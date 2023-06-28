"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится - 28.06.2023 Украина.ру
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"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится
"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится - 28.06.2023 Украина.ру
"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится
Корреспондент издания Украина.ру Анна Валёрная побывала в Санкт-Петербурге на прекрасном празднике "Алые паруса", организованном для выпускников школ. Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T22:15
2023-06-28T22:15
алые паруса (праздник выпускников)
санкт-петербург
россия (рф)
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Корреспондент издания Украина.ру Анна Валёрная побывала в Санкт-Петербурге на прекрасном празднике "Алые паруса", организованном для выпускников школ. В её репортаже вы увидите праздничный концерт, невероятный салют, сияющую алым бригантину и конечно же самих выпускников, которые поделятся своей радостью от окончания школы и яркими эмоциями, которые их переполняли на празднике. Некоторые из них прибыли из пострадавшего Мариуполя и с трудом сдерживали слёзы радости.
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алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, россия (рф)
Алые паруса (праздник выпускников), Санкт-Петербург, Россия (РФ)

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге: чего ждет молодежь и к какому будущему готовится

22:15 28.06.2023
 
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Корреспондент издания Украина.ру Анна Валёрная побывала в Санкт-Петербурге на прекрасном празднике "Алые паруса", организованном для выпускников школ.
В её репортаже вы увидите праздничный концерт, невероятный салют, сияющую алым бригантину и конечно же самих выпускников, которые поделятся своей радостью от окончания школы и яркими эмоциями, которые их переполняли на празднике.
Некоторые из них прибыли из пострадавшего Мариуполя и с трудом сдерживали слёзы радости.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 04:13Культура
"Алые паруса — 2023": о чем мечтают российские школьники во время войны?В ночь с 24 на 25 июня в Санкт-Петербурге прошел 50-й, юбилейный фестиваль выпускников "Алые паруса"
 
Алые паруса (праздник выпускников)Санкт-ПетербургРоссия (РФ)
 
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