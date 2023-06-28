Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру
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Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня
Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру
Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня
Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T22:33
2023-06-28T22:36
эксклюзив
сво
херсон
алешки
всу
россия (рф)
украина
роман сапоньков
александр шпаковский
чвк "вагнер"
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Высадка ВСУ под Антоновским мостомВСУ смогли переправиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Эта высадка произошла 23 июня в пятницу. Возможно, ВСУ воспользовались событиями в Ростове, которые случились на выходных, отмечает военный журналист Роман Сапоньков.При этом плацдарма у ВСУ в военном смысле там нет. Противник локализован под опорами Антоновского моста. Плюс ему удалось просочиться в район дач, которые находятся на Антоновском острове. Так что это не левый берег. Это острова, которые после разрушения Каховской ГЭС были затоплены — там до сих пор по щиколотку ила, пояснил Сапоньков.«Географически левый берег Днепра начинается в районе Алешек. От места высадки до Алешек — 3,89 километра по прямой. ВСУ контролируют район дач. Если стоять лицом к Херсону, эти застройки находятся справа от моста. Там раньше были пристани для частных лодок и маленькие пирсы.Особенность этой местности в том, что к ним ведет единственная дорога, а все остальное — болото. Это было даже до подрыва ГЭС. И противник именно на этот участок вышел, но фактически ему оттуда деваться некуда. Дальнейшее форсирование невозможно даже силами пехоты», — сообщил военкор.По его словам, суть этой высадки была идеологической, потому что они сразу же разместили там украинский флаг и раструбили об этом. К тому же это была попытка отвлечь наше внимание и раздергать резервы, чтобы мы их перебросили с Запорожского направления.«Понятно, что возможны другие высадки, чтобы мы оттянули резервы с Запорожского направления, а они хоть как-то смогли прорваться там. Потому что устроить прорыв путем форсирования Днепра с полноценным снабжением группировки ВСУ в нынешнем виде не смогут.Для этого нужно такое насыщение войск, как это было в Великую Отечественную войну. Напомню, что в форсировании Днепра в 1943 году со стороны Красной Армии участвовали 600 тысяч человек», — сказал Сапоньков.Роль ЧВК «Вагнер» в БелоруссииНакануне Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Появились мнения, что речь идёт об участии ЧВК «Вагнер» в подготовке военнослужащих в Белоруссии.В свою очередь директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский считает, что еще рано говорить о роли «Вагнера», поскольку пока только формируются правовые рамки сотрудничества страны с этой организацией.«Сейчас между представителями Белоруссии и командованием ЧВК «Вагнер» идет переговорный процесс, который должен определить направление нашего вероятного взаимодействия, условия размещения и правовые рамки, в которых будет работать ЧВК «Вагнер».Одним из перспективных направлений нами видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.В том числе и тех российских мобилизованных, которых готовят на наших полигонах. Если, конечно, подобная концепция будет акцептована российской стороной», — сообщил эксперт.Выборы в США — 2024: точка напряженияАмериканист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий ответил на вопрос, возможен ли сценарий военного мятежа в США.«Возможный сценарий подобного рода событий американцы разыгрывают в фильмах и литературе. Это Национальная гвардия, которая вооружена, — помимо реактивной авиации, ядерного оружия и флота, у них есть все, что есть у обычной армии.Поэтому все страхи связаны с тем, что Национальная гвардия действует на уровне штата, лояльна и подчиняется губернаторам и такой сценарий может быть реализован в системе Национальной гвардии, на сторону, которой потом станут военнослужащие.За событиями такого рода в ядерных державах всегда наблюдают с опасением. Так было после развала Советского Союза, и из-за событий в Пакистане все дрожали», — напомнил Дробницкий.По его словам, за развитием ситуации в США мы тоже следим с некоторой опаской. Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу тоже может дать непредсказуемые последствия.«Выборы 2024 года — очевидная точка риска. Поэтому заранее говорю, что возможно такое развитие ситуации», — отметил политолог.
