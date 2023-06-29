Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена - 29.06.2023 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена - 29.06.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня ответил журналистам на вопрос о возможных озабоченностях России в связи с состоянием здоровья президента США Джо Байдена
2023-06-29T13:39
2023-06-29T13:39
джо байден
дмитрий песков
новости
зарубежье
сша
россия (рф)
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"Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", - сказал представитель Кремля.Он заверил, что Россия внимательно отслеживает обстановку.Он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать информацию о состоянии здоровья Байдена.
https://ukraina.ru/20230629/1047670566.html
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джо байден, дмитрий песков, новости, зарубежье, сша, россия (рф)
Джо Байден, Дмитрий Песков, Новости, Зарубежье, США, Россия (РФ)

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена

13:39 29.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня ответил журналистам на вопрос о возможных озабоченностях России в связи с состоянием здоровья президента США Джо Байдена
"Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", - сказал представитель Кремля.
Он заверил, что Россия внимательно отслеживает обстановку.
"И, конечно, мы надеемся, что господин президент [США] имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - заметил Песков, говоря об общении Байдена с журналистами, когда тот перепутал Украину с Ираком.
Он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать информацию о состоянии здоровья Байдена.
11:58
"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице БайденаПрезидент США Джо Байден во время сна использует аппарат для искусственной вентиляции легких. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, передает телеканал CNN
 
Джо БайденДмитрий ПесковНовостиЗарубежьеСШАРоссия (РФ)
 
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