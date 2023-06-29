В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов - 29.06.2023 Украина.ру
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В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов
В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов - 29.06.2023 Украина.ру
В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов
В России издали "Чёрную книгу" о преступлениях, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014-2023 годах, сообщили в МИД РФ
2023-06-29T13:38
2023-06-29T13:38
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Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России и Фондом исследования проблем демократии М.С.Григорьева издали книгу о преступлениях, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014-2023 годах.В основу "Черной книги" легли материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - опрошено более 600 жертв и свидетелей. Также использованы данные Следственного комитета РФ.Издание содержит многочисленные свидетельства жертв и очевидцев, фрагменты материалов следствия, фотографии.В числе преступлений, описанных в "Чёрной книге" пытки мирных граждан и российских военнослужащих, массовое минирование мирных районов городов и посёлков, вооружённый разбой и грабежи, преступления против человечности, убийства российских журналистов, убийства мирных граждан в целях пропаганды.Тираж "Черной книги" (60 000 экземпляров) будет передан российским военнослужащим - участникам СВО, а также украинским военнопленным в целях осознания ими тяжести совершенных преступлений, сообщил автор книги Максим Григорьев.Ранее Российским военно-историческим обществом была выпущена "Чёрная книга", рассказывающая о преступлениях бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.
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новости, россия (рф), украина, сво, военные преступления, преступления, бандеровцы, украинские неонацисты, неонацисты
Новости, Россия (РФ), Украина, СВО, Военные преступления, преступления, бандеровцы, украинские неонацисты, неонацисты

В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов

13:38 29.06.2023
 
© МИД России Telegram"Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023".
Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023.
© МИД России Telegram
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В России издали "Чёрную книгу" о преступлениях, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014-2023 годах, сообщили в МИД РФ
Российское военно-историческое общество совместно с Минобороны России и Фондом исследования проблем демократии М.С.Григорьева издали книгу о преступлениях, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014-2023 годах.
"Задача книги состоит в том, чтобы о преступлениях украинской власти и военных сегодня узнали как можно больше людей в России и за рубежом. Боль и горе жертв украинского неонацизма не должны быть забыты", - говорится в сообщении ведомства.
В основу "Черной книги" легли материалы Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов - опрошено более 600 жертв и свидетелей. Также использованы данные Следственного комитета РФ.
Издание содержит многочисленные свидетельства жертв и очевидцев, фрагменты материалов следствия, фотографии.
В числе преступлений, описанных в "Чёрной книге" пытки мирных граждан и российских военнослужащих, массовое минирование мирных районов городов и посёлков, вооружённый разбой и грабежи, преступления против человечности, убийства российских журналистов, убийства мирных граждан в целях пропаганды.
Тираж "Черной книги" (60 000 экземпляров) будет передан российским военнослужащим - участникам СВО, а также украинским военнопленным в целях осознания ими тяжести совершенных преступлений, сообщил автор книги Максим Григорьев.
Ранее Российским военно-историческим обществом была выпущена "Чёрная книга", рассказывающая о преступлениях бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.
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