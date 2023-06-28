https://ukraina.ru/20230628/1047653943.html

С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары

С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары - 28.06.2023 Украина.ру

С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины предложила переименовать города Бровары, чтобы избавиться от советского прошлого. Об этом сообщило издание "Страна" в своём телеграм-канале

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:49

2023-06-28T17:50

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бровары

запорожье

украинский язык

дмитрий медведев

калининград

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Нацкомиссия по стандартам госязыка предложила переименовать не только Запорожье, но и город Бровары под Киевом. Городу предлагается вернуть "историческое название Бровари", сообщает издание.Сообщается, что комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия города Бровары или предложить новое название. На это у местных властей есть 6 месяцев.Ранее депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский назвал "маразмом" предложение переименовать город Запорожье. Парламентарий удивился утверждению языковой комиссии о том, что топоним "Запорожье" не соответствует нормам украинского языка.В целом в перечень названий городов и сел, которые рекомендуется переименовать, вошли 1400 населенных пунктов.Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши постановила использовать в отношении Калининграда исключительно польское название Крулевец.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после решения польских властей заявил, что Польшу ждет воссоединение с Россией в качестве "Варшавского герцогства".Комментируя данное решение, Медведев предложил вспомнить немецкие названия Кракова, Гданьска, Познани и Вроцлава, отметив, что такой список можно продолжать долго.

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новости, бровары, запорожье, украинский язык, дмитрий медведев, калининград