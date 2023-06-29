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Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны

Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны - 29.06.2023 Украина.ру

Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны

Два генерала ВСУ, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наёмников и военных советников были уничтожены в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ

2023-06-29T15:11

2023-06-29T15:11

2023-06-29T15:15

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При ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий, отметив, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".

https://ukraina.ru/20230629/1047668830.html

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новости, россия (рф), всу, краматорск, вс рф, генерал, минобороны рф, донецкая народная республика, новые регионы