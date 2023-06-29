https://ukraina.ru/20230629/1047679063.html
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных - 29.06.2023 Украина.ру
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
На Украине ликвидировали подпольную типографию, где производили фальшивые паспорта, водительские права и поддельные справки для мобилизованных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 29 июня
2023-06-29T15:09
2023-06-29T15:09
2023-06-29T15:09
новости
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документы
военкоматы
украина
преступность
мобилизация
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На Украине силовики накрыли сеть производства фальшивых документов. Типография массово печатала "липовые" паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также государственные акты на землю.Преступники также выдавали фиктивные справки для мобилизованных в ВСУ о непригодности к военной службе. За такую услугу получали от 5 до 10 тысяч долларов.Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. За одну фейковую ID-карту гражданина Украины (паспорт) дельцы просили 1,1 тысяч долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов.По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Киева. Подпольную типографию обустроил в специально съемной квартире в Ровно, где разместил оборудование для печати бланков и нанесение голографических изображений.Для конспирации дельцы отправляли готовый подлог своему сообщнику из Бучи, а он уже переправлял его заказчикам через популярные почтовые сервисы. Поиском клиентов занимался еще один участник "схемы" – житель Харькова. Там же находился частный нотариус, участвовавший в сделках и "заочно" выдававший доверенности.Ранее военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок. Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
https://ukraina.ru/20230629/1047660833.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, подделка, документы, военкоматы, украина, преступность, мобилизация
Новости, подделка, документы, военкоматы, Украина, Преступность, мобилизация
На Украине ликвидировали типографию, которая штамповала поддельные справки для мобилизованных
На Украине ликвидировали подпольную типографию, где производили фальшивые паспорта, водительские права и поддельные справки для мобилизованных ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 29 июня
На Украине силовики накрыли сеть производства фальшивых документов. Типография массово печатала "липовые" паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также государственные акты на землю.
Преступники также выдавали фиктивные справки для мобилизованных в ВСУ о непригодности к военной службе. За такую услугу получали от 5 до 10 тысяч долларов.
Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления. За одну фейковую ID-карту гражданина Украины (паспорт) дельцы просили 1,1 тысяч долларов, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 долларов.
По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Киева. Подпольную типографию обустроил в специально съемной квартире в Ровно, где разместил оборудование для печати бланков и нанесение голографических изображений.
Для конспирации дельцы отправляли готовый подлог своему сообщнику из Бучи, а он уже переправлял его заказчикам через популярные почтовые сервисы. Поиском клиентов занимался еще один участник "схемы" – житель Харькова. Там же находился частный нотариус, участвовавший в сделках и "заочно" выдававший доверенности.
Ранее военный комиссариат Черниговской области объявил всеобщую мобилизацию и предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (военкомат) в десятидневный срок.
"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", - говорится в документе.
Всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковске и Оболонском района Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".