Правительство Уэльса предупредило украинских беженцев о рабстве в Британии
Правительство Уэльса в дополненном 29 июня материале на своем сайте признало, что украинским беженцам грозит рабство
"Мы изложили опасения правительству Великобритании, внимательно следим за ситуацией и взаимодействуем с соответствующими партнерскими агентствами по этим вопросам", - говорится в тексте.
Там уточнили, что украинские беженцы подвергаются рискам по четырем основным направлениям "современного рабства". В их числе:
- —трудовая эксплуатация (когда жертвы вынуждены работать в условиях крайней эксплуатации, они не могут свободно уйти на другую работу);
- —криминальная эксплуатация (жертв эксплуатируют и принуждают к совершению преступления ради чьей-либо выгоды, например, транспортировка и выращивание наркотиков);
- —сексуальная эксплуатация (принуждают к занятию проституцией или сексуальному насилию);
- —подневольный домашний труд (как правило, жертвы работают в частном семейном доме, где с ними жестоко обращаются, унижают, заставляют работать в невыносимых условиях или трудиться за небольшую плату или бесплатно).
В методичке также уточняется, где жертвы могут получить поддержку.
31 октября 2022, 08:16"История повторяется": украинка обвинила приютившую ее британку в рабстве за просьбу помыть посудуБританский таблоид The Mirror опубликовал историю о том, что украинка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм в рабстве после того, как та попросила свою гостью начать убирать за собой. И вот как на это отреагировали читатели издания