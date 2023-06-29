Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу - 29.06.2023 Украина.ру
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Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу - 29.06.2023 Украина.ру
Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, с какой целью Украина и ЮНЕСКО решили вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в Европу. Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T16:05
2023-06-29T16:05
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украина
киево-печерская лавра
европа
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, с какой целью Украина и ЮНЕСКО решили вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в Европу. Ранее Служба внешней разведки России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".
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видео, украина, киево-печерская лавра, европа, ростислав ищенко, свр
Видео, Украина, Киево-Печерская лавра, Европа, Ростислав Ищенко, СВР

Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу

16:05 29.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, с какой целью Украина и ЮНЕСКО решили вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в Европу.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе мощей и других церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".
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