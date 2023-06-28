"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев - 28.06.2023 Украина.ру
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"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев - 28.06.2023 Украина.ру
"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
Жена президента Украины Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье ее жителей. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина"
2023-06-28T17:30
2023-06-28T17:30
новости
украина
елена зеленская
психология
заболевания
воз
владимир зеленский
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Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.28 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде и призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис.
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новости, украина, елена зеленская, психология, заболевания, воз, владимир зеленский
Новости, Украина, Елена Зеленская, психология, заболевания, ВОЗ, Владимир Зеленский

"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев

17:30 28.06.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Елена Зеленская
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Жена президента Украины Елена Зеленская опасается, что военные действия в стране негативно скажутся на ментальном здоровье ее жителей. Об этом она заявила в интервью "РБК-Украина"
Население Украины со временем сломается и будет чаще страдать психическими расстройствами, сказала Зеленская. Она добавила, что выносливость жителей Украины не бесконечна и имеет предел.
"По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем", — сказала Зеленская.
Ранее ВОЗ допустила, что 9,6 млн украинцев могут страдать психическими расстройствами из-за военных действий. При этом 3,9 млн жителей Украины могут находиться в состоянии расстройств средней и тяжелой степени.
"Согласно глобальным оценкам ВОЗ, каждый пятый человек (22%), который за последние 10 лет проживал в районе конфликтов, имеет ту или иную форму психического расстройства, начиная от легкой депрессии или тревоги и заканчивая психозом", - говорится в сообщении ВОЗ.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Верховной Раде и призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".
Он заявил о необходимости развивать на Украине отрасль "ментальной и физической реабилитации", в связи с чем предложил парламентариям легализовать медицинский каннабис.
Зеленский
15:07
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабисВладимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
 
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