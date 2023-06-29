https://ukraina.ru/20230629/1047676808.html
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена - 29.06.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня ответил журналистам на вопрос о возможных озабоченностях России в связи с состоянием здоровья президента США Джо Байдена
2023-06-29T13:39
2023-06-29T13:39
2023-06-29T13:39
джо байден
дмитрий песков
новости
зарубежье
сша
россия (рф)
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"Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", - сказал представитель Кремля.Он заверил, что Россия внимательно отслеживает обстановку.Он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать информацию о состоянии здоровья Байдена.
https://ukraina.ru/20230629/1047670566.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, дмитрий песков, новости, зарубежье, сша, россия (рф)
Джо Байден, Дмитрий Песков, Новости, Зарубежье, США, Россия (РФ)
Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня ответил журналистам на вопрос о возможных озабоченностях России в связи с состоянием здоровья президента США Джо Байдена
"Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", - сказал представитель Кремля.
Он заверил, что Россия внимательно отслеживает обстановку.
"И, конечно, мы надеемся, что господин президент [США] имел в виду Украину в ходе вчерашнего заявления", - заметил Песков, говоря об общении Байдена с журналистами, когда тот перепутал Украину с Ираком.
Он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать информацию о состоянии здоровья Байдена.