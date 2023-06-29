https://ukraina.ru/20230629/1047676808.html

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена - 29.06.2023 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня ответил журналистам на вопрос о возможных озабоченностях России в связи с состоянием здоровья президента США Джо Байдена

2023-06-29T13:39

2023-06-29T13:39

2023-06-29T13:39

джо байден

дмитрий песков

новости

зарубежье

сша

россия (рф)

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"Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, сохраняли объективность оценок происходящего, были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, с тем чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы в этом действительно заинтересованы", - сказал представитель Кремля.Он заверил, что Россия внимательно отслеживает обстановку.Он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать информацию о состоянии здоровья Байдена.

https://ukraina.ru/20230629/1047670566.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, дмитрий песков, новости, зарубежье, сша, россия (рф)