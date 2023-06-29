Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии

"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посуду Британский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания