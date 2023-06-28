https://ukraina.ru/20230628/1047650757.html

"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев

"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев - 28.06.2023 Украина.ру

"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев

Жена президента Украины Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье ее жителей. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина"

2023-06-28T17:30

2023-06-28T17:30

2023-06-28T17:30

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украина

елена зеленская

психология

заболевания

воз

владимир зеленский

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Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.28 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде и призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис.

https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html

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новости, украина, елена зеленская, психология, заболевания, воз, владимир зеленский