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Дмитрий Выдрин о главном секрете поражения "Вагнера"

Дмитрий Выдрин о главном секрете поражения "Вагнера" - 29.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о главном секрете поражения "Вагнера"

"Я неоднократно говорил, что НАТО сегодня - это КПСС девяностого года. Украинской верхушке не выгодно быть там", — заявил в интервью Украина.ру известный... Украина.ру, 29.06.2023

2023-06-29T07:00

2023-06-29T07:00

2023-06-29T07:03

интервью

россия (рф)

вильнюс

украина

нато

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дмитрий выдрин

реджис трембли

эмир кустурица

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"Я неоднократно говорил, что НАТО сегодня - это КПСС девяностого года. Украинской верхушке не выгодно быть там", — заявил в интервью Украина.ру известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин. Он также приоткрыл закулисье частных военных компаний, объяснив, почему они никогда не заменят госсистему обороны; предположил, сократят ли программу вступления Украины в НАТО; рассказал о встрече с Эмиром Кустурицей.— Дмитрий Игнатьевич, вероятно, вы следили за событиями так называемого "пригожинского мятежа". Скажите, какие политические выводы, с вашей точки зрения, можно и нужно сделать из этой истории? В том числе — какой опыт получила власть России?— Во-первых, необходимо понять, социальную, политическую и экономическую подоплеку этих событий. А потом уже анализировать их военную составляющую.Я неоднократно отмечал, что это системный конфликт. Он прежде всего связан с конкуренцией и столкновением интересов базовых российских элит. Очень огрублено выделю четыре элитных кластера: корпоративный, административный, национальный и смысловой.Роль каждого из них соразмерна социальной базе, медиаподдержке, финансовому потенциалу и прочему. Частная военная компания (ЧВК) в любой стране — это силовая проекция именно корпоративного капитала. Да, частный капитал во многих сферах и на определенном уровне эффективнее административной системы, хотя и стоит на ее плечах и об этом частенько забывает.— Есть какие-то примеры из жизни?— Помню, первые частные, извините, туалеты. Чистота, дезодоранты, журчащая музыка… Люди восторгались и восклицали: "Это вам не совковый нужник!" При этом упускалось из вида, что водопровод, отопление и стоки — государственные. Вишенка на торте всегда вкуснее самого торта.Поэтому возвращаясь к военным компаниям — никакая ЧВК не выпускает сама тяжелое вооружение, не создает логистику: дороги, трубопроводы, линии электропередач… Но воюет такое предприятие зачастую лучше официальных войск — там меньше бюрократия, быстрее принимаются решения, лучше амуниция и мотивированность состава.Однако, вспомню высказывание классика о частных воинах — мамлюках. Не помню дословно, но суть такова: один мамлюк побеждает двух солдат регулярных войск; десять мамлюков равносильны десяти солдатам; сто солдат побеждают двести мамлюков… Примерно так. И это очень хорошая иллюстрация возможностей ЧВК. Они берут умением и мотивацией, но на определенном уровне верх одерживает система и организация.Так называемые "музыканты" хороши в своем диапазоне задач. Скажем, батальонных, бригадных или, даже, армейских. Но на фронтовом уровне проблемы может решить только государственная организация. Частные туалеты не заменят государственную канализацию.Процитирую дословно весьма компетентного писателя Александра Афанасьева: "По сути ЧВК — это такая же банда, просто люди с боевым опытом и задачи специфические. На спецназ, как мы его себе представляем, не похожи ни разу".— Термин "банда" здесь употреблен в какой коннотации?— Он не несет негативной коннотации. Это констатация типа управления. Довольно, кстати, эффективного — с круговой порукой, взаимопомощью, заточенностью на конкретный результат и личным мужеством. В конце концов, американские биржи выросли из так называемых банд Нью-Йорка.Но вот жить по законам "банды" не всем хочется. Да, там в ходу понятия о справедливости, долге, воровской чести… Но и "опустить" по ходу могут без суда и следствия и, даже, без лишних разговоров.