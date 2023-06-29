Из-за санкций мир не рухнул – Путин - 29.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230629/1047681340.html
Из-за санкций мир не рухнул – Путин
Из-за санкций мир не рухнул – Путин - 29.06.2023 Украина.ру
Из-за санкций мир не рухнул – Путин
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
2023-06-29T15:57
2023-06-29T15:57
новости
россия (рф)
владимир путин
санкции
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047680815_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_d47605fb09a04d1c9413b7602a382d2c.jpg
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей, заявил ПутинПо его словам некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию", но засомневался, помог ли такой пиар в бизнесе."У нас нет пустых полок, а на это многие надеялись", - заявил глава государства.Президент призвал сделать всё, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные. По его словам, необходимо создать "экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии".Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
https://ukraina.ru/20230622/1047479401.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047680815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92304c8d6eb38459b046bdb0bcfc4c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), владимир путин, санкции, экономика
Новости, Россия (РФ), Владимир Путин, санкции, экономика

Из-за санкций мир не рухнул – Путин

15:57 29.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФорум "Сильные идеи для нового времени – 2023"
Форум Сильные идеи для нового времени – 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей, заявил Путин
"Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот. Более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", - заявил Путин.
По его словам некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию", но засомневался, помог ли такой пиар в бизнесе.
"У нас нет пустых полок, а на это многие надеялись", - заявил глава государства.
Президент призвал сделать всё, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные. По его словам, необходимо создать "экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии".
Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 14:00
Прагматизм побеждает русофобию. Грузия стала ведущим экспортёром вин в РоссиюГлава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили по итогам своей поездки в Брюссель заявил об оптимистических ожиданиях в отношении будущего решения Европейской комиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза
 
НовостиРоссия (РФ)Владимир Путинсанкцииэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32"Будет нечего есть!" В Гааге фермеры утроили демонстрацию на тракторах
17:31Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
17:30Мирные переговоры – всё ближе: что говорили об Украине в мире 29 июня
17:11Херш назвал год, к которому Украина "вернёт" бывшие территории
17:09"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"
16:51Секс, наркотики и Украина: что мешает Джо Байдену снова стать президентом США
16:43Буданов выдал за разведданные версию Картаполова о конфликте Пригожина с Минобороны РФ
16:41Польша готовится зайти на Западную Украину, выводы из "мятежа Пригожина". О чём говорили эксперты 29 июня
16:28Зря надеются. Евродипломат объяснил, почему в ЕС не включат Украину
16:05Часть торгов: зачем реликвии Киево-Печерской лавры вывезут в Европу
16:05"Втягивает в военный конфликт". Социалисты Молдавии назвали правление Санду антинародным
16:02Новая ненормальность. Зачем в Европе сжигают Коран
15:57 Из-за санкций мир не рухнул – Путин
15:20Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны
15:11Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны
15:11"Только бы не стреляли": жители Первомайска восстанавливают свой город и мечтают о мире. Видео
15:09На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
14:22Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
14:14Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
14:12Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния