Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык - 29.06.2023 Украина.ру
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Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык
Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык - 29.06.2023 Украина.ру
Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык
Владимир Зеленский подал Раду законопроект о фактически признании вторым государственным языком английского. А именно, президент предлагает номинировать особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, в сферах образования и культуры, здравоохранения.
2023-06-29T07:46
2023-06-29T07:47
украина
владимир зеленский
русский язык
английский язык
верховная рада
законопроект
эксперты
соцсети
михаил павлив
александр носович
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Английским обязаны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры, налоговики и таможня и так далее. Также Зеленский предлагает перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, День украинской государственности планируют праздновать 15 июля вместо 28 июня, День защитников Украины – не 14 октября, а 1 октября. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Политический эксперт Михаил ПавливПрезидент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общенияСогласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.Обязательный английский, исключительные права и статус польских граждан.Не простое это дело быть польско-британской колонией.Политолог Александр НосовичЯ ведь писал в начале года, когда Путин объявил рождественское перемирие, что Киев этого жеста милосердия не забудет и не простит. Что это будет последний раз, когда Украина отмечает Рождество 7 января вместе с Россией. Что Зеленский перенесет его на 25 декабря, чтобы праздновать вместе с Америкой и Европой. Так и случилось.Логика Анти-России неумолима. Напомню в связи с этим и другую свою догадку. Культ государственного языка на Украине скоро сойдёт на нет, и мова будет вытесняться из всех сфер украинской жизни английским. Потому что украинский язык слишком близок русскому, чтобы последний можно было совсем не понимать украинцу, который его никогда не учил. В этом его отличие от литовского, латышского и эстонского. Мова не даёт отгородить Украину от России ментальной стеной. Поэтому украинские же "патриоты" будут постепенно вытеснять её на свалку истории.И ничего уникального для мировой практики не будет в этом процессе. Какой государственный язык в Индии, ЮАР и других бывших британских колониях? Английский. Украина с 2014 года тоже своего рода западная колония: естественно, что и государственным языком у неё будет язык колонизаторов.Политик и журналист Дмитрий ВасилецДля удобства управления колонией "Украина", англосаксы через Зеленского внесли в парламент законопроект о статусе английского языка. Теперь английским языком обязаны будут владеть главы местных администраций, военные, начиная с офицеров и выше, полицейские, прокуроры и некоторые другие чиновники.Обычная, кстати, практика для колоний, ведь нужно чтоб гауляйтеры всех уровней четко понимали команды и писали отчеты о проделанной работе сразу на языке "хозяев".Журналист Олег ЯсинскийДень Конституции в сегодняшней Украине это примерно как Песах, официально отмечаемый в нацистском концлагере. Если бы украинское правительство хоть немного и хоть иногда соблюдало собственную конституцию, эта война была бы невозможна. Видимо, чтобы подчеркнуть растущую степень независимости страны, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который определит статус английского как языка международного общения. Теперь команды будут доходить до исполнителей быстрее, прямее и без нужды в переводчиках, которые могут быть шпионами Путина. Настройка на "язык международного общения" началась не вчера. Помню лингвистические страдания официальных делегаций Украины и некоторых других постсоветских республики несколько лет назад в Латинской Америке. Они искали себе переводчиков на испанский с английского, которым почти не владели. При этом, между собой говорили на русском. Следующей стадией интеграции в мировую демократическую систему должна будет стать отмена украинского.Народный депутат Макс БужанскийПрезидент по сути предлагает де факто сделать английский язык вторым государственным. Плохо ли это? Уверен, что нет, язык, на котором говорят в любой точке планеты лишним не будет точно, чем больше наших граждан будет им владеть, тем шире доступ к контенту, книгам, научным статьям, и тд.Правильно ли ввести владение английским как критерий для работы прокурором, министром и тд? Не думаю, что без серьезного переходного периода это во благо, скорее сузит наши кадровые резервы, чем повысит их качество. А вообще, конечно, нужно вкладывать огромные деньги в изучение английского в школах, использовать программы, дающие гарантию того, что даже троечник овладеет языком на уровне свободного владения, и уже через 5-7 лет массовый эффект будет заметен невооруженным глазом.Политический эксперт Дмитрий КорнейчукЗеленский внес законопроект, которым всех чиновников обяжут знать английский язык. Это нам такая замена вместо вступления в ЕС и НАТО?
https://ukraina.ru/20230613/1047160360.html
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Виктория Титова
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украина, владимир зеленский, русский язык, английский язык, верховная рада, законопроект, эксперты, соцсети, михаил павлив, александр носович, дмитрий василец, олег ясинский, бужанский, дмитрий корнейчук
Украина, Владимир Зеленский, Русский язык, английский язык, Верховная Рада, законопроект, эксперты, соцсети, Михаил Павлив, Александр Носович, Дмитрий Василец, Олег Ясинский, Бужанский, Дмитрий Корнейчук

Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык

07:46 29.06.2023 (обновлено: 07:47 29.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДипломатическая академия МИД России
Дипломатическая академия МИД России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский подал Раду законопроект о фактически признании вторым государственным языком английского. А именно, президент предлагает номинировать особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, в сферах образования и культуры, здравоохранения.
Английским обязаны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры, налоговики и таможня и так далее. Также Зеленский предлагает перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, День украинской государственности планируют праздновать 15 июля вместо 28 июня, День защитников Украины – не 14 октября, а 1 октября. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.
Политический эксперт Михаил Павлив
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения
Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.
Обязательный английский, исключительные права и статус польских граждан.
Не простое это дело быть польско-британской колонией.
Политолог Александр Носович
Я ведь писал в начале года, когда Путин объявил рождественское перемирие, что Киев этого жеста милосердия не забудет и не простит. Что это будет последний раз, когда Украина отмечает Рождество 7 января вместе с Россией. Что Зеленский перенесет его на 25 декабря, чтобы праздновать вместе с Америкой и Европой. Так и случилось.
Логика Анти-России неумолима. Напомню в связи с этим и другую свою догадку. Культ государственного языка на Украине скоро сойдёт на нет, и мова будет вытесняться из всех сфер украинской жизни английским. Потому что украинский язык слишком близок русскому, чтобы последний можно было совсем не понимать украинцу, который его никогда не учил. В этом его отличие от литовского, латышского и эстонского. Мова не даёт отгородить Украину от России ментальной стеной. Поэтому украинские же "патриоты" будут постепенно вытеснять её на свалку истории.
Выдрин коллаж
13 июня, 12:23
Язык до Киева доведёт. Пушкин — абсолютное оружие РоссииЕсть жизненно важные сущности, которые замечаешь лишь в момент их лишения. Воздух, например, вокруг себя мы не замечаем. Но одной из самых жестоких пыток считается простой полиэтиленовый кулек, натянутый на голову. Уже через минуты человек в конвульсиях осознает безмерную ценность каждого вдоха
И ничего уникального для мировой практики не будет в этом процессе. Какой государственный язык в Индии, ЮАР и других бывших британских колониях? Английский. Украина с 2014 года тоже своего рода западная колония: естественно, что и государственным языком у неё будет язык колонизаторов.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Для удобства управления колонией "Украина", англосаксы через Зеленского внесли в парламент законопроект о статусе английского языка.
Теперь английским языком обязаны будут владеть главы местных администраций, военные, начиная с офицеров и выше, полицейские, прокуроры и некоторые другие чиновники.
Обычная, кстати, практика для колоний, ведь нужно чтоб гауляйтеры всех уровней четко понимали команды и писали отчеты о проделанной работе сразу на языке "хозяев".
Журналист Олег Ясинский
День Конституции в сегодняшней Украине это примерно как Песах, официально отмечаемый в нацистском концлагере. Если бы украинское правительство хоть немного и хоть иногда соблюдало собственную конституцию, эта война была бы невозможна.
Видимо, чтобы подчеркнуть растущую степень независимости страны, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который определит статус английского как языка международного общения. Теперь команды будут доходить до исполнителей быстрее, прямее и без нужды в переводчиках, которые могут быть шпионами Путина.
Настройка на "язык международного общения" началась не вчера. Помню лингвистические страдания официальных делегаций Украины и некоторых других постсоветских республики несколько лет назад в Латинской Америке. Они искали себе переводчиков на испанский с английского, которым почти не владели. При этом, между собой говорили на русском. Следующей стадией интеграции в мировую демократическую систему должна будет стать отмена украинского.
Акция против антиковидных мер в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Народный депутат Макс Бужанский
Президент по сути предлагает де факто сделать английский язык вторым государственным. Плохо ли это? Уверен, что нет, язык, на котором говорят в любой точке планеты лишним не будет точно, чем больше наших граждан будет им владеть, тем шире доступ к контенту, книгам, научным статьям, и тд.
Правильно ли ввести владение английским как критерий для работы прокурором, министром и тд? Не думаю, что без серьезного переходного периода это во благо, скорее сузит наши кадровые резервы, чем повысит их качество. А вообще, конечно, нужно вкладывать огромные деньги в изучение английского в школах, использовать программы, дающие гарантию того, что даже троечник овладеет языком на уровне свободного владения, и уже через 5-7 лет массовый эффект будет заметен невооруженным глазом.
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук
Зеленский внес законопроект, которым всех чиновников обяжут знать английский язык. Это нам такая замена вместо вступления в ЕС и НАТО?
 
УкраинаВладимир ЗеленскийРусский языканглийский языкВерховная РадазаконопроектэкспертысоцсетиМихаил ПавливАлександр НосовичДмитрий ВасилецОлег ЯсинскийБужанскийДмитрий Корнейчук
 
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