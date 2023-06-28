https://ukraina.ru/20230628/1047655090.html

Польша получила от США 14 танков Abrams

Польша получила от США 14 танков Abrams - 28.06.2023 Украина.ру

Польша получила от США 14 танков Abrams

Первые 14 танков доставили в польский порт Щецин, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщили журналисты портала RMF24

2023-06-28T18:02

2023-06-28T18:02

2023-06-28T18:02

новости

польша

матеуш моравецкий

m1 abrams

танки

сша

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Первые 14 танков Abrams прибыли в польский порт Щецин. Это часть январского контракта с США о закупке Польшей 116 танков AbramsВ январе Минобороны Польши заключило контракт на поставку 116 американских танков Abrams и сопутствующего оборудования. Стоимость контракта составляет около 1,4 млрд долларов нетто, из которых почти 200 млн долларов покрывает американская сторона в рамках средств помощи, предоставленных Польше.Поставки танков и другой техники запланированы на 2023-2024 годы. После прохождения капитального ремонта танки будут поставляться с нулевыми пробегами. Закупка танков была произведена для восполнения запасов техники после передачи вооружений Украине.Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаяся воссоздания Российской империи.

https://ukraina.ru/20230628/1047636659.html

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новости, польша, матеуш моравецкий, m1 abrams, танки, сша