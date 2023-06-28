https://ukraina.ru/20230628/1047652635.html
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз" - 28.06.2023 Украина.ру
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 июня
2023-06-28T17:28
2023-06-28T17:28
2023-06-28T17:28
новости
эстония
украина
владимир зеленский
сюрприз
нато
столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047650735_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ca300f66983a72f97815f7a70557af3d.jpg
Столтенберг ее слова не опроверг, добавив, что лидеры стран НАТО на встрече "придут к единой позиции" по этому вопросу, но в то же время отметил, что для начала Украине сначала нужно одержать победу над Россией.В среду, 28 июня, Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной раде, что после того, как Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз, "то же самое" ее ждет и с вступлением НАТО.В той же речи Зеленский заявил, что "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО", а победа Киева над РФ - это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии". В этот же день во время визита в украинскую столицу президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО, заявив, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса.Также в среду, 28 июня, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев осознает тот факт, что стране на фоне боевых действий пока не грозит членство в Североатлантическом альянсе. В то же время Резников выразил уверенность, что боевой опыт Киева по "сдерживанию русских" должен быть главным аргументом на принятие Украины в НАТО.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва следит за ситуацией, и напомнил, что стремление Киева вступить в Альянс и стало одной из причин начала спецоперации.Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.
https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html
https://ukraina.ru/20230628/1047626299.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047650735_102:0:1029:695_1920x0_80_0_0_978ee3ff5c08c98430041be1867e4399.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, украина, владимир зеленский, сюрприз, нато, столтенберг
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 июня
"Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины — Ред.), которая действительно работает, — это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — сказала она.
Столтенберг ее слова не опроверг, добавив, что лидеры стран НАТО на встрече "придут к единой позиции" по этому вопросу, но в то же время отметил, что для начала Украине сначала нужно одержать победу над Россией.
В среду, 28 июня, Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной раде, что после того, как Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз, "то же самое" ее ждет и с вступлением НАТО.
В той же речи Зеленский заявил, что "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО", а победа Киева над РФ - это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии".
В этот же день во время визита в украинскую столицу президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО, заявив, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса.
Также в среду, 28 июня, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев осознает тот факт, что стране на фоне боевых действий пока не грозит членство в Североатлантическом альянсе. В то же время Резников выразил уверенность, что боевой опыт Киева по "сдерживанию русских" должен быть главным аргументом на принятие Украины в НАТО.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва следит за ситуацией, и напомнил, что стремление Киева вступить в Альянс и стало одной из причин начала спецоперации.
Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.