сферах и на определенном уровне эффективнее административной системы, хотя и стоит на ее плечах и об этом частенько забывает", – заявил Выдрин.Никакая ЧВК, продолжил он, не выпускает сама тяжелое вооружение, не создает логистику: дороги, трубопроводы, линии электропередач… Но воюет такое предприятие зачастую лучше официальных войск — там меньше бюрократия, быстрее принимаются решения, лучше амуниция и мотивированность состава.Да, признал эксперт, они берут умением и мотивацией, но на определенном уровне верх одерживает система и организация."Так называемые "музыканты" хороши в своем диапазоне задач. Скажем, батальонных, бригадных или, даже, армейских. Но на фронтовом уровне проблемы может решить только государственная организация", – убеждён Выдрин.
https://ukraina.ru/20230629/1047675128.html
https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html
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Сергей Зуев
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дмитрий выдрин, эксклюзив, чвк "вагнер", чвк, мятеж, михаил онуфриенко, польша, ярослав качиньский, всу, украина, олег хавич, геннадий алехин, владимир зеленский, литва, люблинский треугольник
Дмитрий Выдрин, Эксклюзив, ЧВК "Вагнер", ЧВК, мятеж, Михаил Онуфриенко, Польша, Ярослав Качиньский, ВСУ, Украина, Олег Хавич, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, Литва, Люблинский треугольник

Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня

16:41 29.06.2023 (обновлено: 17:17 29.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону
Бойцы ЧВК Вагнер покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Польша опасается ЧВК "Вагнер"…
Ранее автор Украина.ру Олег Хавич в своем материале подробно описал, как под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша готовится ввести бригаду стран "Люблинского треугольника" (LITPOLUKRBRIG) на Волынь, чтобы прикрыть белорусско-украинский участок границы в этом регионе.
Поляки никогда не простят Волынскую резню – они память об этой трагедии впитали с молоком матери, уверен военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он напоминает, что 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, будет 80-летие этих кровавых событий, когда за один день украинские националисты вырезали от 30 до 60 тысяч этнических поляков.
"Эта "миротворческая бригада" "Люблинского треугольника" была создана еще в 2016 году. После начала СВО ее цели и задачи поменялись. Но в любом случае поляки руководствуются своими соображениями.
Разговоры о братстве с украинцами и дружба с Зеленским – это лишь информационная пена. Они по-прежнему хотят взять под свой контроль западные области Украины. И Варшава пытается использовать СВО, чтобы добиться своих целей", – заявил Алёхин.
По его словам, и Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" началось уже давно – и она будет продолжаться.
"Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши. Но, повторюсь, поляки, по мере изменения хода СВО и военно-политической обстановки на границе с Белоруссией, будут использовать любую возможность, чтобы завести свои подразделения на территорию западной Украины", – сообщил военный эксперт.
Геннадий Алехин интервью
13:29
Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на ВолыниИ Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" и миротворческим контингентом на западной Украине началось уже давно. Она будет продолжаться
…и готовится зайти на Западную Украину
Также ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.
Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт, напоминает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы.
Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации.
Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии", – сказал Онуфриенко.
Причем поляков, продолжил он, не интересует реальное положение дел – им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции, прогнозирует эксперт.
Кроме того, Онуфриенко ответил на вопрос "чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе – на каких рубежах остановятся войска?"
По мнению эксперта, и российские силы, и противник предпринимают широкомасштабные боевые действия, а чем они завершатся – бесполезно гадать.
Но гибкая оборона, отмечает Онуфриенко, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если после истощения наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление.
Михаил Онуфриенко интервью
13:35
Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелонПротивник может заявлять что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Попытка мятежа: что это было
Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин рассказал о собственных выводах после "пригожинского мятежа".
Выдрин подчёркивает – это системный конфликт. Он прежде всего связан с конкуренцией и столкновением интересов базовых российских элит. Грубо говоря, можно выделить четыре элитных кластера: корпоративный, административный, национальный и смысловой.
Роль каждого из них, поясняет политолог, соразмерна социальной базе, медиаподдержке, финансовому потенциалу и прочему.
"Частная военная компания (ЧВК) в любой стране — это силовая проекция именно корпоративного капитала. Да, частный капитал во многих сферах и на определенном уровне эффективнее административной системы, хотя и стоит на ее плечах и об этом частенько забывает", – заявил Выдрин.
Никакая ЧВК, продолжил он, не выпускает сама тяжелое вооружение, не создает логистику: дороги, трубопроводы, линии электропередач… Но воюет такое предприятие зачастую лучше официальных войск — там меньше бюрократия, быстрее принимаются решения, лучше амуниция и мотивированность состава.
Да, признал эксперт, они берут умением и мотивацией, но на определенном уровне верх одерживает система и организация.
"Так называемые "музыканты" хороши в своем диапазоне задач. Скажем, батальонных, бригадных или, даже, армейских. Но на фронтовом уровне проблемы может решить только государственная организация", – убеждён Выдрин.
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
07:00
Дмитрий Выдрин о главном секрете поражения "Вагнера"
 
Дмитрий ВыдринЭксклюзивЧВК "Вагнер"ЧВКмятежМихаил ОнуфриенкоПольшаЯрослав КачиньскийВСУУкраинаОлег ХавичГеннадий АлехинВладимир ЗеленскийЛитваЛюблинский треугольник
 
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