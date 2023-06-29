https://ukraina.ru/20230629/1047676128.html

Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео

Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео - 29.06.2023 Украина.ру

Первые последствия бунта: Сапоньков о том, как ВСУ переправились на левый берег Днепра. Видео

Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T13:16

2023-06-29T13:16

2023-06-29T13:16

роман сапоньков

видео

россия (рф)

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донбасс

днепр

красный лиман

купянск

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Военный корреспондент Роман Сапоньков в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ждать от высадки ВСУ на левом берегу Днепра, какие настроения у российских бойцов и что может привнести вступление армии США в конфликт на Украине 0:28 – высадка украинских войск на левом берегу Днепра: захвачен ли плацдарм, какие последствия? 4:55 – Может ли противник перебросить силы с южнодонецкого направления для начала штурма Энергодара? 11:02 – Настроения российских бойцов: насколько тяжело им отражать наступление ВСУ; 16:35 – Наступление ВС РФ на Красный Лиман, Купянск, Марьинка и Северск: когда ждать успеха; 19:25 – Что дало бы Киеву непосредственное участие американских войск в "контрнаступе"

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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