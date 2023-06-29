Министр культуры Украины признал, что незаконно выгнал УПЦ из Киево-Печерской лавры
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТкаченкоАлександр Ткаченко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Ткаченко
Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что действия его ведомства по выселению монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры незаконны. Об этом сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на слова министра
Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что его ведомство выселяло монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры без соответствующего решения суда и необходимой законодательной базы.
"Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает работу в Украине религиозных организаций с центрами управления (в России - Ред.), мы начали работу по поводу того, чтобы Лавра начала возвращать для себя украинскую идентичность", - рассказал министр.
По мнению Ткаченко, в монастыре "восстанавливается нормальная жизнь". Среди примеров "нормальной жизни" министр назвал проведение панихиды по Мазепе.
Гетман Мазепа был предан анафеме Русской православной церковью в 1708 году из-за государственной измены во время Северной войны. В релизе украинского министерства упоминается отлучение гетмана от церкви "за нежелание покориться Московии", хотя Мазепа присягал на верность императору Петру Первому.
Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала всплеск "языка ненависти" и несколько случаев насилия над прихожанами и священниками канонической УПЦ.
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Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
7 июня, 11:44"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦМонахов канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) обязали в трехдневный срок покинуть Киево-Печерскую лавру. Такое требование направил в УПЦ заповедник "Киево-Печерская лавра" по итогам работы министерской комиссии, проводившей опись госимущества