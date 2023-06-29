https://ukraina.ru/20230629/1047683514.html

Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня

Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня - 29.06.2023 Украина.ру

Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня

Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T16:41

2023-06-29T16:41

2023-06-29T17:17

дмитрий выдрин

эксклюзив

чвк "вагнер"

чвк

мятеж

михаил онуфриенко

польша

ярослав качиньский

всу

украина

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Польша опасается ЧВК "Вагнер"…Ранее автор Украина.ру Олег Хавич в своем материале подробно описал, как под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша готовится ввести бригаду стран "Люблинского треугольника" (LITPOLUKRBRIG) на Волынь, чтобы прикрыть белорусско-украинский участок границы в этом регионе.Поляки никогда не простят Волынскую резню – они память об этой трагедии впитали с молоком матери, уверен военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он напоминает, что 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, будет 80-летие этих кровавых событий, когда за один день украинские националисты вырезали от 30 до 60 тысяч этнических поляков."Эта "миротворческая бригада" "Люблинского треугольника" была создана еще в 2016 году. После начала СВО ее цели и задачи поменялись. Но в любом случае поляки руководствуются своими соображениями.Разговоры о братстве с украинцами и дружба с Зеленским – это лишь информационная пена. Они по-прежнему хотят взять под свой контроль западные области Украины. И Варшава пытается использовать СВО, чтобы добиться своих целей", – заявил Алёхин.По его словам, и Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" началось уже давно – и она будет продолжаться."Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши. Но, повторюсь, поляки, по мере изменения хода СВО и военно-политической обстановки на границе с Белоруссией, будут использовать любую возможность, чтобы завести свои подразделения на территорию западной Украины", – сообщил военный эксперт.…и готовится зайти на Западную УкраинуТакже ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт, напоминает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко."Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы.Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации.Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии", – сказал Онуфриенко.Причем поляков, продолжил он, не интересует реальное положение дел – им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции, прогнозирует эксперт.Кроме того, Онуфриенко ответил на вопрос "чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе – на каких рубежах остановятся войска?"По мнению эксперта, и российские силы, и противник предпринимают широкомасштабные боевые действия, а чем они завершатся – бесполезно гадать.Но гибкая оборона, отмечает Онуфриенко, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если после истощения наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление.Попытка мятежа: что это былоПолиттехнолог, политолог Дмитрий Выдрин рассказал о собственных выводах после "пригожинского мятежа".Выдрин подчёркивает – это системный конфликт. Он прежде всего связан с конкуренцией и столкновением интересов базовых российских элит. Грубо говоря, можно выделить четыре элитных кластера: корпоративный, административный, национальный и смысловой.Роль каждого из них, поясняет политолог, соразмерна социальной базе, медиаподдержке, финансовому потенциалу и прочему."Частная военная компания (ЧВК) в любой стране — это силовая проекция именно корпоративного капитала. Да, частный капитал во многих сферах и на определенном уровне эффективнее административной системы, хотя и стоит на ее плечах и об этом частенько забывает", – заявил Выдрин.Никакая ЧВК, продолжил он, не выпускает сама тяжелое вооружение, не создает логистику: дороги, трубопроводы, линии электропередач… Но воюет такое предприятие зачастую лучше официальных войск — там меньше бюрократия, быстрее принимаются решения, лучше амуниция и мотивированность состава.Да, признал эксперт, они берут умением и мотивацией, но на определенном уровне верх одерживает система и организация."Так называемые "музыканты" хороши в своем диапазоне задач. Скажем, батальонных, бригадных или, даже, армейских. Но на фронтовом уровне проблемы может решить только государственная организация", – убеждён Выдрин.

https://ukraina.ru/20230629/1047675128.html

https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html

https://ukraina.ru/20230629/1047656957.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий выдрин, эксклюзив, чвк "вагнер", чвк, мятеж, михаил онуфриенко, польша, ярослав качиньский, всу, украина, олег хавич, геннадий алехин, владимир зеленский, литва, люблинский треугольник