https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html
https://ukraina.ru/20230628/1047639545.html
https://ukraina.ru/20230628/1047617503.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, херсон, алешки, всу, россия (рф), украина, роман сапоньков, александр шпаковский, чвк "вагнер", белоруссия, сша, дмитрий дробницкий, выборы
Эксклюзив, СВО, Херсон, Алешки, ВСУ, Россия (РФ), Украина, Роман Сапоньков, Александр Шпаковский, ЧВК "Вагнер", Белоруссия, США, Дмитрий Дробницкий, выборы

Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня

22:33 28.06.2023 (обновлено: 22:36 28.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Высадка ВСУ под Антоновским мостом
ВСУ смогли переправиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Эта высадка произошла 23 июня в пятницу. Возможно, ВСУ воспользовались событиями в Ростове, которые случились на выходных, отмечает военный журналист Роман Сапоньков.
При этом плацдарма у ВСУ в военном смысле там нет. Противник локализован под опорами Антоновского моста. Плюс ему удалось просочиться в район дач, которые находятся на Антоновском острове. Так что это не левый берег. Это острова, которые после разрушения Каховской ГЭС были затоплены — там до сих пор по щиколотку ила, пояснил Сапоньков.
«Географически левый берег Днепра начинается в районе Алешек. От места высадки до Алешек — 3,89 километра по прямой. ВСУ контролируют район дач. Если стоять лицом к Херсону, эти застройки находятся справа от моста. Там раньше были пристани для частных лодок и маленькие пирсы.
Особенность этой местности в том, что к ним ведет единственная дорога, а все остальное — болото. Это было даже до подрыва ГЭС. И противник именно на этот участок вышел, но фактически ему оттуда деваться некуда. Дальнейшее форсирование невозможно даже силами пехоты», — сообщил военкор.
По его словам, суть этой высадки была идеологической, потому что они сразу же разместили там украинский флаг и раструбили об этом. К тому же это была попытка отвлечь наше внимание и раздергать резервы, чтобы мы их перебросили с Запорожского направления.
«Понятно, что возможны другие высадки, чтобы мы оттянули резервы с Запорожского направления, а они хоть как-то смогли прорваться там. Потому что устроить прорыв путем форсирования Днепра с полноценным снабжением группировки ВСУ в нынешнем виде не смогут.
Для этого нужно такое насыщение войск, как это было в Великую Отечественную войну. Напомню, что в форсировании Днепра в 1943 году со стороны Красной Армии участвовали 600 тысяч человек», — сказал Сапоньков.
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Роль ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Накануне Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Появились мнения, что речь идёт об участии ЧВК «Вагнер» в подготовке военнослужащих в Белоруссии.
В свою очередь директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский считает, что еще рано говорить о роли «Вагнера», поскольку пока только формируются правовые рамки сотрудничества страны с этой организацией.
«Сейчас между представителями Белоруссии и командованием ЧВК «Вагнер» идет переговорный процесс, который должен определить направление нашего вероятного взаимодействия, условия размещения и правовые рамки, в которых будет работать ЧВК «Вагнер».
Одним из перспективных направлений нами видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.
В том числе и тех российских мобилизованных, которых готовят на наших полигонах. Если, конечно, подобная концепция будет акцептована российской стороной», — сообщил эксперт.
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Выборы в США — 2024: точка напряжения
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий ответил на вопрос, возможен ли сценарий военного мятежа в США.
«Возможный сценарий подобного рода событий американцы разыгрывают в фильмах и литературе. Это Национальная гвардия, которая вооружена, — помимо реактивной авиации, ядерного оружия и флота, у них есть все, что есть у обычной армии.
Поэтому все страхи связаны с тем, что Национальная гвардия действует на уровне штата, лояльна и подчиняется губернаторам и такой сценарий может быть реализован в системе Национальной гвардии, на сторону, которой потом станут военнослужащие.
За событиями такого рода в ядерных державах всегда наблюдают с опасением. Так было после развала Советского Союза, и из-за событий в Пакистане все дрожали», — напомнил Дробницкий.
По его словам, за развитием ситуации в США мы тоже следим с некоторой опаской. Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу тоже может дать непредсказуемые последствия.
«Выборы 2024 года — очевидная точка риска. Поэтому заранее говорю, что возможно такое развитие ситуации», — отметил политолог.
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22:33Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня
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