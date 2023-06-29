В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта - 29.06.2023 Украина.ру
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В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта
В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта - 29.06.2023 Украина.ру
В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта
На выставке "Экипировка" представили новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", система уже поставляется в зону СВО, заявила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-29T13:19
2023-06-29T13:19
новости
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На выставке "Экипировка" предприятие НПО "Кайсайт" представило антидроновое ружье "Аргус-Антидрон". Новая система подавления беспилотников уже поступает в зону СВО.Дальность подавления представленной разработки достигает полутора километров, а время работы без подзарядки составляет полтора часа.Баландина отметила, что "дронобойку" отличает удобство в применении и эргономичность. "Аргус" легок, весит 3,8 килограмма, может вести подавление беспилотников как с плеча (подобно гранатомёту), так и с треноги.Несколько десятков "Аргусов" уже поставлены на фронт, предприятие получает положительные отзывы от военнослужащих. Планируется увеличение производства антидроновых систем "в разы", отметила Баландина.
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новости, россия (рф), сво, дроны, рпг, беспилотники, беспилотник
Новости, Россия (РФ), СВО, дроны, РПГ, беспилотники, беспилотник

В России изобрели "дронобойку" по типу гранатомёта

13:19 29.06.2023
 
© Борьба с дронами - АнтиБПЛА системы от НПО КАЙСАНТ / Telegram
© Борьба с дронами - АнтиБПЛА системы от НПО КАЙСАНТ / Telegram
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На выставке "Экипировка" представили новую систему подавления дронов "Аргус-Антидрон", система уже поставляется в зону СВО, заявила директор по развитию НПО "Кайсант" Алена Баландина. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
На выставке "Экипировка" предприятие НПО "Кайсайт" представило антидроновое ружье "Аргус-Антидрон". Новая система подавления беспилотников уже поступает в зону СВО.

"На выставке мы представляем наше антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон"[…] Наша разработка может "посадить" большинство применяемых противником типов дронов. "Аргус" выполнен по схеме даже не ружья, а скорее гранатомёта РПГ (ручной противотанковый гранатомёт – Ред.) - хорошее отсылается к великому", - заявила Баландина.

Дальность подавления представленной разработки достигает полутора километров, а время работы без подзарядки составляет полтора часа.
Баландина отметила, что "дронобойку" отличает удобство в применении и эргономичность. "Аргус" легок, весит 3,8 килограмма, может вести подавление беспилотников как с плеча (подобно гранатомёту), так и с треноги.
Несколько десятков "Аргусов" уже поставлены на фронт, предприятие получает положительные отзывы от военнослужащих. Планируется увеличение производства антидроновых систем "в разы", отметила Баландина.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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