https://ukraina.ru/20230629/1047681340.html
Из-за санкций мир не рухнул – Путин
Из-за санкций мир не рухнул – Путин - 29.06.2023 Украина.ру
Из-за санкций мир не рухнул – Путин
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
2023-06-29T15:57
2023-06-29T15:57
2023-06-29T15:57
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россия (рф)
владимир путин
санкции
экономика
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С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей, заявил ПутинПо его словам некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию", но засомневался, помог ли такой пиар в бизнесе."У нас нет пустых полок, а на это многие надеялись", - заявил глава государства.Президент призвал сделать всё, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные. По его словам, необходимо создать "экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии".Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), владимир путин, санкции, экономика
Из-за санкций мир не рухнул – Путин
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, это лишь расширило возможности для российских предпринимателей, заявил Путин
"Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот. Более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", - заявил Путин.
По его словам некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию", но засомневался, помог ли такой пиар в бизнесе.
"У нас нет пустых полок, а на это многие надеялись", - заявил глава государства.
Президент призвал сделать всё, чтобы основой были не импортные товары и услуги, а отечественные. По его словам, необходимо создать "экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии".
Ранее депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.