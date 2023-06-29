https://ukraina.ru/20230629/1047680632.html

"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"

"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины" - 29.06.2023 Украина.ру

"Давайте не дразнить Россию". Запад ищет формат "победы Украины"

Судя по всему, в Киеве не настроены на поиски компромиссных решений для завершения или приостановки конфликта. По крайней мере, на официальном уровне продолжают говорить о войне "до победного конца"

2023-06-29T17:09

2023-06-29T17:09

2023-06-29T17:40

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Выступая в Раде, президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины — это возврат всех территорий, включая Крым и Донбасс.Более того, по его словам, «современная Россия и современная российская государственность несет в себе экзистенциальную угрозу для Украины и не учитывает любые договоры, сила которых не подкреплена силой имеющегося оружия для защиты Украины». Такое оружие, необходимое для защиты себя и своих союзников «от любых российских посягательств», Украина будет иметь, подчеркнул Зеленский.Стоит отметить, что ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев говорил, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины. В некоторых западных изданиях обсуждается вопрос о возможности (пока что – гипотетической) передачи такого оружия Киеву. А бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Radio ZET сказал, что он исключает наличия у Украины ядерного оружия уже сейчас – "поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау, то есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие".О последствиях возможной передачи западными странами ядерного оружия ранее высказался заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, "есть необратимые законы войны, если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар".Остается надеяться, что западные политики понимают, где грань. Во всяком случае, это понимание есть в вопросе о стремлении Киева в НАТО, считает украинский политолог и историк Кость Бондаренко. По его словам, высказанным в интервью журналисту Александру Шелесту, целый ряд государств и внутри НАТО, и в Евросоюзе сегодня придерживаются принципа "давайте не будем дразнить Россию".А позиция России о недопустимости расширения НАТО на восток, позиция России относительно того, что она не собирается отказываться от гегемонии на территории постсоветского пространства – эта позиция остается неизменной, отметил Бондаренко. Он также подчеркнул, что "не в последнюю очередь, Россия вторгалась на территорию Украины именно для того, чтобы не было именно вступления Украины в НАТО, чтобы не было расширения НАТО на восток дальнейшего".Что касается вопроса, что именно можно будет считать победой Украины, Кость Бондаренко высказал уверенность – "решение о формате победы" тоже продиктуют Киеву извне. Похоже на то, что сейчас идет какой-то процесс согласования позиций через посредников, о чем общественность осведомлена плохо. Это и не должно удивлять, отметил эксперт, подчеркнув, что "реальное миротворчество не терпит суеты и не терпит громких заявлений". Украинские эксперты тем временем продолжают гадать, какие планы относительно Украины лелеют в Кремле. Политический аналитик Михаил Чаплыга считает, что "план Путина" заключается в разделе Украины на две части – на условные "ФРГ" и "ГДР". По его мнению, высказанному на ютуб-канале Шелеста, "после военного события Бахмута наступает игра по перевороту доски". Киеву будет предложено либо подписать очередной "Минск", либо – в случае отказа – вместо СВО будет конвенциональная война с целью раздела Украины.Политолог считает, что в Кремле считают нужным "каким-то образом отстегнуть Западную (Украину – Ред.), поскольку ее присоединение – "это была ошибка Сталина". По словам Чаплыги, Украина появилась в 1991 году, в границах, которые до этого никогда не существовали", состояла из обломков трех империй."Нельзя было сову натягивать на глобус – одну империю, осколок, натягивать на другую", – заявил эксперт. Впрочем, думают ли именно так и в Кремле, остается загадкой.Впрочем, в текущем конфликте – много и других загадок. В России многих удивляет сам факт, что Западу удалось натравить украинцев на своих же братьев – сначала на Донбассе, затем и в более широком масштабе. Удивление это – от недооценки роли идеологии. Как отметил в интервью "БИЗНЕС Online" ученый, публицист, сопредседатель Изборского клуба Новороссии Федор Папаяни, "человек, к сожалению, – существо внушаемое".И, если Россия идеологическими вопросами не заморачивалась и не заморачивается, то системная многолетняя работа Запада на подконтрольной киевскому режиму территории Украины дала вполне осязаемый результат."Сначала малороссы были русскими, потом стали украинцами русского происхождения, а сейчас — антирусскими украинцами. И все это произошло на наших глазах, враг умело обработал сознание", – констатировал Папаяни. По его мнению, идеологическое сопровождение СВО нельзя считать удовлетворительным, его просто нет. Равно как невозможно счесть нормальной вообще ситуацию с идеологией в России.Ситуацию запроектировали еще в 90-х, все это необходимо срочно менять, но как это делать в рамках существующей – и созданной в те же 90-е – системы? Папаяни в связи с этим отметил, что революция сверху предпочтительнее разрушительной революции снизу. Но для совершения такой революции нужен "идеологический генштаб", который должен "вырабатывать идеологию и иммунитет от вражеских идеологий".Какую именно идеологию вырабатывать – тема отдельная. Пока можно говорить о фактическом противоборстве христианской идеологии (в широком смысле) и идеологии либеральной, содержащей "все признаки антихристианства".Враги России, декларируя будто бы свободу от всяких идеологий, незаметно, но системно продвигают в массы свою систему взглядов – и продвигают вполне успешно. "Нам нужно проснуться от идеологической спячки, создать необходимый орган, который будет способствовать нашему противостоянию этим ментальным угрозам, – подчеркнул Папаяни. Он продолжил: "Без него, без идеологии мы как проиграли Украину, так проиграем и всю Россию".

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

https://ukraina.ru/20230625/1047544424.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия (рф), запад, эксперты