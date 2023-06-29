https://ukraina.ru/20230629/1047672054.html

Памятником чебуреку власти Львовской области заменят снесенный монумент "Родина-мать"

Памятником чебуреку власти Львовской области заменят снесенный монумент "Родина-мать" - 29.06.2023 Украина.ру

Памятником чебуреку власти Львовской области заменят снесенный монумент "Родина-мать"

Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик 29 июня на своей странице в соцсети Facebook* предложил на месте монумента "Родина-мать", демонтированного накануне в поселке Брюховичи подо Львовом, установить памятник чебуреку

2023-06-29T12:17

2023-06-29T12:17

2023-06-29T12:17

львовская область

новости

памятник

украина

монумент

спонсоры

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"Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <...> ["Родина-мать"] будет в Брюховичах памятник чебуреку", - написал он.Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В нынешнем году процесс сноса монументов и переименования на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи топонимов в рамках продолжающейся "дерусификации" страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на конец июня в украинской столице переименовали 316 городских объектов.* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

https://ukraina.ru/20230622/1047466682.html

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львовская область, новости, памятник, украина, монумент, спонсоры