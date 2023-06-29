Министр культуры Украины признал, что незаконно выгнал УПЦ из Киево-Печерской лавры

"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ

Монахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества