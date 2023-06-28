Польша получила от США 14 танков Abrams
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Первые 14 танков доставили в польский порт Щецин, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщили журналисты портала RMF24
Первые 14 танков Abrams прибыли в польский порт Щецин. Это часть январского контракта с США о закупке Польшей 116 танков Abrams
"Сегодня в порт Щецин прибыли первые элементы нашего "бронированного занавеса" - 14 танков Abrams разгружаются. Сила польской армии растёт с каждым днем", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
В январе Минобороны Польши заключило контракт на поставку 116 американских танков Abrams и сопутствующего оборудования. Стоимость контракта составляет около 1,4 млрд долларов нетто, из которых почти 200 млн долларов покрывает американская сторона в рамках средств помощи, предоставленных Польше.
Поставки танков и другой техники запланированы на 2023-2024 годы. После прохождения капитального ремонта танки будут поставляться с нулевыми пробегами. Закупка танков была произведена для восполнения запасов техники после передачи вооружений Украине.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаяся воссоздания Российской империи.
13:37Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - БлащакОпасаясь воссоздания Российской империи, Польша в течение двух лет сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на конференции в Торуни. Об этом сообщили журналисты портала Wirtualna Polska