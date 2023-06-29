МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО - 29.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230629/1047661272.html
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО - 29.06.2023 Украина.ру
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта. Таким образом Министерство иностранных дел (МИД) России 29 июня прокомментировало планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс
2023-06-29T08:20
2023-06-29T08:20
нато
франция
украина
мид рф
новости
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_6c65d4d2f71cce6ddc26e52dca637051.jpg
"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что именно с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Там добавили, что "обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".Там подчеркнули, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить убийство людей в Донбассе.На прошлой неделе газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102004/35/1020043563_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f6d4ca27a0c406ffb330c7e407c37840.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нато, франция, украина, мид рф, новости, зарубежье
НАТО, Франция, Украина, МИД РФ, Новости, Зарубежье

МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО

08:20 29.06.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта. Таким образом Министерство иностранных дел (МИД) России 29 июня прокомментировало планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс
"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что именно с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Там добавили, что "обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".
"Как и в 2008 году у Тбилиси, у Киева стала возникать иллюзия, что он может решить проблемы военным путем. Страны Запада не только охотно эти иллюзии подогревали, но и делали все возможное, чтобы Киев мог безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений и целенаправленно готовиться к "военному решению", - отметили в МИД РФ.
Там подчеркнули, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить убийство людей в Донбассе.
На прошлой неделе газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиро Зеленским 28 июня в Києве
Вчера, 17:02
Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТОПрезидент Польши Анджей Дуда в пятый раз с начала специальной военной операции на Украине посетил Киев. Он пообещал работать над тем, чтобы Украину включили в НАТО. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии президента Польши
 
НАТОФранцияУкраинаМИД РФНовостиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Туристы-авантюристы. Дипломаты призвали колумбийцев не дегустировать украинскую кухню в Краматорске
11:26Подоляк признал превосходящие силы РФ и пожаловался на нехватку боеприпасов
10:52Министр образования Украины выступил против переименования Запорожья
10:23СК России возбудил уголовные дела против 160 наемников на Украине
10:22Нетаньяху рассказал о возможных последствиях передачи Киеву "Железного купола"
10:20Власти Чехии назвали Россию и Китай главными угрозами для своей безопасности
10:18Зеленский отменил выборы. США промолчали
10:17Шольц признал, что Украина не добилась крупного прорыва в ходе контрнаступления
09:54Заявление Залужного и бои на местах, жалобы разведки. Главное на Украине на утро 29 июня
09:45Польская армия готовится к возвращению на Волынь. И при чём тут группа "Вагнер"
09:00Вандалы осквернили бюсты советских партизан в киевском парке - СМИ
08:40Украинские военные увеличили число ударных групп на Донецком направлении - Марочко
08:20МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
08:09Американская оборонная компания возвращает сотрудников с пенсии для производства ракет - СМИ
08:00Предатель, ставший героем: Пётр Голокоз
07:54Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию
07:46Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык
07:45Секретарь СНБО Украины признал невозможность быстрого контрнаступления
07:31Сало в Коране как свидетельство провала западной идеологии
07:28Германия готовится к долгосрочным поставкам оружия Украине - Шольц
Лента новостейМолния