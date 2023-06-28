https://ukraina.ru/20230628/1047658279.html

Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня

Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру

Высадка ВСУ под Антоновским мостом, задачи ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. О чём говорили эксперты 28 июня

Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T22:33

2023-06-28T22:33

2023-06-28T22:36

эксклюзив

сво

херсон

алешки

всу

россия (рф)

украина

роман сапоньков

александр шпаковский

чвк "вагнер"

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Высадка ВСУ под Антоновским мостомВСУ смогли переправиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Эта высадка произошла 23 июня в пятницу. Возможно, ВСУ воспользовались событиями в Ростове, которые случились на выходных, отмечает военный журналист Роман Сапоньков.При этом плацдарма у ВСУ в военном смысле там нет. Противник локализован под опорами Антоновского моста. Плюс ему удалось просочиться в район дач, которые находятся на Антоновском острове. Так что это не левый берег. Это острова, которые после разрушения Каховской ГЭС были затоплены — там до сих пор по щиколотку ила, пояснил Сапоньков.«Географически левый берег Днепра начинается в районе Алешек. От места высадки до Алешек — 3,89 километра по прямой. ВСУ контролируют район дач. Если стоять лицом к Херсону, эти застройки находятся справа от моста. Там раньше были пристани для частных лодок и маленькие пирсы.Особенность этой местности в том, что к ним ведет единственная дорога, а все остальное — болото. Это было даже до подрыва ГЭС. И противник именно на этот участок вышел, но фактически ему оттуда деваться некуда. Дальнейшее форсирование невозможно даже силами пехоты», — сообщил военкор.По его словам, суть этой высадки была идеологической, потому что они сразу же разместили там украинский флаг и раструбили об этом. К тому же это была попытка отвлечь наше внимание и раздергать резервы, чтобы мы их перебросили с Запорожского направления.«Понятно, что возможны другие высадки, чтобы мы оттянули резервы с Запорожского направления, а они хоть как-то смогли прорваться там. Потому что устроить прорыв путем форсирования Днепра с полноценным снабжением группировки ВСУ в нынешнем виде не смогут.Для этого нужно такое насыщение войск, как это было в Великую Отечественную войну. Напомню, что в форсировании Днепра в 1943 году со стороны Красной Армии участвовали 600 тысяч человек», — сказал Сапоньков.Роль ЧВК «Вагнер» в БелоруссииНакануне Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.Появились мнения, что речь идёт об участии ЧВК «Вагнер» в подготовке военнослужащих в Белоруссии.В свою очередь директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский считает, что еще рано говорить о роли «Вагнера», поскольку пока только формируются правовые рамки сотрудничества страны с этой организацией.«Сейчас между представителями Белоруссии и командованием ЧВК «Вагнер» идет переговорный процесс, который должен определить направление нашего вероятного взаимодействия, условия размещения и правовые рамки, в которых будет работать ЧВК «Вагнер».Одним из перспективных направлений нами видится работа инструкторов компании в сотрудничестве с силами специальных операций Беларуси по подготовке личного состава.В том числе и тех российских мобилизованных, которых готовят на наших полигонах. Если, конечно, подобная концепция будет акцептована российской стороной», — сообщил эксперт.Выборы в США — 2024: точка напряженияАмериканист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий ответил на вопрос, возможен ли сценарий военного мятежа в США.«Возможный сценарий подобного рода событий американцы разыгрывают в фильмах и литературе. Это Национальная гвардия, которая вооружена, — помимо реактивной авиации, ядерного оружия и флота, у них есть все, что есть у обычной армии.Поэтому все страхи связаны с тем, что Национальная гвардия действует на уровне штата, лояльна и подчиняется губернаторам и такой сценарий может быть реализован в системе Национальной гвардии, на сторону, которой потом станут военнослужащие.За событиями такого рода в ядерных державах всегда наблюдают с опасением. Так было после развала Советского Союза, и из-за событий в Пакистане все дрожали», — напомнил Дробницкий.По его словам, за развитием ситуации в США мы тоже следим с некоторой опаской. Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу тоже может дать непредсказуемые последствия.«Выборы 2024 года — очевидная точка риска. Поэтому заранее говорю, что возможно такое развитие ситуации», — отметил политолог.

https://ukraina.ru/20230628/1047635995.html

https://ukraina.ru/20230628/1047639545.html

https://ukraina.ru/20230628/1047617503.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, херсон, алешки, всу, россия (рф), украина, роман сапоньков, александр шпаковский, чвк "вагнер", белоруссия, сша, дмитрий дробницкий, выборы