Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии - 29.06.2023 Украина.ру
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Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии
Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии - 29.06.2023 Украина.ру
Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии
Правительство Уэльса в дополненном 29 июня материале на своем сайте признало, что украинским беженцам грозит рабство
2023-06-29T13:17
2023-06-29T13:17
рабство
британия
новости
украинские беженцы
зарубежье
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"Мы изложили опасения правительству Великобритании, внимательно следим за ситуацией и взаимодействуем с соответствующими партнерскими агентствами по этим вопросам", - говорится в тексте.Там уточнили, что украинские беженцы подвергаются рискам по четырем основным направлениям "современного рабства". В их числе: В методичке также уточняется, где жертвы могут получить поддержку.
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рабство, британия, новости, украинские беженцы, зарубежье
рабство, Британия, Новости, украинские беженцы, Зарубежье

Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии

13:17 29.06.2023
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Правительство Уэльса в дополненном 29 июня материале на своем сайте признало, что украинским беженцам грозит рабство
"Мы изложили опасения правительству Великобритании, внимательно следим за ситуацией и взаимодействуем с соответствующими партнерскими агентствами по этим вопросам", - говорится в тексте.
Там уточнили, что украинские беженцы подвергаются рискам по четырем основным направлениям "современного рабства". В их числе:
  • трудовая эксплуатация (когда жертвы вынуждены работать в условиях крайней эксплуатации, они не могут свободно уйти на другую работу);
  • криминальная эксплуатация (жертв эксплуатируют и принуждают к совершению преступления ради чьей-либо выгоды, например, транспортировка и выращивание наркотиков);
  • сексуальная эксплуатация (принуждают к занятию проституцией или сексуальному насилию);
  • подневольный домашний труд (как правило, жертвы работают в частном семейном доме, где с ними жестоко обращаются, унижают, заставляют работать в невыносимых условиях или трудиться за небольшую плату или бесплатно).
В методичке также уточняется, где жертвы могут получить поддержку.
31 октября 2022, 08:16
"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посудуБританский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания
 
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