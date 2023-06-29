Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230629/1047676128.html
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T13:16
2023-06-29T13:16
роман сапоньков
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
донбасс
днепр
красный лиман
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047675541_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3c5f0143e0fbf2deff4a72b5124dcb7.jpg
Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов и что может привнести вступление армии США в конфликт на Украине 0:28 – высадка украинских войск на левом берегу Днепра: захвачен ли плацдарм, какие последствия? 4:55 – Может ли противник перебросить силы с южнодонецкого направления для начала штурма Энергодара? 11:02 – Настроения российских бойцов: насколько тяжело им отражать наступление ВСУ; 16:35 – Наступление ВС РФ на Красный Лиман, Купянск, Марьинка и Северск: когда ждать успеха; 19:25 – Что дало бы Киеву непосредственное участие американских войск в "контрнаступе"
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047675541_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_592f924eb026b8ab6e1eb611c91eb987.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
роман сапоньков, видео, россия (рф), украина, сво, всу, донбасс, днепр, красный лиман, купянск, марьинка, северск, энергодар, наступление, видео
Роман Сапоньков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Днепр, Красный Лиман, Купянск, Марьинка, Северск, Энергодар, наступление

Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео

13:16 29.06.2023
 
Читать в
Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов и что может привнести вступление армии США в конфликт на Украине
0:28 – высадка украинских войск на левом берегу Днепра: захвачен ли плацдарм, какие последствия?
4:55 – Может ли противник перебросить силы с южнодонецкого направления для начала штурма Энергодара?
11:02 – Настроения российских бойцов: насколько тяжело им отражать наступление ВСУ; 16:35 – Наступление ВС РФ на Красный Лиман, Купянск, Марьинка и Северск: когда ждать успеха;
19:25 – Что дало бы Киеву непосредственное участие американских войск в "контрнаступе"
 
Роман СапоньковВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУДонбассДнепрКрасный ЛиманКупянскМарьинкаСеверскЭнергодарнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:22Избитый в Одессе нацист Ганул закошмарил двух женщин за русский язык
14:14Депутат Картаполов назвал причины конфликта основателя ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ
14:12Кремль прокомментировал масштабные учения Украины на случай ЧС на Запорожской АЭС
13:39Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Байдена
13:38В России издали "Чёрную книгу" о зверствах украинских неонацистов
13:35Михаил Онуфриенко: Армия России взяла Северск в клещи, а ВСУ готовятся бросить на убой второй эшелон
13:29Полковник Геннадий Алёхин: Россия уже бьёт поляков под Купянском, поэтому побьёт их и на Волыни
13:19В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта
13:19Переформатирование "Укроборонпрома", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 июня
13:18"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции
13:17Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии
13:16Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
12:54Дмитрий Андреев: Любой исход войны, кроме убедительной победы, будет значить гибель России
12:43"Третий фронт". Константин Попов о героических партизанах Крыма
12:25США передадут Польше 48 комплексов Patriot
12:18На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие
12:17Памятником чебуреку власти Львовской области заменят снесенный монумент "Родина-мать"
12:09"Мы не выиграем": украинские военные объясняют, почему их поражение неизбежно. Видео
12:00Министр культуры Украины признал, что незаконно выгнал УПЦ из Киево-Печерской лавры
11:58"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена
Лента новостейМолния