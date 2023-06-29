https://ukraina.ru/20230629/1047682538.html

Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу

Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу - 29.06.2023 Украина.ру

Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, с какой целью Украина и ЮНЕСКО решили вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в Европу. Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T16:05

2023-06-29T16:05

2023-06-29T16:05

видео

украина

киево-печерская лавра

европа

ростислав ищенко

свр

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, с какой целью Украина и ЮНЕСКО решили вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в Европу. Ранее Служба внешней разведки России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".

https://ukraina.ru/20230628/1047633929.html

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видео, украина, киево-печерская лавра, европа, ростислав ищенко, свр