"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена - 29.06.2023 Украина.ру
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"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена
"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена - 29.06.2023 Украина.ру
"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена
Президент США Джо Байден во время сна использует аппарат для искусственной вентиляции легких. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, передает телеканал CNN
2023-06-29T11:58
2023-06-29T11:58
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Президент Джо Байден недавно начал использовать аппарат для лечения апноэ во сне, сообщили в Белом доме. Утром 28 июня на обеих сторонах лица Байдена журналисты заметили вмятины от ремней.В медицинской карте президента, опубликованной его врачом в 2019 году, говорится, что апноэ во сне "рассматривалось, но его симптомы значительно улучшились после операций на пазухах и носовых ходах".Во время медицинского осмотра Байдена в 2021 году врач Белого дома доктор Кевин О'Коннор выделил две области "наблюдения": "растущую частоту и тяжесть "прокашливания" и кашля во время выступлений" и более жесткую походку президента.Апноэ сна — это расстройство, при котором дыхание неоднократно останавливается и возобновляется. По данным Американской медицинской ассоциации, около 30 миллионов человек в США страдают синдромом.Президенту США после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN.Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща "скованная" и "шаркающая" походка. По мнению Рейнера, она могла быть вызвана артритом, при котором трудно сохранить равновесие.На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал. Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.
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новости, джо байден, здоровье, сша, белый дом, зарубежье
Новости, Джо Байден, Здоровье, США, Белый дом, Зарубежье

"Спит под аппаратом". Белый дом объяснил странные следы на лице Байдена

11:58 29.06.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Джо Байден во время сна использует аппарат для искусственной вентиляции легких. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, передает телеканал CNN
Президент Джо Байден недавно начал использовать аппарат для лечения апноэ во сне, сообщили в Белом доме. Утром 28 июня на обеих сторонах лица Байдена журналисты заметили вмятины от ремней.
"С 2008 года президент [США Джо Байден] раскрывал свою историю лечения апноэ во сне в подробных медицинских отчетах. Вчера вечером он использовал СИПАП-аппарат [обеспечивающий непрерывное положительное давление в дыхательных путях], что является типичным для людей с такой проблемой", — рассказал Бейтс.
В медицинской карте президента, опубликованной его врачом в 2019 году, говорится, что апноэ во сне "рассматривалось, но его симптомы значительно улучшились после операций на пазухах и носовых ходах".
Во время медицинского осмотра Байдена в 2021 году врач Белого дома доктор Кевин О'Коннор выделил две области "наблюдения": "растущую частоту и тяжесть "прокашливания" и кашля во время выступлений" и более жесткую походку президента.
Апноэ сна — это расстройство, при котором дыхание неоднократно останавливается и возобновляется. По данным Американской медицинской ассоциации, около 30 миллионов человек в США страдают синдромом.
Президенту США после очередного падения следует использовать трость, такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем, кардиолог Джонатан Рейнер в эфире CNN.
Врач упомянул предыдущие случаи падений американского лидера, отметив, что Байдену присуща "скованная" и "шаркающая" походка. По мнению Рейнера, она могла быть вызвана артритом, при котором трудно сохранить равновесие.
На торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо Байден споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал. Самостоятельно встать на ноги у Байдена не получилось, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться.
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