https://ukraina.ru/20230628/1047658075.html

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится - 28.06.2023 Украина.ру

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится

Корреспондент издания Украина.ру Анна Валёрная побывала в Санкт-Петербурге на прекрасном празднике "Алые паруса", организованном для выпускников школ. Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T22:15

2023-06-28T22:15

2023-06-28T22:15

алые паруса (праздник выпускников)

санкт-петербург

россия (рф)

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Корреспондент издания Украина.ру Анна Валёрная побывала в Санкт-Петербурге на прекрасном празднике "Алые паруса", организованном для выпускников школ. В её репортаже вы увидите праздничный концерт, невероятный салют, сияющую алым бригантину и конечно же самих выпускников, которые поделятся своей радостью от окончания школы и яркими эмоциями, которые их переполняли на празднике. Некоторые из них прибыли из пострадавшего Мариуполя и с трудом сдерживали слёзы радости.

https://ukraina.ru/20230627/1047562269.html

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алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, россия (рф)