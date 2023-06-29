Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня
16:41 29.06.2023 (обновлено: 17:17 29.06.2023)
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону
Польша опасается ЧВК "Вагнер"…
Ранее автор Украина.ру Олег Хавич в своем материале подробно описал, как под предлогом противостояния военным группы "Вагнер", отправившимся в Белоруссию, Польша готовится ввести бригаду стран "Люблинского треугольника" (LITPOLUKRBRIG) на Волынь, чтобы прикрыть белорусско-украинский участок границы в этом регионе.
Поляки никогда не простят Волынскую резню – они память об этой трагедии впитали с молоком матери, уверен военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он напоминает, что 11 июля, во время саммита НАТО в Вильнюсе, будет 80-летие этих кровавых событий, когда за один день украинские националисты вырезали от 30 до 60 тысяч этнических поляков.
"Эта "миротворческая бригада" "Люблинского треугольника" была создана еще в 2016 году. После начала СВО ее цели и задачи поменялись. Но в любом случае поляки руководствуются своими соображениями.
Разговоры о братстве с украинцами и дружба с Зеленским – это лишь информационная пена. Они по-прежнему хотят взять под свой контроль западные области Украины. И Варшава пытается использовать СВО, чтобы добиться своих целей", – заявил Алёхин.
По его словам, и Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" началось уже давно – и она будет продолжаться.
"Выльется ли эта история в какие-то конкретные шаги, будут решать американские кураторы Польши. Но, повторюсь, поляки, по мере изменения хода СВО и военно-политической обстановки на границе с Белоруссией, будут использовать любую возможность, чтобы завести свои подразделения на территорию западной Украины", – сообщил военный эксперт.
13:29Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на ВолыниИ Польша, и Литва сейчас очень напуганы ситуацией, когда часть вагнеровцев после вооруженного мятежа ушла в Белоруссию. Но вся эта история с "Люблинским корпусом" и миротворческим контингентом на западной Украине началось уже давно. Она будет продолжаться
…и готовится зайти на Западную Украину
Также ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что прибытие тысяч "вагнеровцев" в Белоруссию вынуждает Польшу укреплять свои восточные границы.
Поляки укрепляют свои границы постоянно, независимо ни от чего. Они накачивают армию оружием, первый контракт на поставку "Абрамсов" был заключен задолго до спецоперации, а после начала СВО подписали второй контракт, напоминает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
"Это неизбежный процесс и возвращение кресов сходних, Западой Украины, поляки считают своей приоритетной задачей все эти годы.
Еще при Кучме была создана, сначала формально, а потом и де-факто польско-литовско-украинская бригада, которая на 87% формируется за счет польских военнослужащих. Совместные учения проводились много раз задолго до начала спецоперации.
Нет ничего удивительного в том, что прибытие "вагнеров" вызвало очередной всплеск истерии", – сказал Онуфриенко.
Причем поляков, продолжил он, не интересует реальное положение дел – им нужен предлог. Ухудшение положения киевской хунты, отступление ВСУ неизбежно приведут к тому, что польские войска зайдут на территорию западной Украины под предлогом миротворческой операции, прогнозирует эксперт.
Кроме того, Онуфриенко ответил на вопрос "чем завершится летняя кампания на Украине и в Донбассе – на каких рубежах остановятся войска?"
По мнению эксперта, и российские силы, и противник предпринимают широкомасштабные боевые действия, а чем они завершатся – бесполезно гадать.
Но гибкая оборона, отмечает Онуфриенко, которую выбрал наш Генеральный штаб, имеет смысл только в том случае, если после истощения наступательного потенциала и резервов противника мы переходим в стратегическое наступление.
13:35Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелонПротивник может заявлять что угодно, но реальность такова, что Северск попадает в ситуацию, аналогичную той, в которой находился Артемовск в начальной стадии "оркестрантов" на это город, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Попытка мятежа: что это было
Политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин рассказал о собственных выводах после "пригожинского мятежа".
Выдрин подчёркивает – это системный конфликт. Он прежде всего связан с конкуренцией и столкновением интересов базовых российских элит. Грубо говоря, можно выделить четыре элитных кластера: корпоративный, административный, национальный и смысловой.
Роль каждого из них, поясняет политолог, соразмерна социальной базе, медиаподдержке, финансовому потенциалу и прочему.
"Частная военная компания (ЧВК) в любой стране — это силовая проекция именно корпоративного капитала. Да, частный капитал во многих сферах и на определенном уровне эффективнее административной системы, хотя и стоит на ее плечах и об этом частенько забывает", – заявил Выдрин.
Никакая ЧВК, продолжил он, не выпускает сама тяжелое вооружение, не создает логистику: дороги, трубопроводы, линии электропередач… Но воюет такое предприятие зачастую лучше официальных войск — там меньше бюрократия, быстрее принимаются решения, лучше амуниция и мотивированность состава.
Да, признал эксперт, они берут умением и мотивацией, но на определенном уровне верх одерживает система и организация.
"Так называемые "музыканты" хороши в своем диапазоне задач. Скажем, батальонных, бригадных или, даже, армейских. Но на фронтовом уровне проблемы может решить только государственная организация", – убеждён Выдрин.