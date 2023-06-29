https://ukraina.ru/20230629/1047682765.html
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ - 29.06.2023 Украина.ру
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
Отряды ЧВК "Вагнер" больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" 29 июня
2023-06-29T16:43
2023-06-29T16:43
2023-06-29T16:43
новости
кирилл буданов
чвк "вагнер"
украина
главное управление разведки украины (гур)
пригожин
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Бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, подразделения ЧВК "Вагнер" присутствуют на юге и в Луганске, но участия в боевых действиях сейчас не принимают.До заявления Буданова настоящие причины конфликта ЧВК "Вагнер" назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "вагнеровцы" отказывались подписывать контракты с Минобороны России, поэтому их отстранили от участия в специальной военной операции на Украине. Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин именно поэтому предпринял попытку вооруженного мятежа. 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась уже к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" сообщил, что подразделения разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230629/1047677720.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, чвк "вагнер", украина, главное управление разведки украины (гур), пригожин
Новости, Кирилл Буданов, ЧВК "Вагнер", Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР), Пригожин
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
Отряды ЧВК "Вагнер" больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" 29 июня
Бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, подразделения ЧВК "Вагнер" присутствуют на юге и в Луганске, но участия в боевых действиях сейчас не принимают.
"Мы получили компрометацию российского руководства. А еще - ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины", - сказал Буданов.
До заявления Буданова настоящие причины конфликта ЧВК "Вагнер" назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "вагнеровцы" отказывались подписывать контракты с Минобороны России, поэтому их отстранили от участия в специальной военной операции на Украине. Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин именно поэтому предпринял попытку вооруженного мятежа.
"Ну вот и сложилось: денег [ЧВК "Вагнер"] больше не выделят – это первое; непомерные и глупые амбиции – второе; излишне возбужденное состояние – это третье", – сказал Картаполов.
23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.
Ситуация разрешилась уже к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" сообщил, что подразделения разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.