Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз" - 28.06.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз" - 28.06.2023 Украина.ру
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 июня
2023-06-28T17:28
2023-06-28T17:28
новости
эстония
украина
владимир зеленский
сюрприз
нато
столтенберг
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Столтенберг ее слова не опроверг, добавив, что лидеры стран НАТО на встрече "придут к единой позиции" по этому вопросу, но в то же время отметил, что для начала Украине сначала нужно одержать победу над Россией.В среду, 28 июня, Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной раде, что после того, как Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз, "то же самое" ее ждет и с вступлением НАТО.В той же речи Зеленский заявил, что "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО", а победа Киева над РФ - это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии". В этот же день во время визита в украинскую столицу президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО, заявив, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса.Также в среду, 28 июня, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев осознает тот факт, что стране на фоне боевых действий пока не грозит членство в Североатлантическом альянсе. В то же время Резников выразил уверенность, что боевой опыт Киева по "сдерживанию русских" должен быть главным аргументом на принятие Украины в НАТО.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва следит за ситуацией, и напомнил, что стремление Киева вступить в Альянс и стало одной из причин начала спецоперации.Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.
https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html
https://ukraina.ru/20230628/1047626299.html
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новости, эстония, украина, владимир зеленский, сюрприз, нато, столтенберг
Новости, Эстония, Украина, Владимир Зеленский, сюрприз, НАТО, Столтенберг

Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"

17:28 28.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Каллас
Зеленский Каллас
© Пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 июня

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины — Ред.), которая действительно работает, — это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", — сказала она.

Столтенберг ее слова не опроверг, добавив, что лидеры стран НАТО на встрече "придут к единой позиции" по этому вопросу, но в то же время отметил, что для начала Украине сначала нужно одержать победу над Россией.
В среду, 28 июня, Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной раде, что после того, как Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз, "то же самое" ее ждет и с вступлением НАТО.
В той же речи Зеленский заявил, что "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО", а победа Киева над РФ - это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии".
В этот же день во время визита в украинскую столицу президент Польши Анджей Дуда пообещал Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО, заявив, что Варшава сделает все возможное для того, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса.
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиро Зеленским 28 июня в Києве
17:02
Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТОПрезидент Польши Анджей Дуда в пятый раз с начала специальной военной операции на Украине посетил Киев. Он пообещал работать над тем, чтобы Украину включили в НАТО. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии президента Польши
Также в среду, 28 июня, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев осознает тот факт, что стране на фоне боевых действий пока не грозит членство в Североатлантическом альянсе. В то же время Резников выразил уверенность, что боевой опыт Киева по "сдерживанию русских" должен быть главным аргументом на принятие Украины в НАТО.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Резников признал, что Украине не предложат членство в НАТОКиев признает, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва следит за ситуацией, и напомнил, что стремление Киева вступить в Альянс и стало одной из причин начала спецоперации.
Политолог Ростислав Ищенко ранее рассказал в интервью изданию Украина.ру, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.
 
НовостиЭстонияУкраинаВладимир ЗеленскийсюрпризНАТОСтолтенберг
 
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