Довелось когда-то работать лесорубом в оторванном от мира таежном поселке на БАМе — он называется Новый Уоян. Там появилась группка условно освобожденных. Работали хорошо и умело. Сплотили вокруг себя часть бамовцев. Говорили все верно: начальство зажралось, дает дырявые валенки и дефективные топоры. Мол, надо брать в поселке власть в свои руки и справедливо распределять спирт и кухарок. Кто против справедливости — "опустим" по понятиям…Тогда пришлось создать свой отряд самообороны и, так сказать, купировать эти порывы. Иначе бы магистраль, уверен, не была построена до сих пор. А дырявые валенки действительно были…Еще помню как, будучи президентом крупного медиахолдинга, создавал первое радио "Шансон". Со мной спорили, дескать, зачем заигрывать с блатной субкультурой. А я отвечал, что это часть нашей жизни — органическая составная антологии бытия. И она должна быть представлена в форме искусства. Страшен не "Шансон", а страшно, если в стране будет только это радио…"Музыканты" хотели, чтобы все вокруг было под их музыку. И мелодии там были приятные слуху. Но жизнь сложнее душевных переборов гитары. Это большой симфонический оркестр, а не цыганочка с выходом…Короче, я дико жалею участников детского крестового похода древней Франции в 1212 году под предводительством пастушка Этьена. Детишки думали, что своим святым шествием спасут Иерусалим и весь христианский мир. Сами погибли и страну свою поставили на грань катастрофы. Почитайте у Бертольда Брехта, чем это закончилось.Да, мир наш не справедлив, не совершенен, не "по понятиям". Но средства его исправления не должны приводить к его полному краху… Извините, увлекся, но слишком уж зацепило.— В Вильнюсе 11 июля начнет работу саммит НАТО, на котором Украина ожидает получения реальных гарантий своей безопасности от европейских стран и определения сроков и требований для вступления в НАТО. Вы на протяжении многих лет работали со всеми президентами Украины, кроме последнего. Скажите, почему Украина так отчаянно рвалась в НАТО, имея под боком такого мощного союзника как Россия? Разве не это стало триггером войны, то есть СВО?— Я неоднократно говорил, что НАТО сегодня, это КПСС девяностого года. Именно тогда я решил вступить в эту партию. Пришел в райком и обратился к одинокой инструкторше: "Здесь принимают в ряды?". Она ответила: "Вы ошиблись зданиями. Вам надо в соседний дурдом".В НАТО, возможно, стоило вступать в период расцвета Альянса — чтобы, хотя бы, получить финансы, ресурсы и прочие романсы. Сейчас это стогнирующая организация, которая не дает, а берёт. Украинской верхушке как раз выгодно быть не в составе организации, а вне ее аудита и неизбежных трат. Но есть идея-фикс, которая не подчиняется логике и здравому смыслу. Поэтому в этот дурдом будут ломиться до последнего.— Могут ли сократить программу вступления Украины в НАТО, чтоб принять страну оперативно в Альянс?— Конечно, сократят. Там уже каждому, скажем так, лоху рады. Хоть на кого-то можно сбросить часть бремени безумных трат на бессмысленное расширение Альянса.— Дмитрий Игнатьевич, почему вы выбрали своим постоянным местом жительства именно Крым — не Москву или Санкт-Петербург? Что вам здесь больше всего нравится?— Просто с детства люблю этот уголок. Точнее — с артековских времен. Мой друг, бывший премьер-министр Крыма Аркадий Демиденко называл его "балконом над раем". Здесь и дышится легко, и пишется хорошо. А я, в основном, и занимаюсь писательским ремеслом.Когда-то, один важный американец по секрету сообщил мне, что Крым — одна из трех мировых точек постоянной так называемой эманации творческой энергии. Мол, поэтому сюда интуитивно стремятся поэты, ученые, художники.Я в мистику не верю, но именно здесь подружился с другим американцем — известным режиссером Реджисом Трембли. Он переехал сюда на "постоянку", так как и снимается в Крыму лучше, чем в Калифорнии. Я даже решил проверить это на практике и создал с моим другом Мокеем маленькую студию "Дервиш". Уже сняли две полные ленты. В Голивуде, наверное, за год такое не провернёшь. А еще тут встречался с Кустурицей. Может и с ним получиться, что-то снять. Эпохальное как "Черная кошка, белый кот". Кота я уже нашел…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия (рф), вильнюс, украина, нато, крым, дмитрий выдрин, реджис трембли, эмир кустурица, пригожин, чвк, чвк "вагнер", уголовники, шансон, мятеж, культура, кино