Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ - 29.06.2023 Украина.ру
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Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ - 29.06.2023 Украина.ру
Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
Отряды ЧВК "Вагнер" больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" 29 июня
2023-06-29T16:43
2023-06-29T16:43
новости
кирилл буданов
чвк "вагнер"
украина
главное управление разведки украины (гур)
пригожин
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Бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, подразделения ЧВК "Вагнер" присутствуют на юге и в Луганске, но участия в боевых действиях сейчас не принимают.До заявления Буданова настоящие причины конфликта ЧВК "Вагнер" назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "вагнеровцы" отказывались подписывать контракты с Минобороны России, поэтому их отстранили от участия в специальной военной операции на Украине. Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин именно поэтому предпринял попытку вооруженного мятежа. 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.Ситуация разрешилась уже к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" сообщил, что подразделения разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кирилл буданов, чвк "вагнер", украина, главное управление разведки украины (гур), пригожин
Новости, Кирилл Буданов, ЧВК "Вагнер", Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР), Пригожин

Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ

16:43 29.06.2023
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Отряды ЧВК "Вагнер" больше не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде" 29 июня
Бойцы ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать в зоне специальной военной операции на Украине. По словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, подразделения ЧВК "Вагнер" присутствуют на юге и в Луганске, но участия в боевых действиях сейчас не принимают.

"Мы получили компрометацию российского руководства. А еще - ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины", - сказал Буданов.

До заявления Буданова настоящие причины конфликта ЧВК "Вагнер" назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, "вагнеровцы" отказывались подписывать контракты с Минобороны России, поэтому их отстранили от участия в специальной военной операции на Украине. Глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин именно поэтому предпринял попытку вооруженного мятежа.

"Ну вот и сложилось: денег [ЧВК "Вагнер"] больше не выделят – это первое; непомерные и глупые амбиции – второе; излишне возбужденное состояние – это третье", – сказал Картаполов.

23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня Пригожин объявил вооруженный поход на Москву.
Ситуация разрешилась уже к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" сообщил, что подразделения разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
14:14
Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 29 июня рассказал журналистам, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнил решение Минобороны России о подписании контрактов с Министерством
 
НовостиКирилл БудановЧВК "Вагнер"УкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Пригожин
 
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