Английский не похож на русский. Почему Зеленский хочет второй государственный язык
07:46 29.06.2023 (обновлено: 07:47 29.06.2023)
Владимир Зеленский подал Раду законопроект о фактически признании вторым государственным языком английского. А именно, президент предлагает номинировать особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, в сферах образования и культуры, здравоохранения.
Английским обязаны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры, налоговики и таможня и так далее. Также Зеленский предлагает перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, День украинской государственности планируют праздновать 15 июля вместо 28 июня, День защитников Украины – не 14 октября, а 1 октября. Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.
Политический эксперт Михаил Павлив
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения
Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.
Обязательный английский, исключительные права и статус польских граждан.
Не простое это дело быть польско-британской колонией.
Согласно документу, английским языком обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.
Обязательный английский, исключительные права и статус польских граждан.
Не простое это дело быть польско-британской колонией.
Политолог Александр Носович
Я ведь писал в начале года, когда Путин объявил рождественское перемирие, что Киев этого жеста милосердия не забудет и не простит. Что это будет последний раз, когда Украина отмечает Рождество 7 января вместе с Россией. Что Зеленский перенесет его на 25 декабря, чтобы праздновать вместе с Америкой и Европой. Так и случилось.
Логика Анти-России неумолима. Напомню в связи с этим и другую свою догадку. Культ государственного языка на Украине скоро сойдёт на нет, и мова будет вытесняться из всех сфер украинской жизни английским. Потому что украинский язык слишком близок русскому, чтобы последний можно было совсем не понимать украинцу, который его никогда не учил. В этом его отличие от литовского, латышского и эстонского. Мова не даёт отгородить Украину от России ментальной стеной. Поэтому украинские же "патриоты" будут постепенно вытеснять её на свалку истории.
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И ничего уникального для мировой практики не будет в этом процессе. Какой государственный язык в Индии, ЮАР и других бывших британских колониях? Английский. Украина с 2014 года тоже своего рода западная колония: естественно, что и государственным языком у неё будет язык колонизаторов.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Для удобства управления колонией "Украина", англосаксы через Зеленского внесли в парламент законопроект о статусе английского языка.
Теперь английским языком обязаны будут владеть главы местных администраций, военные, начиная с офицеров и выше, полицейские, прокуроры и некоторые другие чиновники.
Обычная, кстати, практика для колоний, ведь нужно чтоб гауляйтеры всех уровней четко понимали команды и писали отчеты о проделанной работе сразу на языке "хозяев".
Теперь английским языком обязаны будут владеть главы местных администраций, военные, начиная с офицеров и выше, полицейские, прокуроры и некоторые другие чиновники.
Обычная, кстати, практика для колоний, ведь нужно чтоб гауляйтеры всех уровней четко понимали команды и писали отчеты о проделанной работе сразу на языке "хозяев".
Журналист Олег Ясинский
День Конституции в сегодняшней Украине это примерно как Песах, официально отмечаемый в нацистском концлагере. Если бы украинское правительство хоть немного и хоть иногда соблюдало собственную конституцию, эта война была бы невозможна.
Видимо, чтобы подчеркнуть растущую степень независимости страны, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который определит статус английского как языка международного общения. Теперь команды будут доходить до исполнителей быстрее, прямее и без нужды в переводчиках, которые могут быть шпионами Путина.
Настройка на "язык международного общения" началась не вчера. Помню лингвистические страдания официальных делегаций Украины и некоторых других постсоветских республики несколько лет назад в Латинской Америке. Они искали себе переводчиков на испанский с английского, которым почти не владели. При этом, между собой говорили на русском. Следующей стадией интеграции в мировую демократическую систему должна будет стать отмена украинского.
Видимо, чтобы подчеркнуть растущую степень независимости страны, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, который определит статус английского как языка международного общения. Теперь команды будут доходить до исполнителей быстрее, прямее и без нужды в переводчиках, которые могут быть шпионами Путина.
Настройка на "язык международного общения" началась не вчера. Помню лингвистические страдания официальных делегаций Украины и некоторых других постсоветских республики несколько лет назад в Латинской Америке. Они искали себе переводчиков на испанский с английского, которым почти не владели. При этом, между собой говорили на русском. Следующей стадией интеграции в мировую демократическую систему должна будет стать отмена украинского.
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Народный депутат Макс Бужанский
Президент по сути предлагает де факто сделать английский язык вторым государственным. Плохо ли это? Уверен, что нет, язык, на котором говорят в любой точке планеты лишним не будет точно, чем больше наших граждан будет им владеть, тем шире доступ к контенту, книгам, научным статьям, и тд.
Правильно ли ввести владение английским как критерий для работы прокурором, министром и тд? Не думаю, что без серьезного переходного периода это во благо, скорее сузит наши кадровые резервы, чем повысит их качество. А вообще, конечно, нужно вкладывать огромные деньги в изучение английского в школах, использовать программы, дающие гарантию того, что даже троечник овладеет языком на уровне свободного владения, и уже через 5-7 лет массовый эффект будет заметен невооруженным глазом.
Правильно ли ввести владение английским как критерий для работы прокурором, министром и тд? Не думаю, что без серьезного переходного периода это во благо, скорее сузит наши кадровые резервы, чем повысит их качество. А вообще, конечно, нужно вкладывать огромные деньги в изучение английского в школах, использовать программы, дающие гарантию того, что даже троечник овладеет языком на уровне свободного владения, и уже через 5-7 лет массовый эффект будет заметен невооруженным глазом.
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук
Зеленский внес законопроект, которым всех чиновников обяжут знать английский язык. Это нам такая замена вместо вступления в ЕС и НАТО?