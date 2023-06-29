https://ukraina.ru/20230629/1047670061.html

"Третий фронт". Константин Попов о героических партизанах Крыма

"Третий фронт". Константин Попов о героических партизанах Крыма - 29.06.2023 Украина.ру

"Третий фронт". Константин Попов о героических партизанах Крыма

В четверг, 29 июня, в России отмечают День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в Крыму действовали партизанские отряды, которые вели отважную борьбу с фашистами

2023-06-29T12:43

2023-06-29T12:43

2023-06-29T12:43

интервью

крым

вов

партизаны

ссср

герои

фашисты

подвиг

украина

подвиги

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История партизанского движения Крыма – героическая и трагическая, в ней много уроков для нас сегодняшних, уверен исследователь истории партизан Крыма, председатель Крымского центра истории и культуры Константин Попов.– Константин, в исторической литературе пишут, что партизанское движение в Крыму в годы Отечественной войны фашисты оценивали как "третий фронт" – настолько серьезную силу представляли партизаны. Кто входил в состав партизанских отрядов и как они смогли противостоять немецким оккупантам?– Было несколько периодов партизанского движения в Крыму. Первый – до ноября 1941 года, когда шла закладка баз, формирование и вооружение отрядов. Потом был чрезвычайно тяжелый период до конца зимы 1942.Эта зима была очень холодной, за 100 прошедших лет – самая холодная. Пропали продовольственные базы, какие-то отряды прекратили существование. Много партизан умерло от голода. Были первые бои, первые боевые потери.Но, тем не менее, в этих тяжёлых условиях командиры приняли решение выйти на коммуникации противника и начать борьбу. Потом пришла помощь, было налажено снабжение самолётами с Большой земли.Следующий период партизанской борьбы в Крыму – это уже 1943 год. Состоялась Сталинградская битва, было большое воодушевление у всех партизан, у жителей Крыма. В партизаны пришло много новых людей.Поначалу в партизаны уходили обычные местные жители: рабочие, инженеры, агрономы, часовщики, люди самых обычных профессий. Потом с Перекопа стали вливаться военные – это очень положительно повлияло на всё партизанское движение. Первоначально у партизан было очень слабое вооружение, пополнились с помощью отступавших частей.А в 1943 году в партизаны уже стали переходить и бывшие полицаи. Да, были и такие случаи.Интересный факт: среди партизан Крыма были испанские инструкторы, которых присылали с Большой земли для тренировок. С их потомками мы поддерживаем связь сейчас.– Насколько серьезную помощь фронту оказывали партизаны? Поначалу у них не было даже оружия, как они переживали холод и голод?– Помощь была чрезвычайно мощная. Мы можем судить по сводкам Совинформбюро, например. Там часто упоминались бои крымских партизан.Всего за все время партизанского движения они провели в Крыму 252 боя и 1632 операции, уничтожили тысячи солдат противника. Вывели из строя 48 паровозов, 2 бронепоезда, около 1000 вагонов и платформ. Уничтожили около 1000 автомашин, 13 танков и 200 орудий.Эти люди боролись чрезвычайно мужественно и с огромными результатами.Начальник Центрального штаба партизанского движения СССР Пономаренко сказал в беседе с одним из командиров крымских партизан, Федором Титаренко:"Мы в Москве называли вас Божьими мучениками и диву давались, что вы, несмотря на трудности и потери, уже в 41-42 годах, без раскачки, вели активные боевые операции против врага и оказывали значительную помощь войскам, защищавшим Севастополь, десантам Красной армии, высаживавшимся в Крыму".– Сегодня выходят статьи и даже книги, которые перевирают, искажают, отрицают эту героическую историю. Почему и с чем это связано?– Есть авторы, которые в погоне за "хайпом" пытаются переписать историю. Чрезвычайно смело, залихватски подходят к очень серьёзным вопросам, вопросам нашей истории.Мало того, что мы испытываем атаки на нашу историю со стороны "небратьев" с Украины, но есть ещё и местные "переписчики". То ли им хочется какой-то непонятной славы, то ли делают деньги.– Историки Крымского университета привлекли внимание к лживым публикациям: якобы фашистского концлагеря "Красный" на территории Симферополя не существовало.– Да, один наш доморощенный историк, не имеющий исторического образования, не допущенный к архивам, смеет утверждать, что никакого концлагеря "Красный" не было. Мне очень сложно понять мотивы этого поступка. Люди открыто врут и действуют во вред нашей истории.Ситуация, которую сейчас мы видим на Украине, началась как раз с переписывания нашей общей истории. Начались атаки на наших героев, наши символы. Прежде всего, в первую очередь – на всё, что было во время Отечественной войны.Что вот есть якобы другие точки зрения, что вся наша история – неправда. Давайте посмотрим по другому, давайте перепишем. И пришли на Украине к чудовищным результатам. История искажена не то что до неузнаваемости, а хуже. Если те, кто был вместе с гитлеровцами, теперь – национальные герои Украины? И мы опять видим фашистские кресты на танках, как в Отечественную?История, как и культура – это призма, через которую мы смотрим на мир. Мы сами должны соблюдать наши традиции. Нельзя никому давать возможность вторгаться в наше историческое пространство. У нас есть архивы, есть данные, мы обо всём честно пишем.Это наши герои, это наша страна.– Вы занимаетесь установкой памятных знаков в горах Крыма. Где их уже установили? И общаетесь ли вы с партизанами – или уже никого не осталось?- Поддерживаем постоянную связь с самым старым партизаном Украины, нашим крымчанином Евгением Борисовичем Мельничуком.Недавно устанавливали памятную доску на горе Ай-Петри – в память о пребывании там партизан. К сожалению, Евгений Борисович по здоровью не смог приехать. А так он постоянный участник наших мероприятий. Конечно, здравствующих партизан уже почти нет, к сожалению. Но есть их потомки, есть мы. Мы должны помнить их подвиг.Мы устанавливаем памятные доски, провели научную конференцию, посвящённую крымским партизанам. Есть несколько инициативных групп, которые горят этим, хотят сохранить историю крымских партизан. Они действуют совершенно бескорыстно, ради сохранения нашей истории – такой, какая она была на самом деле.

https://ukraina.ru/20230629/1047662252.html

https://ukraina.ru/20230508/1045983437.html

https://ukraina.ru/20230508/1045916400.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

интервью, крым, вов, партизаны, ссср, герои, фашисты, подвиг, украина, подвиги