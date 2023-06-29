https://ukraina.ru/20230629/1047682765.html

Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ

Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ - 29.06.2023 Украина.ру

Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ

Отряды ЧВК "Вагнер" больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" 29 июня

2023-06-29T16:43

2023-06-29T16:43

2023-06-29T16:43

новости

кирилл буданов

чвк "вагнер"

украина

главное управление разведки украины (гур)

пригожин

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Бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, подразделения ЧВК "Вагнер" присутствуют на юге и в Луганске, но участия в боевых действиях сейчас не принимают.До заявления Буданова настоящие причины конфликта ЧВК "Вагнер" назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "вагнеровцы" отказывались подписывать контракты с Минобороны России, поэтому их отстранили от участия в специальной военной операции на Украине. Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин именно поэтому предпринял попытку вооруженного мятежа. 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась уже к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" сообщил, что подразделения разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230629/1047677720.html

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новости, кирилл буданов, чвк "вагнер", украина, главное управление разведки украины (гур), пригожин