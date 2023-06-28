https://ukraina.ru/20230628/1047655659.html

Зеленский "за" каннабис, "Сюрприз" для Украины, паника в Луцке. Итоги 28 июня

Зеленский "за" каннабис, "Сюрприз" для Украины, паника в Луцке. Итоги 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру

Зеленский "за" каннабис, "Сюрприз" для Украины, паника в Луцке. Итоги 28 июня

Зеленский выступил перед Верховной Радой в честь Дня Конституции Украины; европейские политики обещают Украине "сюрприз" на саммите НАТО; паника по поводу "атомной катастрофы" дошла до Запада Украины

2023-06-28T18:49

2023-06-28T18:49

2023-06-28T20:02

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

украина

луцк

каннабис

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Выступление Зеленского в РадеВ честь Дня Конституции Украины президент страны Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде (ВР) с речью о том, какой он видит Украину после "победы". Зеленский говорил о создании "будущей украинской доктрины" и о том, что вступление Украины в НАТО – "не мечта, а реальность".Кроме того, Зеленский считает, что Россия будет впоследствии "заинтересована в том, чтобы Украину включили в состав НАТО":"И для России сейчас было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО, потому что члены НАТО обороняются, не уничтожают."По словам Зеленского, как полноправный член НАТО Украина якобы будет гарантировать, что в регионе будет царить "мир и свобода".Также украинский президент высказался за легализацию медицинского каннабиса и призвал ВР ускорить этот процесс.Необходимо применять все эффективные мировые практики в медицине, какими бы сложными и непривычными они не казались, заявил он."Чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство."Зеленский прокомментировал и приговор, вынесенный организаторам убийства украинской активистки и политика Екатерины Гандзюк: дело длилось с 2018 года, и Зеленский упомянул его, говоря о будущих судебных реформах:"Должны дать и новое значение суду присяжных как одному из элементов народовластия в государстве. И по всему этому уже готовятся, я знаю, соответствующие законодательные инициативы… Ощущение справедливости в Украине должно быть самым сильным в Европе!"Украина и НАТО: сюрпризОбращаясь к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украину на саммите Альянса в июле ждет "сюрприз", однако не уточнила, о чем идет речь."Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе."В ходе конференции в Брюсселе сам Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что для начала "любой дискуссии" о вступлении Украины в НАТО, необходима ее "победа":"Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины."В Киев к празднованию Дня Конституции приехали президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа, у Зеленского были анонсированы встречи с ними.Дуда пообещал Зеленскому "четкую перспективу членства страны в НАТО". По его словам, польские и литовские политики делают все, чтобы на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе об этом заявили.Угроза катастрофы на АЭСНа Украине продолжается паника по поводу угрозы катастрофы на атомной электростанции, но на этот раз не Запорожской, а Ровенской: в поликлиниках Луцка (Волынская область) начали выдавать детям йодид калия, который защищает от облучения в случае аварии.Местные СМИ сообщают, что областное управление здравоохранения направило такое распоряжение, но власти не региона не подтверждали эту информацию.Схожая ситуация на днях произошла в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях, в связи со словами Зеленского и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о якобы готовящемся "подрыве Запорожской АЭС" со стороны России.Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак накануне начал обращение с того, что "серьезная угроза существует", и "авария" может произойти в ближайшие дни.22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской атомной электростанции (АЭС), являются очередной ложью.Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина проанализировала "информацию", транслируемую украинскими СМИ и властями, и пришла к следующим выводам:"Россия не планирует взрывать ЗАЭС, однако киевский режим точно знает, что она взорвётся — что это значит? Вот именно.Причём организовать инцидент на ЗАЭС без санкции от всё того же Вашингтона на Украине точно не смогут."Если говорить об угрозе десанта на Запорожскую АЭС, то у нас есть штатные подразделения Росгвардии, которые каждый день обеспечивают там безопасность. Кроме того, у нас есть многоуровневые и многоходовые планы, которые призваны защитить этот самый крупный ядерный объект в Европе, рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности Роман Насонов.

https://ukraina.ru/20230628/1047649406.html

https://ukraina.ru/20230628/1047643924.html

https://ukraina.ru/20230622/1047432745.html

https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, украина, луцк, каннабис