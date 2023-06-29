https://ukraina.ru/20230629/1047661272.html

МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО

МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО - 29.06.2023 Украина.ру

МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО

Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта. Таким образом Министерство иностранных дел (МИД) России 29 июня прокомментировало планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс

2023-06-29T08:20

2023-06-29T08:20

2023-06-29T08:20

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"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что именно с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Там добавили, что "обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".Там подчеркнули, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить убийство людей в Донбассе.На прошлой неделе газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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