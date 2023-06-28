Зеленский "за" каннабис, "Сюрприз" для Украины, паника в Луцке. Итоги 28 июня
18:49 28.06.2023 (обновлено: 20:02 28.06.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Каллас
© Пресс-служба президента Украины
Зеленский выступил перед Верховной Радой в честь Дня Конституции Украины; европейские политики обещают Украине "сюрприз" на саммите НАТО; паника по поводу "атомной катастрофы" дошла до Запада Украины
Выступление Зеленского в Раде
В честь Дня Конституции Украины президент страны Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде (ВР) с речью о том, какой он видит Украину после "победы". Зеленский говорил о создании "будущей украинской доктрины" и о том, что вступление Украины в НАТО – "не мечта, а реальность".
Кроме того, Зеленский считает, что Россия будет впоследствии "заинтересована в том, чтобы Украину включили в состав НАТО":
"И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают."
По словам Зеленского, как полноправный член НАТО Украина якобы будет гарантировать, что в регионе будет царить "мир и свобода".
Также украинский президент высказался за легализацию медицинского каннабиса и призвал ВР ускорить этот процесс.
Необходимо применять все эффективные мировые практики в медицине, какими бы сложными и непривычными они не казались, заявил он.
"Чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство."
Зеленский прокомментировал и приговор, вынесенный организаторам убийства украинской активистки и политика Екатерины Гандзюк: дело длилось с 2018 года, и Зеленский упомянул его, говоря о будущих судебных реформах:
"Должны дать и новое значение суду присяжных как одному из элементов народовластия в государстве. И по всему этому уже готовятся, я знаю, соответствующие законодательные инициативы… Ощущение справедливости в Украине должно быть самым сильным в Европе!"
Украина и НАТО: сюрприз
Обращаясь к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украину на саммите Альянса в июле ждет "сюрприз", однако не уточнила, о чем идет речь.
"Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе."
В ходе конференции в Брюсселе сам Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что для начала "любой дискуссии" о вступлении Украины в НАТО, необходима ее "победа":
"Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины."
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской КонституцииВ среду, 28 октября, украинская Конституция отмечает 27-летие. Как исполняется основной закон государства, как трансформировалось отношение властей к нему и в чем залог развития правового общества — анализировали украинские эксперты в соцсетях
В Киев к празднованию Дня Конституции приехали президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа, у Зеленского были анонсированы встречи с ними.
Дуда пообещал Зеленскому "четкую перспективу членства страны в НАТО". По его словам, польские и литовские политики делают все, чтобы на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе об этом заявили.
Угроза катастрофы на АЭС
На Украине продолжается паника по поводу угрозы катастрофы на атомной электростанции, но на этот раз не Запорожской, а Ровенской: в поликлиниках Луцка (Волынская область) начали выдавать детям йодид калия, который защищает от облучения в случае аварии.
Местные СМИ сообщают, что областное управление здравоохранения направило такое распоряжение, но власти не региона не подтверждали эту информацию.
Схожая ситуация на днях произошла в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, в связи со словами Зеленского и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о якобы готовящемся "подрыве Запорожской АЭС" со стороны России.
Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак накануне начал обращение с того, что "серьезная угроза существует", и "авария" может произойти в ближайшие дни.
22 июня, 07:00Военный эксперт рассказал, как Россия после "контрнаступа" будет биться с ВСУ за Запорожскую АЭСУкраина взорвала дамбу Каховской АЭС, чтобы получить новый информационный повод, благодаря которому она вылила ушаты грязи на Россию и оттянула внимание от своего неизбежного поражения в том самом "контрнаступлении". Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью.
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина проанализировала "информацию", транслируемую украинскими СМИ и властями, и пришла к следующим выводам:
"Россия не планирует взрывать ЗАЭС, однако киевский режим точно знает, что она взорвётся — что это значит? Вот именно.
Причём организовать инцидент на ЗАЭС без санкции от всё того же Вашингтона на Украине точно не смогут."
Если говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность. Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов.
12:47Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконыИз Киево-Печерской Лавры в Европу собираются "спасать" иконы, мощи святых и прочие исторические ценности русского народа. Некоторые говорят, что это потому, что собираются в Киеве взорвать ядерный заряд и обвинить в этом Россию.