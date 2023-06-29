Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны - 29.06.2023 Украина.ру
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Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны
Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны - 29.06.2023 Украина.ру
Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны
Два генерала ВСУ, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наёмников и военных советников были уничтожены в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ
2023-06-29T15:11
2023-06-29T15:15
новости
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При ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников. Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий, отметив, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".
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Новости, Россия (РФ), ВСУ, Краматорск, ВС РФ, генерал, Минобороны РФ, Донецкая Народная Республика, Новые регионы

Российские войска уничтожили в Краматорске двух генералов ВСУ - Минобороны

15:11 29.06.2023 (обновлено: 15:15 29.06.2023)
 
© Национальная полиция Украины
© Национальная полиция Украины
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Два генерала ВСУ, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наёмников и военных советников были уничтожены в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ
При ударе 27-го июня по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске (ДНР) были уничтожены два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников.
"В результате высокоточного удара 27-го июня в городе Краматорск Донецкой народной республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50-ти офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20-ти иностранных наёмников и военных советников", - говорится в сообщении.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, в результате которого были ранены трое граждан республики.
Российские дипломаты в Боготе обратилось к гражданам Колумбии с просьбой воздержаться от посещения мест боевых действий, отметив, что "для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией".
11:28
Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в КраматорскеГород Краматорск в настоящее время является неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии. Об этом сотрудники посольства России в Боготе сообщили в Twitter
 
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