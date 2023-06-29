https://ukraina.ru/20230629/1047676128.html
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео - 29.06.2023 Украина.ру
Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео
Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов Украина.ру, 29.06.2023
2023-06-29T13:16
2023-06-29T13:16
2023-06-29T13:16
роман сапоньков
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
донбасс
днепр
красный лиман
купянск
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Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов и что может привнести вступление армии США в конфликт на Украине 0:28 – высадка украинских войск на левом берегу Днепра: захвачен ли плацдарм, какие последствия? 4:55 – Может ли противник перебросить силы с южнодонецкого направления для начала штурма Энергодара? 11:02 – Настроения российских бойцов: насколько тяжело им отражать наступление ВСУ; 16:35 – Наступление ВС РФ на Красный Лиман, Купянск, Марьинка и Северск: когда ждать успеха; 19:25 – Что дало бы Киеву непосредственное участие американских войск в "контрнаступе"
купянск
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Роман Сапоньков, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Днепр, Красный Лиман, Купянск, Марьинка, Северск, Энергодар, наступление