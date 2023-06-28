С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары - 28.06.2023 Украина.ру
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С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары
С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары - 28.06.2023 Украина.ру
С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары
Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предложила переименовать города Бровары, чтобы избавиться от советского прошлого. Об этом сообщило издание "Страна" в своём телеграм-канале
2023-06-28T17:49
2023-06-28T17:50
новости
бровары
запорожье
украинский язык
дмитрий медведев
калининград
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Нацкомиссия по стандартам госязыка предложила переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Городу предлагается вернуть "историческое название Бровари", сообщает издание.Сообщается, что комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия города Бровары или предложить новое название. На это у местных властей есть 6 месяцев.Ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение переименовать город Запорожье. Парламентарий удивился утверждению языковой комиссии о том, что топоним "Запорожье" не соответствует нормам украинского языка.В целом в перечень названий городов и сел, которые рекомендуется переименовать, вошли 1400 населенных пунктов.Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши постановила использовать в отношении Калининграда исключительно польское название Крулевец.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после решения польских властей заявил, что Польшу ждет воссоединение с Россией в качестве "Варшавского герцогства".Комментируя данное решение, Медведев предложил вспомнить немецкие названия Кракова, Гданьска, Познани и Вроцлава, отметив, что такой список можно продолжать долго.
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новости, бровары, запорожье, украинский язык, дмитрий медведев, калининград
Новости, Бровары, Запорожье, украинский язык, Дмитрий Медведев, Калининград

С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары

17:49 28.06.2023 (обновлено: 17:50 28.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Alka579
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© commons.wikimedia.org / Alka579
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предложила переименовать города Бровары, чтобы избавиться от советского прошлого. Об этом сообщило издание "Страна" в своём телеграм-канале
Нацкомиссия по стандартам госязыка предложила переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Городу предлагается вернуть "историческое название Бровари", сообщает издание.
"Нацкомиссия по стандартам госязыка предлагает переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Ему предлагается вернуть "историческое название" – Бровари. Так он назывался до 1919 года, пока советская власть не решила добавить окончание "-ы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия города Бровары или предложить новое название. На это у местных властей есть 6 месяцев.
Ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение переименовать город Запорожье. Парламентарий удивился утверждению языковой комиссии о том, что топоним "Запорожье" не соответствует нормам украинского языка.
В целом в перечень названий городов и сел, которые рекомендуется переименовать, вошли 1400 населенных пунктов.
Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши постановила использовать в отношении Калининграда исключительно польское название Крулевец.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после решения польских властей заявил, что Польшу ждет воссоединение с Россией в качестве "Варшавского герцогства".
Комментируя данное решение, Медведев предложил вспомнить немецкие названия Кракова, Гданьска, Познани и Вроцлава, отметив, что такой список можно продолжать долго.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12 июня, 15:40
Теперь официально: Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая и переименовал егоВладимир Зеленский подписал закон, согласно которому День Победы на Украине будет праздноваться 8 мая, а сам праздник теперь называется Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Соответствующая информация была опубликована 12 июня на сайте Верховной Рады Украины
 
НовостиБроварыЗапорожьеукраинский языкДмитрий МедведевКалининград
 
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