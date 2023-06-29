https://ukraina.ru/20230629/1047661272.html
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО - 29.06.2023 Украина.ру
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта. Таким образом Министерство иностранных дел (МИД) России 29 июня прокомментировало планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс
2023-06-29T08:20
2023-06-29T08:20
2023-06-29T08:20
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"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.В ведомстве напомнили, что именно с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Там добавили, что "обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".Там подчеркнули, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить убийство людей в Донбассе.На прошлой неделе газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, франция, украина, мид рф, новости, зарубежье
НАТО, Франция, Украина, МИД РФ, Новости, Зарубежье
МИД России раскритиковал планы Парижа поддержать вступление Украины в НАТО
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта. Таким образом Министерство иностранных дел (МИД) России 29 июня прокомментировало планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс
"Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что именно с их подачи Киев отказался продолжать диалог с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Там добавили, что "обещания Украине членства в военном блоке спровоцировали ее на агрессивное поведение".
"Как и в 2008 году у Тбилиси, у Киева стала возникать иллюзия, что он может решить проблемы военным путем. Страны Запада не только охотно эти иллюзии подогревали, но и делали все возможное, чтобы Киев мог безнаказанно саботировать выполнение Минских соглашений и целенаправленно готовиться к "военному решению", - отметили в МИД РФ.
Там подчеркнули, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы остановить убийство людей в Донбассе.
На прошлой неделе газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.