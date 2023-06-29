На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных - 29.06.2023 Украина.ру
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На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных - 29.06.2023 Украина.ру
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
На Украине ликвидировали подпольную типографию, где производили фальшивые паспорта, водительские права и поддельные справки для мобилизованных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 29 июня
2023-06-29T15:09
2023-06-29T15:09
новости
подделка
документы
военкоматы
украина
преступность
мобилизация
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На Украине силовики накрыли сеть производства фальшивых документов. Типография массово печатала "липовые" паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также государственные акты на землю.Преступники также выдавали фиктивные справки для мобилизованных в ВСУ о непригодности к военной службе. За такую услугу получали от 5 до 10 тысяч долларов.Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. За одну фейковую ID-карту гражданина Украины (паспорт) дельцы просили 1,1 тысяч долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов.По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Киева. Подпольную типографию обустроил в специально съемной квартире в Ровно, где разместил оборудование для печати бланков и нанесение голографических изображений.Для конспирации дельцы отправляли готовый подлог своему сообщнику из Бучи, а он уже переправлял его заказчикам через популярные почтовые сервисы. Поиском клиентов занимался еще один участник "схемы" – житель Харькова. Там же находился частный нотариус, участвовавший в сделках и "заочно" выдававший доверенности.Ранее военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок. Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, подделка, документы, военкоматы, украина, преступность, мобилизация
Новости, подделка, документы, военкоматы, Украина, Преступность, мобилизация

На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных

15:09 29.06.2023
 
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На Украине ликвидировали подпольную типографию, где производили фальшивые паспорта, водительские права и поддельные справки для мобилизованных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 29 июня
На Украине силовики накрыли сеть производства фальшивых документов. Типография массово печатала "липовые" паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также государственные акты на землю.
Преступники также выдавали фиктивные справки для мобилизованных в ВСУ о непригодности к военной службе. За такую услугу получали от 5 до 10 тысяч долларов.
Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. За одну фейковую ID-карту гражданина Украины (паспорт) дельцы просили 1,1 тысяч долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов.
По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Киева. Подпольную типографию обустроил в специально съемной квартире в Ровно, где разместил оборудование для печати бланков и нанесение голографических изображений.
Для конспирации дельцы отправляли готовый подлог своему сообщнику из Бучи, а он уже переправлял его заказчикам через популярные почтовые сервисы. Поиском клиентов занимался еще один участник "схемы" – житель Харькова. Там же находился частный нотариус, участвовавший в сделках и "заочно" выдававший доверенности.
Ранее военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок.
"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", - говорится в документе.
Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
07:54
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
 
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